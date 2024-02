Pospíšil (TOP 09): Zakázka na komplexní rekonstrukci Divadla na Vinohradech je připravená

14.02.2024 10:21 | Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele, který provede celkovou rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Nadlimitní veřejná zakázka by měla být zadána do konce dubna, návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele by měl být hotový do konce letošního července.