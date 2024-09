Pošarová (SPD): Fialova vláda sebrala krajům a obcím peníze, ty teď chybí

V posledních měsících jsme mohli opakovaně slyšet od exponentů Fialovy vlády a jejich poradních orgánů (zejména NERV, ale i další) zhruba toto:

”Obce mají na účtech přebytečné miliardy, měly by je okamžitě vrátit státu na umoření schodku státního rozpočtu!“.

Jako by snad obce mohly za to, že jejich drtivá většina hospodaří zodpovědně (vyrovnaně či přebytkově), i proto, aby si vytvořila finanční rezervy na tzv. „horší časy“.

Právě třeba typu nenadálých živelních katastrof.

Nebo pro případy, kdy jim vláda - obrazně řečeno - sáhne do kapes změnou legislativy, což se stalo vloni, kdy v rámci tzv. konsolidačního balíčku byl na dva roky snížen podíl obcí (a krajů) na vybraných daních z příjmu a dani z přidané hodnoty.

A nikoli bezvýznamně - v případě obce (města) s 10 tisíci obyvatel jde v průměru o 5 milionů korun ročně. Což je brutální zářez.

Konkrétně se jedná o snížení podílu obcí na celkovém ročním výnosu zmíněných daní pro rok 2024 z předchozích 25,84 % na 24,92 % v roce 2024 a v roce 2025 dokonce na 24,16 %.

Vláda a její poradci (většinou zaměstnanci zahraničních bank) tvrdí, že peníze, které by mohly údajně sloužit k rozvoji a prospěchu České republiky, leží ladem na bankovních účtech měst a obcí.

Prý by se měl zřídit speciální fond, kam by se přebytky peněz od obecních samospráv měly posílat. Z něj by si pak dle potřeby mohl stát půjčovat!

To je skutečně nápad za všechny prachy…

Jak by to dopadlo?

Vybrané banky a fondy (v zahraničním vlastnictví) by si na správě takového fondu pěkně namastily kapsy, přičemž veškeré dividendy z této operace by šly do ciziny.

A Fialova vláda by dostala na hraní další stovky miliard korun, které by mohla rozházet a rozdávat svým oblíbencům. Takže v první řadě americkým zbrojařům a Zelenského režimu na Ukrajině.

Vláda Petra Drahoty (přezdívaného Fiala) ovšem v konsolidačním balíčku nesebrala peníze pouze obcím, ale i krajům. Jde o snížení podílu krajů na celkovém ročním výnosu daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob pro rok 2024 ze stávajících 9,78 % na 9,76 % v roce 2024 a v roce 2025 dokonce na 9,45 %. U velkých krajů to může být snížení jejich příjmů o stovky milionů korun ročně.

Proti tomu jsme vloni v hnutí SPD hlasitě protestovali. Když se konsolidační balíček projednával ve Sněmovně, požadovala jsem formou pozměňovacích návrhů zachování podílů obcí a krajů na tehdejší úrovni. postavili a kritizovali jej!

Teď budou tyto tolik potřebné peníze krajům a obcím chybět, když budou počítat každou korunu na opravy po záplavách, na pomoc občanům s náhradním ubytováním a podobně.

Je dobré si v této souvislosti uvědomit a připomenout, kdo krajům a obcím tyto peníze nevratně sebral - a kdo se dnes falešně tváří jako jediný bojovník za práva a zájmy územních samospráv.

Ing. Marie Pošarová SPD



