Pošarová (SPD): Přichází čas odvážných a silných politiků

Dávno pryč je doba, kdy byla Evropská unie symbolem ekonomické prosperity a rostoucí životní úrovně občanů jejích členských států. To nyní skončilo. Nyní se naopak nacházíme ve stadiu, kdy naší prosperitě brání právě členství v Evropské unii, resp. legislativa a závazné regulace, které na nás její orgány uvalují smrtícím tempem.

Jde o nařízení, směrnice a doporučení, která zasahují jak do života občanů, tak do podoby podnikatelského prostředí. A jsou tou hlavní příčinou, proč se naše ekonomika a společnost nemohou rozvíjet. Navíc veškeré tyto regulace odsávají v souhrnu miliardy korun z našich veřejných i soukromých prostředků, které by jinak mohly směřovat do patentů, inovací a rozvoje. Enormně (a vynuceně) také expanduje návazná byrokracie a administrativa, která zase oslabuje personální kapacity na úkor reálné ekonomiky či vědeckého výzkumu.

Otázka, která se přímo nabízí, zní: Potřebuje Česká republika Evropskou unii, nebo spíše tento byrokratický moloch a velké západoevropské státy, které jej ovládají, potřebují nás a další členské země k tomu, abychom jim živili jejich byrokraty, byli jsme odbytištěm pro jejich nekvalitní a předražené výrobky a potraviny a vítaným zdrojem pro vyvádění nezdaněných zisků západoevropskými korporacemi?

Byrokraté, ideologové a aktivisté, tvořící v rozhodující míře rozhodovací sféru Evropské unie, v drtivé většině případů nikdy skutečně nepracovali a vůbec nevědí, jak funguje průmysl či zemědělství. Obecně platí, že největší nebezpečí vždy přichází právě od lidí, kteří nic neumí a pouze touží po moci a po rozhodování o jiných!

Zaslepení mocí potom diktují a vnucují ostatním lidem své utopické ideje, které směřují proti základním přírodním a fyzikálním zákonům. Dopadovými studiemi realizace svých bludů se ani nezabývají, a když už je náhodou mají k dispozici, tak je dokáží i zfalšovat a zneužít ve jménu jejich „ideologického dobra“. Jako typický příklad lze uvést Německem prosazovaný a realizovaný odchod od jaderné energetiky, kde nedávno vyšlo najevo, že dopadová studie tohoto záměru byla zfalšována lidmi z okruhu tamní strany Zelených.

Řekněme nebezpečnému aktivistickému spolku jménem Evropská unie „Dost!“ a chovejme se jako suverénní stát! Přichází čas odvážných a silných politiků

Ing. Marie Pošarová SPD



