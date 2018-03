Premiér Babiš: S panem Murínem řeším hospodaření

Já se chci zeptat, pane předsedající, jestli ta interpelace se může prodloužit na neomezený čas... (předsedající odmítl)

To je velká škoda. To mne mrzí. Já bych chtěl jenom říct, že já mám odpovědnost za GIBS. Jak vznikl GIBS? No byla to mocenská dohoda mezi VV a GIBS je produkt pana Langera. Já bych doporučil panu poslanci skutečně si udělat monitoring médií a já nevím, kde četl, že já chci pana Murína odvolat. Já jsem to nikde neřekl. Pan Murín tady vyvolal nějakou aféru a vybraní novináři teď mluví o GIBS a Čapím hnízdě. Prosím vás, to je nesmysl. Nemá to nic společného s Čapím hnízdem. O Čapím hnízdě rozhoduje státní zástupce. Tak už to přestaňte vlastně tady říkat a trošku se začněte informovat, co je to vlastně GIBS.

Já jsem dostal dokumenty od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci s odevzdáním věcí k možnému kárnému řízení s panem Murínem. A já jsem jenom řekl, že k panu Murínovi nemá důvěru. To je všechno. A toto dostal na stůl pan premiér v dubnu 2017 a co udělali podřízení? No, podřízení udělali referátník, kdy mu jasně tady navrhli zahájení řízení o kázeňském přestupku, no a víte, co se stalo? Referátník zmizel. Není. Úplně stejně jak OKD, všechny doklady zmizely na Ministerstvu financí a referátník není. Tak zkusme vypsat nějakou odměnu a budeme hledat referátník. Takže to je první věc. A proto jsem i svolal Bezpečnostní rady státu na 8. 3. v 7.00 hodin ráno, bohužel. Pan nejvyšší státní zástupce někam jde pryč. A také jdu na výbor pro bezpečnost, kde bych chtěl, aby to bylo uzavřené, abych mohl skutečně vás, vy máte všichni tam zástupce, obeznámit o panu Murínovi. Ale já jsem žádné odvolání nenavrhl. Nevím, kde jste to četl.

Takže já jsem jenom konstatoval, že mám vážné a důvodné pochybnosti o jeho profesionální i morální integritě a tyto pochybnosti mohu doložit dokumenty, informacemi. A hlavně, co já řeším s panem Murínem? No, já řeším hospodaření. Já jsem tady dostal audit. To je audit GIBS. 29. listopadu 2017. A co říká audit? Audit říká: zjištění se týkají možnosti porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dále nedodržení interních aktů řízení (nesrozumitelné). A na základě toho jsem napsal dopis paní ministryni, aby tam udělala kontrolu. A proč? No protože jak se domluvil Langer a VV s Johnem, tak GIBS vznikl 1. ledna 2012 a nikdo tam nepřišel na kontrolu. Ani to NKÚ. Taková smůla.Takže poprvé tam bude kontrola. A pan Murín, já mám s ním nějaké zkušenosti, podvedl vládu. A víte kdy? Já vám to tady ukážu. Tady je usnesení Vlády České republiky z 27. února 2017 a já jsem předtím dával jako ministr financí dopis 16. února, že nesouhlasím s navýšením platů na GIBS. Dva dopisy. V lednu. A víte, jak to dopadlo, to hlasování na vládě? Ta koalice, ta klasická koalice, osm ČSSD plus Bělobrádek, to je devět, hlasovala pro. Já jsem byl proti. Naši se zdrželi. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že pan Murín těch 51,8 milionů korun, které byly určené na nové příslušníky, tak použil na co? No na odměny. Vyplatili si odměny. Třicet milionů. A víte, kolik byla normální odměna ve 2016? Třináct. Třináct a půl. A v roce 2017 si vyplatili 30,6 milionů odměny. Takže pan Murín vlastně dostal peníze na to, aby nabral příslušníky a ty peníze použil na výplatu odměn. A jak my vlastně měříme ten GIBS? Víte, kolik to je ta odměna? Tam náměstci v GIBS brali, ten náměstek, o kterém mluvíte a který je nesmysl, jak jste na to přišel, že je spřízněný ANO? Ten dostal odměnu 420 tisíc. Možná více než krajský ředitel policie. Takže co já řeším? Já řeším hospodaření GIBS, kde jsou důvodné pochybnosti, že se špatně hospodaří, a proto jsem tam poslal... (Čas, pane premiére.) Ministerstvo financí. No říkám, že... (Pane premiére.) Já potřebuji hodinu aspoň tady mluvit. (Pane premiére, čas...) Mám tolik papírů. No dobře. ..

