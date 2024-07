Premiér Fiala: Do rekonstrukce Ukrajiny se i díky podpoře vlády zapojuje stále více českých firem

Jednu z kogeneračních jednotek, které na Ukrajinu dodává firma GENTEC, si v pondělí 1. července 2024 na pražském Výstavišti prohlédl premiér Petr Fiala. Spolu s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným také jednal s ředitelem společnosti Václavem Kleinem.

České kogenerační jednotky zajišťují na Ukrajině teplo a energii pro obytné oblasti, průmyslové podniky, nemocnice či školy. Dohromady už tuzemské firmy dodaly na Ukrajinu desítky kogeneračních jednotek za stovky milionů korun. Dodávky těchto zařízení jsou financovány prostřednictvím mezinárodních fondů. Velký podíl na zajištění dodávek má podpora od české vlády, zejména pak vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného. Ten společně se svým týmem pomáhal při jednáních o dodávkách a projektu poskytl záštitu.

„Do rekonstrukce Ukrajiny se i díky podpoře vlády a vládních institucí zapojuje stále více českých firem. Zakázky realizované na Ukrajině přináší České republice jak pracovní příležitosti, tak ekonomický rozvoj. Naše firmy se úspěšné hlásí do tamních veřejných zakázek, které dokáží vyhrát. Svou kvalitou dokáží zaujmout i zahraniční investory a finanční instituce. V mezinárodní konkurenci tak vyhrávají tendry za desítky milionů korun,“ uvedl premiér Fiala.

Jednou z úspěšných firem v oblasti dodávek energetických technologií je brněnská společnost GENTEC CHP. Ta uspěla v mezinárodních tendrech a na Ukrajinu dodala 29 kogeneračních jednotek za více než 400 milionů korun.

V loňském roce ČR na projekty v rámci humanitární, rozvojové a ekonomické pomoci Ukrajině uvolnila 500 milionů korun. Stát tak přispěl například na odminování zemědělských ploch zasažených válkou v Charkovské, Chersonské a Sumské oblasti. I letos stát podpoří humanitární, rozvojovou a ekonomickou asistenci částkou 500 milionů korun. Za prvních šest měsíců tohoto roku byla vynaložena už zhruba polovina z této částky. České firmy tak dodají například úpravny vody a vybavení do ordinací či rehabilitačních center v Dněpropetrovské oblasti.

„České firmy Ukrajinu podporují od samotného vypuknutí plnohodnotné ruské invaze. Už v prvním roce začaly také budovat kontakty s novými partnery a jezdit do země na podnikatelské mise. Když jedeme na Ukrajinu dnes, vidíme konkrétní výsledky jejich práce. Máme také možnost naslouchat osobním příběhům lidí ve válkou zasažených oblastech, kterým česká řešení pomáhají zvyšovat kvalitu života. V tomto případě je to navíc spojeno s úspěchem, kdy česká firma obstála v mezinárodní konkurenci a kvalitou svých výrobků přesvědčila světové finanční instituce, aby podpořily její projekt. Příklad firmy GENTEC CHP ukazuje, že to jde. Potenciál českých firem je ale mnohem větší a my musíme dál pracovat, abychom ho proměňovali ve skutečné výsledky na místě,“ řekl vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný.

