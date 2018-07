Premiér Babiš se zúčastnil summitu zemí 16+1 a jednal s čínským premiérem

Předseda vlády Andrej Babiš se zúčastnil zahájení ekonomického fóra ve formátu 16+1 a také otevření výstavy mapující úspěchy spolupráce mezi zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy a Čínou. Tam jsme byli vyhodnoceni jako nejúspěšnější ze všech zemí z hlediska leteckého spojení s Čínou. Následovalo plenární zasedání delegací hlav států a předsedů vlád zemí 16+1.

„Setkání jsem se účastnil poprvé. Myslím si, že je to velice důležitá forma setkání zemí střední a východní Evropy zastoupených premiéry s Čínou. Důležitost potvrzuje i to, že například Rakousko tady mělo zastoupení ve formě pozorovatele. Řecko usiluje o to se přidat k tomuto formátu,“ řekl Andrej Babiš k summitu.

V rámci svého vystoupení premiér Babiš potvrdil, že nová vláda chce pokračovat v aktivním vystupování ČR ve formátu 16+1. Česká republika by také, podle něj, měla vyvinout veškeré úsilí i na politické úrovni ke snížení negativního salda zahraničního obchodu. Čína je druhým největším dodavatelem do ČR, ale je až na 17. místě co se týče českého exportu.

„Myslím, že Čína je právě teritorium, kde politici můžou pomoci našim firmám otevírat dveře a prosadit tam nějaký byznys. Proto mě napadlo, že když se vrátím domů, tak chci zorganizovat setkání s našimi firmami, se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou. Abychom měli konkrétní představy, co vlastně chceme v Číně prodávat,“ dodal premiér Babiš.

Na závěr předsedové vlád přijali tzv. Sofijské směrnice (Sofia Guidelines), které konkretizují hlavní oblasti spolupráce 16 zemí s Čínou na roky 2018 a 2019. Jedním z důležitých bodů je deklarování otevřenosti tohoto formátu pozorovatelům, tedy dalším zemím či uskupením včetně Evropské unie.

Česká republika připravuje na rok 2019 několik aktivit ve formátu 16+1. Patří mezi ně i první letecké fórum 16+1 (China-CEEC Civil Aviation Forum) a expertní jednání 16+1 k problematice regulace léčiv. Od roku 2014 se také každoročně v Česku koná Čínské investiční fórum.

Česká republika chce rozvíjet vztahy s Čínou

Po summitu se předseda vlády Andrej Babiš setkal s čínským premiérem Li Kche-čchiangem. Během jejich vůbec prvního setkání jej ujistil, že Česká republika má nadále zájem rozvíjet vztahy s Čínou. Tématem jednání byla především ekonomická spolupráce, možné rozšiřování českého obchodního zastoupení v dalších městech Číny i posun Strategického partnerství s Čínou. Hovořili také o nadcházejícím Šanghajském mezinárodním dovozním veletrhu. Podle předběžných plánů by měl českou delegaci vést prezident republiky Miloš Zeman.

V současné době fungují čtyři přímá letecká spojení mezi ČR a Čínou a další dvě jsou v jednání. Vývoz z České republiky do Číny dosáhl v roce 2017 hodnoty 56 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 20 procent a historicky rekordní vývoz z ČR do Číny. Významné jsou také projekty v rámci iniciativy Hedvábná stezka. Plán bilaterální spolupráce mezi vládami obou zemí byl uzavřen v roce 2016.

autor: PV