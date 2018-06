Premiér Babiš: Chceme být aktivní při hledání řešení

Předseda vlády Andrej Babiš se v úterý 19. června 2018 zúčastnil Prague European Summitu v Lobkovickém paláci v Praze. Vystoupil v rámci panelu s názvem EU: Ever closer to the citizens?, kterého se zúčastnila také česká eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová.

Podle premiéra Andreje Babiše čelí Evropská unie mnoha krizím a výzvám. Největším problémem zůstává nelegální migrace, a je proto důležité zajistit ochranu vnějších hranic evropského prostoru a Unie by se měla aktivně zabývat řešením konfliktů ve svém sousedství včetně situace v Sýrii.

„Česká republika chce být aktivní při hledání řešení, jsme připraveni přispět logisticky a finančně. Podporujeme řádnou ochranu vnějších hranic EU včetně zajištění hotspotů pro žadatele o azyl mimo unijní hranice,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Unie by podle předsedy vlády Andreje Babiše měla být především kompaktní a silná navenek a zachovávat čtyři svobody, tedy volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb. Od nového předsedy Komise také očekává, že předloží akční plán pro vnitřní trh. Česká republika by v rámci EU měla vystupovat aktivně a jednotně.

U otázky budoucího evropského rozpočtu premiér Babiš uvedl, že bude kvůli brexitu nedostatečný, a proto budou priority Unie vyžadovat lepší cílené financování, zejména pokud jde o hraniční kontrolu a bezpečnost. Za Českou republiku doporučil, aby měly státy více nástrojů pro rozhodování a mohly prostředky směřovat tam, kde je potřebují.

Letošní čtvrtý ročník je zaměřen na globální roli EU, brexit a nový rozpočet Evropské unie. Summit vytváří příležitosti diskutovat o budoucnosti Evropské unie mezi představiteli politické scény, podnikateli i akademiky.

