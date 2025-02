Pošarová (SPD): Dobrá rada nad bitcoin

Jsem ráda, že jsem svými projevy a návrhy v Poslanecké sněmovně inspirovala paní Drábovou z Úřadu pro jadernou bezpečnost, která včera v Otázkách Václava Moravce navrhla namísto tzv. zavádění mařičů nadbytečné elektrické energie využití této energie k těžbě kryptoměn! Dne 11. února jsem v Poslanecké sněmovně navrhla na program jednání zařadit nový bod – „Využití přebytku elektrické energie k těžbě kryptoměn“.

Tím by stát vydělal a bylo by to řešení typu „win-win“. Stát navíc nebude muset platit soukromníkům za odebranou přebytečnou energii, ani financovat, zřizovat a instalovat ve velkém tzv. mařiče energií, které by elektřinu jakožto novodobí alchymisté měnily na horký vzduch a vyfukovaly by jej bez užitku do okolí. Bohužel, tehdy mi vládní koalice včetně Pirátů tento bod nepodpořila.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2326 lidí

A to přesto, jak jsem ostatně kolegy ve Sněmovně upozornila, že Piráti mají s těžbou kryptoměn enormní zkušenosti z minulého volebního období, kdy je těžily za státní peníze v poslaneckých bytech a následně se řešily nadměrné účty a platby za odebranou energii dokonce až na plénu Sněmovny! I proto je zvláštní, a úsměvné, že tento bod nebyl Piráty podpořen. Přitom tentokrát by to stát ani občany nestálo ani korunu a ještě by vydělali.

Efektivní využívání přebytečné elektrické energie je žhavým tématem budoucnosti. Existuje více způsobů, od akumulace (skladování) přes její přeměnu po zlepšování stability energetických systémů. Já jsem navrhla využít ji k těžbě kryptoměn. Produkce kryptoměn (např. bitcoinů) je typická svou vysokou energetickou náročností, což je důsledkem složitých výpočetních procesů, potřebných k ověření transakcí a přidání nových bloků do tzv. blockchainu.

Tento proces je často označován jako proof of work (PoW), což je mechanismus, který vyžaduje složitý výpočetní výkon, tedy vynaložení značného množství elektrické energie. Bitcoin je nejznámější kryptoměna, která proof of work využívá, což znamená, že její „těžaři“ musí řešit složité matematické problémy, aby ověřili transakce a získali nové mince.

Celková spotřeba energie pro těžbu bitcoinů je obrovská, což je dáno nejen náročností výpočtů, ale také konkurencí mezi jednotlivými „těžaři“. Čím více lidí bitcoiny těží, tím je těžší matematické operace řešit, což vede k vyšší spotřebě elektrické energie, které nemáme neomezené množství, a proto je absolutní nesmysl ji mařit a znehodnocovat.

Každopádně jsem velice ráda, že tento můj návrh nezapadl a inspiroval paní inženýrku Danu Drábovou! A za tuto svou inspiraci mi nemusí vůbec nic platit. Ani v bitcoinech…

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky