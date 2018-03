Premiér Babiš: Vláda funguje velmi dobře. Je to jeden tým

Vláda je ve funkci sto dnů, tak mi dovolte pár slov. Vláda funguje velmi dobře. Je to jeden tým. Fungujeme online a pracujeme fakt poctivě každý den od rána do noci. Často se stane, že máme zasedání vlády ještě před svítáním, protože je hodně úkolů, které musíme řešit. Díváme se na fungování země komplexně, to si myslím, že je úplná novinka, protože předchozí vlády takto řízené nebyly.

Začali jsme spolu s kraji vytvářet komplexní plán investic na místech napříč celou Českou republikou. Od stadionů přes koncertní sály až po dálnice a obchvaty. Myslíme na lidi v nouzi a na potřebné, ale nepřidáváme dílčí peníze, zase to bereme komplexně, navýšili jsme důchodcům rekordní částku, připravíme celou důchodovou reformu a postupně přidáváme peníze na platy učitelů.

Český sport musí být transparentní, takže teď tvoříme nový systém dotací, který bude otevřený a veřejný. Zároveň máme v připomínkovém řízení už nachystaný návrh na snižování daní, protože je velmi dobře vybíráme díky opatřením, která jsme nastavili v minulém období.

Andrej Babiš

Premiér v demisi

Čeká nás ještě spousta práce, proto teď intenzivně vyjednáváme s ČSSD, abychom s nimi mohli poskládat koalici, získali důvěru a mohli ty věci dotáhnout. Konečně máme partnera, který s námi chce jednat, a proto také ta jednání běží rychle a máme první výsledky.

Máme před sebou další úkoly. Chceme ulevit od administrativy učitelům, zemědělcům. Začali jsme vytvářet plán na digitální státní správu tak, aby mohl člověk podávat daňové přiznání přes internet a měl ho hotové za pár minut, aby mu stačila jedna registrace a úřady už si jeho informace předaly samy. Je to opravdu komplexní přístup k fungování státu, který tady měl být nastavený dávno, ale žádná vláda před námi ho takto neřešila.