Tak skandál, jak vypadá a vybraní novináři-aktivisté z toho dělají nějaký skandál. Tak si to nastudujte, co je GIBS. Někdo dělá skandál. Hlásí: GIBS. Čapí hnízdo. Ne. Něco umíte jiného než Čapí hnízdo? No samozřejmě jsem se potkal s panem Murínem, je to můj podřízený podle zákona. Ale já mu nekecám do toho, co tam dělá. Já se ptám na to hospodaření a ptal jsem se ho na ten přípis. A víte, co mi pan Murín odepsal? Že vlastně pan Sobotka s ním o tom nikdy nemluvil. Tak fakt tomu nerozumím, co tam kluci dělali. Takže je to můj podřízený a je to organizace, která nějak hospodaří. A vypadá to, že nehospodaří dobře a žádné odvolání jsem nenavrhoval a jenom jsem konstatoval a já jsem to už konstatoval... prosím vás, samozřejmě, že se vždycky z toho mého vystoupení dá ven to, co je potřeba, ale já jsem se přece tady vyjádřil 22. dubna 2017. Tak si to nastudujte, pane kolego. Ne, tady je: Murína kvůli kauze úniku informací Bereta vyslýchali policisté. Důstojník uvedl, že se stýkal s Gáboríkem, jehož policie stíhá kvůli obchodování s utajovanými informacemi. Četl jste to? I rozhlas. Antibabišovský server. Každý den kopou do Babiše. No tak to je strašný, ne, co řekli. Tak si to nastudujte, pane kolego, a neříkejte, že je to Čapí hnízdo a nikoho nebudeme doporučovat. Takže já doufám, že to všechno proběhne... A vysvětlete mi, proč tedy nejvyšší státní zástupce je kritický?

Proč Ministerstvo spravedlnosti v roce 2016 nesouhlasilo se zprávou GIBSu? Tady máte GIBS a jeho rozpočet, tak se můžete podívat. Víte, o kolik stouply platy u GIBSu? (Upozornění předsedajícího na čas.) 37 %! Na ty učitelky a pošťačky 14 tisíc. Průměr mají více než 60 tisíc. (Opět upozornění na čas.) A jaký je výkon? Jedno zatknutí za rok na člověka.

...

Ještě jsem zapomněl, pane Bartoš, toto je liga lidských práv. (Ukazuje dokument.) GIBS utržena z řetězu právního státu. Fond Otakara Motejla. Tomu snad věříte, ne? Tak si to nastudujte, kluci. Jo, tady to je. Mám toho kila, těch materiálu. (Potlesk a smích.) Takže zavedení protikorupčních opatření vládou. Tak my tady máme plno věcí, samozřejmě.

Už v minulosti já jsem např. navrhoval whistleblowing. To neprošlo. Takže máme rozšíření působnosti NKÚ. Tam vás podporujeme. Regulace lobbingu. To byl záměr na vládě. To připravuje pan Pelikán. Pokračující odpolitizování a otevření státních správy. Tak pokud někdo říká, že my někoho odvoláváme, tak na CzechInvestu, tam, kde dosadil pan Mládek pana Kučeru, který akorát dělal ostudu na jednání v BMW a General Electric, tak se přihlásilo 22 lidí do výběrové řízení. A stejné to bude na poště.

Výkon znalecké a předkladatelské činnosti. Tady je novela zákona o soudech a soudcích, EET, rekodifikace státního práva, nový zákon o realitním zprostředkování. Etický kodex člena vlády. Takže tady je samozřejmě plno, plno opatření, které my děláme. Já jsem vlastně předsedal té protikorupční komisi. My samozřejmě vnímáme a také jsme to byli my, kteří jsme prosadili zákony rekonstrukce státu. Ano. Jako zveřejňování smluv, registr atd. Takže bez nás by to neprošlo. I když samozřejmě iniciátor byl pan Farský. To mu nechci upřít. Ale bylo tak, že v rámci bývalé koalice jsme to prosadili. My určitě s Piráty budeme rádi spolupracovat v protikorupčním. My jsme protikorupční hnutí. A nemáme za sebou hordu nějakých svých politických kolegů. Ano. Já jsem také přišel na vládu a není tam nikdo z hnutí. Ani poradce, ani nikdo. Takže my určitě jsme proto, abychom pokračovali v boji proti korupci.

A pokud se ptáte, proč Adam Vojtěch odvolal některé ředitele nemocnic, tak doporučuji Health Corruption Report 2013. Evropská komise. Tam zjistíte, kdo byl Richeliev českého zdravotnictví. A ten to stále ještě v pozadí nějak trošku ovládá. Takže pokud máte pocit, že je to málo těch opatření, tak my jsme připraveni s vámi samozřejmě spolupracovat a určitě všechny podpoříme.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš (Piráti): S obavami sleduji snahu o donucení ředitele GIBS k odchodu Feri (TOP 09): Rozpory pozitivnímu rozvoji obce určitě nepřispějí Jarošová (SPD): Mandát, získaný v přímé volbě, je mandátem nejsilnějším Adamec (ODS): Pokud neuvidím konkrétní zákon, nemůžu ho nikdy podpořit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV