Pražák (ANO): Vy si fakt myslíte, že to děláme jen tak pro nic za nic?

Děkuji, dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře,

já bych chtěl vystoupit s bodem, který bych navrhl, Informace vlády o požadavcích zemědělců, a je to z jednoho prostého důvodu. Jak všichni víme momentálně i z médií, je plná Letná, více méně před úřadem vlády probíhá demonstrace zemědělců, a já bych chtěl slyšet vlastně od naší vlády, jak se k tomu staví, protože to co slyšíme v médiích, tak samozřejmě tady ještě u pultíku v Poslanecké sněmovně nezaznělo, a já bych to chtěl od někoho slyšet.

Chápu, že pan ministr zemědělství je pravděpodobně někde na jednání se zemědělci, a zůstal tady pan ministr dopravy, čehož si velice vážím, ale toho se týká maximálně ta zpomalená doprava v Praze. Tak jsem si myslel, že tady bude třeba zástupce Ministerstva financí, pan ministr nebo někdo další.

Jedná se mně o to, že zemědělci vlastně protestují za to, že místo aby byli teď na poli, tak jsou před úřadem vlády, protože v roce 2022 v červnu jim byly některé kroky přislíbeny při protestech na Václavském náměstí a v Lucerně, kde mimo jiné bylo řečeno, že se bude vláda zabývat tím sociálním pojištěním, nějakou tou úlevou, budou se bavit o zdanění dotací atd.

Bylo jim to slíbeno panem ministrem Jurečkou, který v tu dobu zastupoval pana ministra Nekulu, a je vlastně 2024, dva roky poté, a podle médií současná vláda vystupuje tak, že vlastně nic takového není na stole. Tak se ptám, proč jste jim to neřekli tenkrát, proč jste jim to neřekli před dvěma roky, že se na ně vykašlete a že jim žádnou podporu a žádné další věci domlouvat nebudete?

1. března tohoto roku pan ministr po nějakých jednáních řekl, že má přislíbené 2 miliardy korun pro zemědělce v příštím roce 5. března pan ministr financí řekl, že to není pravda a že žádné peníze neuvolní. Tak z čeho si mají ti zemědělci vybrat? Dále slyšíme od pana ministra financí, že říká, vlastně cituji, že traktorů se nelekneme, zemědělci tvrdě narazili a nenecháme se vydírat. Připadá vám, že to je vydírání zemědělců?

Zemědělci naopak čekali v únoru na konec února, až proběhnou další jednání. Nepřipojili se k té první stávce, která byla tenkrát v pondělí, a řekli, že počkají. A věří tomu, že nějaká jednání proběhnout a něco bude. A v současné době si myslím, že zemědělci jsou fakt naštvaní. Vy se divíte, že je zablokovaná Praha, vy se divíte, že před úřadem vlády je hromádka hnoje. Dokonce jsem dneska četl, že je vyhlášena nulová tolerance pro zemědělce od policistů.

Vy jste neviděli, co se dělo ve Francii, v Bruselu, včera v Polsku? Vy si fakt myslíte, že to děláme jen tak pro nic za nic? Opravdu ten problém je. My nechceme nic jiného, než to, abyste hájili zájmy našich zemědělců v Evropské komisi, potažmo v Bruselu, abychom měli stejné podmínky, jako mají všichni ostatní okolo, a o nic jiného nám vlastně nejde.

Proto bych chtěl, aby tento bod byl zařazen dneska jako první bod tohoto jednání a abychom nějakou informaci od někoho ze zástupců vlády slyšeli, co vůbec je na stole, a co není, protože více méně všechno slyšíme jen na tiskových konferencích, které vlastně jeden den něco proklamují a druhý den zjistíme od jiného ministra, že je všechno úplně jinak.

Děkuji za pozornost.

