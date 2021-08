Premiér Babiš: Dejte si tam logo „antibabišovská televize a médium“

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Začnu zase s očkováním.

Určitě jste zaznamenali tuhle reklamní kampaň. To znamená, že už jen 9 procent lidí zbývá naočkovat, a naše děti nebudou muset nosit ve školách roušku. Pomozte nám přesvědčit i ty, kteří to zatím nestihli. Tady je druhý slogan: „Pomozte nám prosím přesvědčit 9 procent lidí, aby se očkovali. Jen tak budeme moci sundat respirátory v obchodech a v práci.“ Toto je strašně důležité. Tato kampaň běží už v médiích, poběží až do konce září.

Prvního září se blíží. Děti se vrátí do škol. Lidé se vrátí z dovolených. To září bude klíčové, jak společně zvládneme tu pandemii. A proto je skutečně důležité, abychom se očkovali, abychom ještě přesvědčili další, kteří váhají s očkováním, aby se očkovali.

K tomu očkování. Máme stále 107 stacionárních míst bez registrace a máme 46 mobilních očkovacích týmů. I na karlovarském festivalu je očkovací místo, celkem se tam naočkovalo 348 lidí. A v rámci těch mobilních očkovacích týmů se už naočkovalo přes 6 tisíc našich spoluobčanů. Není to o tom, že stát něco přikazuje, je to o ochraně našeho zdraví, vašeho zdraví, o ochraně nás všech.

Situace zatím vypadá příznivě, ale pamatujeme si minulé září a říjen, jak to dopadlo, tak prosím buďme skutečně opatrní. Očkování je jediná cesta k zabránění šíření koronaviru v ČR. Tak, abychom nemuseli přijímat žádná plošná opatření. Já si myslím, že je nebudeme přijímat, protože, jak jsem řekl, to vypadá dobře. Ale máme tady clustery, máme clustery v dětských táborech, na sportovních akcích. Takže prosím, buďte opatrní.

Chtěl bych znovu vyzvat starosty obcí a zaměstnavatele o spolupráci s krajskými koordinátory a s mobilními očkovacími týmy k doočkování obyvatel. Je to skutečně nutné, toto propagovat.

Zítra je Rada pro zdravotní rizika, kde už teď vím, mluvil jsem o tom s panem ministrem Vojtěchem, bude rozhodnuto o doporučení na 3. dávku. To doporučení bude pro seniory ve věku 65 plus, pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Bude to fungovat tak, že od 10. září všichni, kteří byli očkování, dostanou SMS. Budou upozornění na to, že se mohou očkovat 3. dávkou. Samozřejmě očkovat budeme nadále u praktiků a v očkovacích centrech, mělo by se očkovat od 20. 9. Tito lidé budou upozorněni, mohou jít na 3. dávku, zajít k praktikovi nebo si zarezervují termín jako předtím. Znovu opakuji, je to dobrovolné, ale je to samozřejmě velice důležité, abychom to společně zvládli.

Takže následující dny a týdny budou klíčové pro to, abychom zkrátka zvládli ten covid. Já jsem optimista. Věřím tomu, že většina z vás, většina z nás si je vědoma, jak je to důležité.

K těm výjezdům. Pokud jste neviděli, jak jsem byl na kole, tak měl jsem toho triko „lithium je v českých rukou, tak, jak jsme slíbili.“ Ano, i když si z nás dělali srandu, je to tak. Prostřednictvím polostátní firmy ČEZ jsme vstoupili do té firmy, kde měli vliv hlavně ti Australané, kteří chtěli těžit naše lithium. To jsme vyřešili. Teď bojujeme za to, aby ta velká investice, ta Gigafactory byla v Ústeckém kraji v bývalém, anebo stávajícím areálu elektrárny Prunéřov. Mluvil jsem o tom i s německým prezidentem Steinmeierem. Doufejme, že to dopadne. Protože si myslím, že v konkurenci s Polskem a Slovenskem jsme určitě na tom podstatně lépe, máme co nabídnout.

Potom, co jsme navštívili cementárnu Lafarge, kde jsme prezentovali projekt lithia, ukázali jsme vlastně už ten výrobek, který má sloužit na výrobu elektrobaterií, tak jsme jeli na kole s vicepremiérem Havlíčkem. Samozřejmě cyklostezky jsou velice důležité. Ta cyklostezka ze Žernosek bohužel není dokončena až do Ústí. Ale samozřejmě my máme velkou vůli podporovat cyklostezky. Za období 2015 až 2019 evropské fondy, stát a kraje investovali celkem 2 miliardy 661 milionů do cyklostezek. Další projekty jsou připravené. My to podporujeme, v rámci Fondu obnovy je tam miliarda. Určitě udělám maximum pro to, abychom tyto projekty na cyklostezky podpořili. Protože je to samozřejmě i v zájmu nás všech, aby naše obyvatelstvo a děti sportovali. Toto je velice populární sport.

Ohledně rozpočtu. My jsme včera byli v Lánech, paní ministryně Schillerová prezentovala rozpočet. Ten ještě není dokončen, čeká se na makro predikci. Zkrátka možná to setkání bylo předčasné. Ale ten rozpočet je skutečně velice proinvestiční. A my si to stále můžeme dovolit. Proč? Protože jsme v minulosti náš dluh snižovali. A prosím, zkuste se na to soustředit.

Tady ta koalice Spolu, ti, kteří vlastně řídili naši zemi, do konce roku 2013 navyšovali dluh od roku 2008 28,1 procenta, až na 44,4 procenta vůči HDP. My jsme potom snižovali dluh, až na úroveň 30 procent. A teď ten dluh stoupl, logicky, kvůli pandemii. Je ale stále nižší, než byl, když nám to zanechala koalice Spolu. Samozřejmě v médiích vám stále říkají něco jiného. Tohle je pravda, toto jsou fakta. Věřte mi, že stále patříme mezi nejméně zadlužené země EU. Pokud my budeme ve vládě po volbách, tak samozřejmě, už jsme to jednou dělali, budeme konsolidovat naše finance. A nemáte se čeho bát. Samozřejmě, že budeme navyšovat důchody, protože je to priorita. Ten rozpočet i pro armádu bude stoupat, i pro hasiče, i pro policisty, samozřejmě sport, věda a výzkum bude mít rekordních 39,4 procenta. K rozpočtu se určitě v příštích týdnech ještě vrátím, protože zkrátka to je klíčové. My doufáme, že naše vláda, která předloží ten rozpočet, že následně ta nová Sněmovna ho schválí. Jednou z priorit je samozřejmě zdravotnictví. Budeme pokračovat v investicích, budeme pokračovat v tom Národním plánu boje proti rakovině, velice důležité.

Já jsem byl na výjezdu v Děčíně. Poprvé jsem tam byl, ta nemocnice bude investovat 770 milionů do centrálního urgentního příjmu. A potom budou stavět pavilon péče o matku a dítě za 380 milionů. My jsme přivezli z Evropy pro české zdravotnictví 50 miliard na období 2021-2027, naši předchůdci přivezli jenom 8 miliard.

Na výjezdu jsem byl i s paní Dostálovou. V těch menších obcích vidí ty peníze od nás, ty evropské peníze, ty české peníze. Byli jsme v menších obcích, jsou tam peníze pro infrastrukturu obcí, pro rekonstrukce starších budov, pro sportoviště, MŠ a tak dále…

Minulý týden bylo i setkání s velvyslanci, měl jsem tam projev. Možná jste ho četli. Já myslím, že je důležité, že prosazujeme všude ve světě naše zájmy. Jsme součástí EU a NATO, ale akce v Afghánistánu, kde čeští vojáci, a hlavně nás velvyslanec pan Baloun – ze všech jsme obstáli nejlépe. Takže poučení je, že se musíme hlavně spoléhat sami na sebe. A i když jsme v těch uskupeních, je to důležité, abychom vždycky mysleli v první řadě na české zájmy, na české občany.

Teď bych chtěl něco k té kampani. Určitě jste zaznamenali tyto plakáty. Toto je koalice třech stran, které tady řídily naší zemí de facto od revoluce až do roku 2013. Oni to dělali tak, že mě vlastně zplodili. Proto jsem se rozhodl jít do politiky, protože už se to nedalo vydržet. Toto je mimochodem kampaň okopírovaná od levicového amerického politika Obamy. A toto je údajně hrozba. Tak zaprvé nechápu, proč mám větší hlavu než pan lídr Fiala. Ale toto není žádná koalice. Toto není pravda. Já nemám žádnou koalici ani s panem Filipem, ani s panem Okamurou. Vůbec ne. Tak nechápu ten inzerát. Kde je ta hrozba?! Kde je ta hrozba?!

My jsme ve vládě dokázali, že žádná hrozba nejsme. Takže nechápu, proč to tady naši političtí soupeři ukazuji. Myslím, že vy si pamatujete na jejich působení do roku 2013. Oni jsou ta hrozba. Hrozba, že přijdete o peníze, že nebudete mít na důchody, že nebudou mít policisté peníze na benzín, že se nebude investovat, že nebudou postavené dálnice a tak dále… To by bylo na dlouho, na několik hodin.

Takže kampaň jede. Já vám dneska dám znovu na sítě ten rozhovor, tu debatu kterou organizuje Deník. Posuďte sami, jestli v rámci té debaty je to objektivní. Jestli někdo má větší prostor, někdo má ochranu od paní moderátorky a komu skáče do řeči. To už nechám na vás. A samozřejmě to, co se stalo minule, to je samozřejmě neuvěřitelná demagogie.

Paní redaktorka se nás ptala, měli jsme krátce odpovědět, jestli národní hranice, nebo Schengen. Já jsem řekl, že Schengen je nefunkční, ano. V roce 2015 pustilo Řecko miliony migrantů do Evropy. A kdo jediný měl funkční Schengen? Viktor Orbán. On postavil plot, on zastavil ilegální migraci, nikdo jiný. Co se stalo, Piráti hned lhali a řekli, že já nechci Schengen. Naopak. Já ho chci. Taky vystupuji a říkám: rozšiřme Schengen – Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, západní Balkán. Braňme tu Evropu.

Normální manipulace. No a samozřejmě, kdo podpořil Piráty, kdo jim dělá kampaň? Tady to máte. Seznam Zprávy. Hned přispěchaly. Ony dělají totiž kampaň pro Piráty, podporují je. Je to nesmysl. Je neuvěřitelná ta manipulace. Proto já říkám znovu: Seznam Zprávy jenom za minulý týden vydaly 25 článků negativních o mně. A proč já mluvím o té firmě, že je to kyperská firma? No, protože pan majitel Lukačovič, znovu vám připomenu, co si o vás myslí. Tady je jeho blog. Říká, že nikoliv bezvýznamná část populace je ukrutně hloupá. On vlastně říká vám, že jste hloupí. To je neuvěřitelné. A pan Lukačovič, vím, že má tu firmu na Kypru, si vyplatil dividendu. Proto já říkám kyperská firma, protože tam neplatí daně z té dividendy. A možná by bylo dobré, pane Lukačoviči, kdybyste se vydal podívat do té vaší firmy, jak mají objektivní zpravodajství o Babišovi. Nebo si tam dejte logo „antibabišovská televize a médium“, protože od rána do večera jsou to fejky. Lži.

Když nás Seznam kritizoval, že nechceme platit testy od 1. září, a my jsme na základě epidemické situace v Německu a v Evropě se rozhodli, že ty testy budeme platit dále, no tak nás znovu kritizovali. Takže nás znovu budou kritizovat, od rána do večera. Tak ať Seznam jasně řekne: děláme kampaň proti Babišovi. Já myslím, že to všichni vidí, všichni vědí, tak proč to férově nepřiznat.

Takže tolik jenom závěrem. Poslední informace, byl jsem po šesté na Šlágru. Bylo to super. Budou to vysílat 5. září ve 20:00 hodin. Tak se dívejte.

Máme 40 dní do voleb, bude to peklo. Aspoň vidíte, jak se ostatní chovají, jak nás napadají, jak o nás lžou. A my jenom reagujeme. Chodíme na autogramiády, díky za zájem. Budeme v tom pokračovat.

Těším se příště. Držte nám palce.

