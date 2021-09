Premiér Babiš: Naše centrální banka boj s inflací umí

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Určitě ho znáte. Dělám to od dubna 2017, a dá to celkem dost práce. I když je to většinou kolem 20 minut videa, ale dělám to více než půlku neděle. Dohledávám data, informace. Abych vám skutečně sdělil tu pravdu. No a tento pořad samozřejmě je velice kritizován, že bych neměl sdělovat ty informace.

Já jsem ale četl, že je to asi nejvíce sledovaný politický pořad na YouTube. A věřte mi, že mi velice záleží na tom, abych vám každou neděli sděloval, co jsem udělal, co se děje a jaké máme názory na to, co čtete v mediálním prostoru, kde často ty informace nejsou správné.

Tak teď, co je nového. Nového je to, že velké téma pro opozici je inflace. Já už jsem jednou komentoval, že opozice nás obviňuje z inflace. Samozřejmě je to nesmysl. Protože když se podíváme, jaká je inflace například ve Spojených státech – 5.4 procenta, nebo v Polsku – 5.4, v Maďarsku 4.9, v Česku asi 4.1.

Co je hlavním důvodem? Zdražily suroviny. Ropa zdražila o 44 procent, plyn o 94 procent, hliník 47 procent, měď 26 procent, bavlna 22 procent, cukr 21 procent. A opozice říká, že za to může vláda. Úplný nesmysl. Jsou to ekonomičtí diletanti, kteří tomu skutečně nerozumí. Snaží se vám vnutit zase, že vláda dělá něco špatně.

Je třeba si přečíst skutečně články například jako od pana Michla Nebojte se inflace, to chce klid. A hlavně, prosím vás, je potřeba, aby ti, kteří se tváří, že chtějí řídit tuto zemi, by měli vědět, že inflaci, tedy vývoj cen, má v naší zemi na starosti ústavně nezávislá centrální banka – tedy Česká národní banka, která je plně profesionální. Naše centrální banka boj s inflací umí, a kdyby se jednalo o náznak setrvalého vývoje, tak určitě rázně zasáhne. Má k tomu dost instrumentů i zkušený tým. Takže je to povinností centrální banky, aby občanům vysvětlila svoji politiku a cenový vývoj, a samozřejmě je to i o důvěryhodnosti ČNB, má to v popisu práce.

Co se týče energií. Ano, pražská firma, myslím že se jmenuje Pražská plynárenská nebo energetická oznámila navýšení cen energií. Tam, kde my máme vliv – ČEZ – a je škoda, že ho naši předchůdci, koalice Spolu, privatizovali – měli bychom podstatně větší vliv. Tam si myslíme, že to není na místě.

Ještě bych rád sdělil koalici Spolu, když nás tedy tak kritizují, že máme tady také vzpomínku na začátek roku 2008, tehdy byla inflace 7.5 procenta. Tehdy pan premiér Topolánek a ministr financí Kalousek zvyšovali daně, zvýšili DPH a všechno zdražili.

My děláme pravý opak. Protože zkrátka, i když máme deficitní rozpočet, tak se dá říct, že ten deficit se přestěhoval ze státního rozpočtu na účty obyvatelstva. Místo toho, aby skutečně objektivně bylo posouzeno naše zadlužení, které je jedno z nejnižších – a znovu vám ukážu ten graf – to je dluh sektoru vládních institucí, předpoklad tento rok je stále nižší, než nám to odevzdala koalice Spolu.

Takže prosím vás, neříkejte ty nepravdy. Naše země je na tom velice dobře. Teď nechci říkat… Ano, stouply úspory obyvatelstva dramaticky, ale ne všem se stejně daří. To je samozřejmě problém. My se budeme snažit, aby se všem dařilo dobře. Nenastaly ale ty dramatické scénáře, máme stálo plnou zaměstnanost, firmy shánějí zaměstnance. Zkrátka naše země zažívá jedno z nejlepších nebo nejlepší období od vzniku samostatného Česka.

A co je velice dobré, a je nesmysl, pokud někdo říká, že když jsme snížili daně pro lidi, že to zapříčinilo inflaci. Ne, občané nakupují s rozmyslem. Nesnaží se vyházet peníze na cokoliv, chovají se zodpovědně. Takže není to tak, že tím, že jsme dali peníze lidem, že by způsobili nějakými extrémními vysokými nákupy tu inflaci, je to nesmysl. A proč je ta inflace? No, protože došlo k přerušení těch dodavatelských řetězců, a teď, když už ta situace s covidem je podstatně lepší, tak je velká poptávka na surovinu. A to vlastně zapříčiňuje tu situaci.

