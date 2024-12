Pošarová (SPD): Automobilový průmysl v České republice si nenecháme zničit ani Evropskou unií ani českou vládou

Do Poslanecké sněmovny jsem přišla z výrobního podniku v automobilovém odvětví a jako ekonomka, nenechám tudíž automobilový průmysl v Plzeňském kraji ani jinde v ČR bez boje zničit! Už teď jsou důsledky vysokých cen vstupů do tohoto typu průmyslové výroby, energií a surovin, kvůli mezinárodním klimatickým cílům a emisním povolenkám zničující pro mnoho našich podniků!

Kdo někdy pracoval ve výrobním podniku a prošel si „baťovským postupem“, ví, jak probíhají jednotlivé procesy ve výrobě. To, co se nyní odehrává, nemá obdoby! Každý výrobní podnik má dodavatele, kteří jsou s ním v kontaktu po celou dobu produkční procedury. Jsou důležití od začátku až do konečné fáze výroby konkrétního produktu.

Ohrožení či problémy jakéhokoli významného dodavatele mohou celý výrobní proces ohrozit a být pro výrobní firmu fatální. V negativním smyslu. Bohužel mnoho výrobních a dodavatelských firem zamlčuje své finanční problémy, neboť se bojí, že při jejich zveřejnění se mohou snadno dostat do nekomfortní situace v rámci tzv. dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Začínat to může tím, že neplatí sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, což se mnohdy zaměstnanci dlouho nedozví, neboť na výplatní pásce své odvody vidí. Firma si následně vyjedná u České správy sociálního pojištění splátkový kalendář. Tím jí zbude čas stále platit za materiál či služby stávajícím dodavatelům. Pak se termíny plateb začnou prodlužovat a dochází k prodlevám. Poslední fázi je doba nesplácení. Což ve finále může položit odběratele (výrobní firmu) i dodavatelské podniky.

Pokud větší či středně velké firmy začnou krachovat, smetou další subjekty a nastane řetězová reakce. Tuto kaskádu už nikdo nezastaví a pro stát to může mít velmi závažné důsledky. To, co se budovalo desítky let, je možné zlikvidovat i během několika málo měsíců.

Této situaci chceme zabránit, neboť díky tomu, že jsem každý týden v nějakém výrobním podniku a vidím, jak se popsané problémy začínají kumulovat, je jen otázka času, jak dlouho jsou naše výrobní firmy schopny tu situaci udržet a ustát. Dodavatelské firmy přestávají mít odbyt, jejich výrobky se přestávají kupovat, odběratelské firmy přestávají poptávat jejich zboží. Začíná se postupně propouštět, neboť firmy sahají mj. k restrukturalizacím a omezování nákladů, na prvním místě těch personálních.

A na co si naše podniky nejvíce stěžují? Na vysoké ceny energií, což je alfou a omegou konkurenceschopnosti a prosperity! A na snížení poptávky na trhu. Což jsou spojité nádoby. Pokud Česká republika neodstoupí s okamžitou platností od Pařížské klimatické dohody a od systému emisních povolenek Evropské unie, máme tu velký problém, se kterým si už nikdo neporadí.

Hrajeme o čas - pokud nepřistoupíme k razantním krokům, důsledky pro nás všechny mohou být osudné! Pak bude trvat několik let, než bude možné situace stabilizovat. Pokud vůbec. Pro některé firmy ale už může být pozdě. Navždy. A tomu musíme zabránit. Či se o to alespoň za využití všech dostupných nástrojů pokusit.