Premiér Babiš: SEFO má naši jednoznačnou podporu

Předseda vlády Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová zavítali během návštěvy Olomouckého kraje společně s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a primátorem Antonínem Staňkem do Muzea moderního umění.

S ředitelem muzea Michalem Soukupem jednali o financování výstavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Plánovaný projekt premiér podpořil.

"Projekt SEFO se táhne od roku 2008. V tuto chvíli je jediná možnost, jak stavbu uskutečnit, a to z peněz státního rozpočtu. Jsme státní instituce, spravujeme státní sbírky v hodnotě dvou miliard a například depozitáře máme plné už dnes," řekl po schůzce ředitel muzea Michal Soukup. "Nejdůležitější je však samotná myšlenka tohoto projektu - prezentovat moderní středoevropské umění na jednom místě. Kupodivu tahle idea rezonuje mnohem více v zahraničí než u nás. Ale díky tomu se nám daří získávat díla od jednotlivých tvůrců a v některý případech se jedná i o dary."

Premiér si během návštěvy prohlédl model plánované stavby i proluku, kde by měla stát. "Projekt SEFO je nejen zajímavý, ale i důležitý a jednoznačně jej podporujeme. Klíčovou informací je pro nás to, že Muzeum umění je státní institucí. Nyní ale musíme zjistit, zda je projekt zařazený v balíku investic do kultury podobně jako třeba pražská Invalidovna," uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Společně s ředitelem Soukupem jednali i o finančním plánu projektu. „Budeme potřebovat exaktní výhled financování tohoto projektu, tak aby se uvolněné peníze v daném roce vyčerpaly,“ zdůraznil Babiš.

Podporu SEFO vyjádřil i olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, který při prohlídce proluky s humorem poznamenal: „Tady je ideálně velký kámen. Poklepeme ho teď s panem premiérem, panem primátorem i panem ředitelem a stavba může začít."

K tomu premiér Babiš poznamenal, že projekt SEFO patří pod ministerstvo kultury do jehož čela by měl v nové vládě usednout nynější olomoucký primátor. „Předpokládám, že si Antonín Staněk jako ministr realizaci tohoto projektu pohlídá a já mu v tom samozřejmě pomůžu.“

„Jsem rád, že se uskutečnilo toto setkání. Doufám, že se pan premiér ještě více s projektem SEFO seznámí a že potřebnou podporu získáme,“ dodal Michal Soukup s tím, že děkuje za podporu ministerstva kultury, které Muzeu umění Olomouc hodně pomáhá v rámci Státní kulturní politiky.