Ještě ke těm daním. Tady mám znovu tabulku. Snížili jsme daně o 500 miliard korun. Takže platí to, co my stále říkáme: nenechte se strašit, prosím vás. Není to pravda, co říkají. A proto my říkáme, hnutí ANO, že jdeme do voleb jako dvacítka, že průměrný důchod bude v roce 2025 dvacet tisíc. Ano, my jsme uměli snižovat dluh, budeme ho snižovat, nemáte se čeho bát. Ty různá nesmyslná vyjádření pop ekonomů, kteří nebyli nikdy v reálu na těch pozicích, prosím nevěřte tomu. Naše veřejné finance jsou na tom velice dobře.

Paní Schillerová také podpořila iniciativu rakouského ministra financí, který přišel a vyzval Evropskou komisi k zachování odpovědné fiskální politiky zajišťující udržitelné veřejné finance. Já jsem nedávno potkal kancléře Sebastiana Kurze a on mi řekl, že z toho mají zadlužení 85 procent. Slováci mají 60. My máme stále 44. A jsme šestá nejméně zadlužená země.

Takže před volbami vás tady někdo stále straší, je to samozřejmě nesmysl. Jsme na tom velice dobře. A pokud my budeme ve vládě jako hnutí ANO, tak budeme na tom dobře.

Ještě bych k tomu chtěl říct jednu věc. Možná jste sledovali ty debaty Deníku, každou středu. Pokud se na to podíváte, tak zjistíte, že ta paní redaktorka není úplně korektní. Je to vlastně jako u Moravce, kam už nechodím, protože tam to vždycky bylo sám proti třem. A tady je to stejné. Nejhorší je, že ta paní redaktorka udělá rozhovor s takovým pop ekonomem, který tam brutálně říká nepravdy, který říká, že na obsluhu státního dluhu bylo 40 miliard, ale záhy se dostaneme na částku 100 miliard.

To je neuvěřitelná lež. Ta správná částka na obsluhu dluhu… Mimochodem, koalice Spolu, když končila, tak v roce 2013 to bylo 57,8 miliardy. Skutečnost za rok 2020 je 40 miliard, výhled 2021 je 42 miliard. Takže žádných 100 miliard. Mě velice mrzí, že paní redaktorka si neověří ta čísla. Stačí zavolat na Ministerstvo financí, tam vám to řeknou. Potom takový pop ekonom řekne nějaký nesmysl a všichni to opakují. Samozřejmě to není pravda.

Takže tolik k těmto věcem. Jsme na tom dobře. Zažíváme nejlepší období. Já chodím mezi lidi, oni to vědí. Oni to totiž vidí. Vidí to každý den, že díky naší vládě, hlavně díky hnutí ANO jsme na tom velice dobře.

Pojďme rychle k očkování. Ano, my jsme dosáhli první dávky u více než 6 milionů osob, teď organizujeme posilovací vakcínu. Primárně je to pro lidi starší 60let, měli by se hlavně očkovat zdravotníci a zaměstnanci zařízení sociální péče. Budeme dostávat SMSky – všichni ti, kteří byli na očkování před osmi měsíci dostanou SMSku. Je to samozřejmě dobrovolné, ale je to důležité. Protože je úplně evidentní, že jedině to očkování ochrání naše životy, vrátí nás do normálu. My se samozřejmě do toho normálu vracíme, ale nezapomínejme na to, že ten covid tady stále je.

Ano, máme nějaký počet lidi v nemocnicích, ale je to podstatně menší než před rokem. My jsme nakoupili i ty přípravky na protilátky. Teď je tady nový přípravek etesevimab, který se podává s tím bamlanivimabem. Já jsem požádal ministra zdravotnictví, aby toto umožnil podávat i u praktiků v ambulancích, protože někteří z vás zkrátka nechtějí do nemocnice, chodí k praktikovi. Bylo by fajn, kdyby to praktici podávali. Skutečně to zachraňuje životy. Bamlanivimab přišel 15. 2., jsou s tím skvělé zkušenosti, i s Regeneronem. Měli bychom na to myslet. Protože ano, někteří mají komplikace, ale toto je určitě ochrání.

Další věc. Rád bych se vyjádřil, protože v médiích často čtete nějaké věci, které nejsou úplně správné. Někteří mě kritizovali, tady je titulek: Auta se spalovacími motory budeme dále vyrábět, odmítl Babiš zákaz EU. Já jsem ale přesně v tom Rozstřelu řekl: „My nebudeme souhlasit, aby došlo k zákazu prodeje aut se spalovacími motory.“ A Škoda Auto jasně řekla, že bude dále vyrábět spalovací motory.

Takže prosím vás, ty, kteří mě kritizovali, že rozhoduji o výrobě, tak by bylo dobré si to přečíst. Tady je rozhovor s Martinem Jánem, který říká, jaká je strategie, že od roku 2030 bude z jejich výroby 50 až 70 procent vozů na elektrický pohon. Takže nadále budou vyrábět auta se spalovacími motory.

Já jen říkám, že pokud my u toho budeme, nebudeme souhlasit se zákazem prodeje. Jsem strašně rád, že tady šéf Škody Thomas Schaefer konečně mluví o tom, že jsou tady i nějací zákazníci. Nějací lidé, kteří kupují auta. A ti fanatici v Evropském parlamentu, kteří to vymysleli a kteří ohrožují náš průmysl, naši zaměstnanost, co udělají? Oni tlačí na ty automobilky, aby zkrátka to bylo neekonomické. Co to znamená? Že auto bude luxus? Že si ho nebude moci koupit každý? Že Piráti říkají, že budeme mít jenom kola? Nebo jak to bude vlastně?

Takže to je dobrá zpráva. Bylo by dobré se nad tím zamyslet, jak to vlastně je. Protože toto je móda. Já pevně věřím, že tyhle zelení v Evropském parlamentu, u nás jsou ti Piráti, že to dlouho nebude trvat, když lidé zjistí, že zkrátka tyhle nápady nejsou pro nás dobré.

V týdnu jsme navštívil výstavu Natura Viva. Mluvil jsem s myslivci, kteří mi řekli, co je trápí, že by chtěli minimální plochu honitby udržet na 500 hektarech. Pan Jurečka a paní Pekarová s tím údajně mají problém. Že se musíme připravit na africký mor, že státní správa je byrokratická.

Potom jsem mluvil s rybáři, ti měli v rámci covidu velký nárůst členů o 10 tisíc. Celkově máme 330 tisíc rybářů. Oni jsou celkem spokojení, samozřejmě nechtějí ty různé nápady z Evropského parlamentu – zákaz olova, protože je to nesmysl. To olovo se nerozpouští, ale zůstane na dně řeky a obalí se nějakou rostlinou. Takže s tím nesouhlasí. Mají problém s výskytem vyder. Bylo to zajímavé vidět jejich názory.

Potom jsem se zastavil také u včelařů, kteří jsou také spokojení. Nechtějí nic měnit. Mají 56 tisíc členů. Říkají, že nejlepší med je v Praze, velice zajímavé. Budou mít 150 let výročí svazu. Mají tady to plemeno kraňka a nechtějí jiné. Také zajímavé.

No a potom jsem byl u zahrádkářů, kteří jsou samozřejmě nadšení, že mají ten zákon. No a prosím vás, já bych znovu zopakoval – tady někdo stále vykládá nesmysly o pandemie a o zahrádkářském zákonu. Teď jsme viděli horkou kampaň Pirátů, oni si to dali na autobus. Takže jenom zopakuji, proč jsme měli stále ve Sněmovně schůze o pandemii. No, aby se tam mohla opozice producírovat. Mít ty návrhy, které samozřejmě neměly žádnou odpovědnost. Já jsem tehdy vystoupil a řekl: prosím vás, je tady plno zákonů, i například zahrádkářský, tak to řešme.

No, tak oni teď stále mluví, že jsem to podceňoval. Není to pravda. Mě velice zklamalo, že ten autobus je jenom zase antibabiš. Ta Bečva, prosím vás. Všichni věděli od září 2020, že je to Energoaqua. A všichni lhali, Gazdík a spol. Je to fakt ubohé. Fakt ubohé. A znovu tam máte těch 30 tisíc mrtvých? Měli jste z toho radost, že vám stoupaly preference? Nebo jste tam dali ještě železniční neštěstí? Fakt tomu nerozumím. Myslel jsem, že volby jsou o nějakém programu, ale vy stále zůstáváte v tom antibabiš.

Potom ještě bych chtěl říct, že je tady nějaká kritika – mobilní data. Dnes to možná bude zase v tom protibabišovském pořadu večer. Od roku 2011 mobilní data klesla o desetinásobek. To je graf. O desetinásobek. Dělali jsme pro to maximum. Takže to také je dezinformace.

Vážení přátelé, je 26 dní do voleb. A bude to peklo. Ty útoky budou stále horší a horší. Dezinformace, lži o mně, o hnutí. Nevěřte jim. Česká republika prosperuje. Jsme osmá nejbezpečnější země na světě. Nemáme tady ilegální migranty. Navýšili jsme důchody. Lidé mají vyšší příjmy. Investuje se. A já jsem byl za vámi. Byl jsem na Zahradě Čech v Litoměřicích, byl jsem v Peruci na dožínkách, byl jsem v Roudnici nad Labem na koncertě Michala Davida – pecka, tam bylo snad 9 tisíc lidí. Byl jsem na výstavě Natura Viva. A lidé mají radost. Ano, covid končí. Vracíme se do normálu.

Zažíváme nejlepší období v historii samostatného Česka. My jsme pro to udělali maximum. Máme konkrétní výsledky, máme data, máme čísla. Vy to přeci sami vidíte.

Takže nevěřte těm dezinformacím, nemějte obavu. Pokud my budeme ve vládě, tak se nám bude dařit dobře.

Pamatujte si to.

Děkuji vám.

