Premiér Fiala: Dodávka více reaktorů současně by mohla zajistit nižší cenu

Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

„Rozvoj a posílení jaderné energetiky jsou klíčové pro zajištění dostatku elektřiny za přijatelné ceny, což je základem pro zachování prosperity ČR,“ uvedl předseda vlády ČR Petr Fiala a zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů jeho kabinetu je úspěšné dokončení tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech.

„Je ale potřeba rozhodnout také o tom, kolik nových jaderných reaktorů si od vybraného dodavatele necháme dodat. Dosavadní průběh tendru ukazuje, že dodávka více reaktorů současně by nám mohla zajistit nižší cenu až o jednu čtvrtinu u jednoho reaktoru. Proto jsme se rozhodli požádat uchazeče, aby nám předložili závazné nabídky na dodávku až čtyř nových jaderných reaktorů. Na jejich základě potom vybereme dodavatele a rozhodneme, zda si necháme postavit více reaktorů, nebo ne,“ doplnil premiér.

„Z dosavadního průběhu tendru vyplývá, že při objednání více reaktorů současně by se mohla cena za blok snížit až o 25 procent. Umožní to úspory z rozsahu a optimalizace procesu výstavby,“ popsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že větší objednávka znamená také více zakázek pro český průmysl, na jehož maximálním zapojení do realizace projektu vláda soustavně pracuje.

„Potřeba vybudovat více jaderných reaktorů navíc vyplývá i z vývoje naší energetiky. V příštích desetiletích dojde k výraznému růstu spotřeby elektřiny, do roku 2050 až o dvě třetiny. Vedle obnovitelných zdrojů energie nám tento nárůst spotřeby umožní pokrýt právě jaderná energie jako spolehlivý nízkoemisní zdroj,“ dodal ministr.

Vláda proto schválila dodatek k první prováděcí smlouvě, který umožní požádat dodavatele o předložení závazných rámcových nabídek, ale také mírně upraví harmonogram tendru. „Díky dnešnímu rozhodnutí budeme mít už na konci května jasno o konečné ceně pro případnou výstavbu více reaktorů a získáme potřebné záruky. To zlepší naši vyjednávací pozici a eliminuje riziko prodražování. Dodatek první prováděcí smlouvy s investorem, který jsme dnes na jednání vlády schválili, umožní také přesněji určit cenu pro možnou výstavbu a zvýší transparentnost celého procesu,“ řekl dále ministr financí Zbyněk Stanjura a doplnil: „K financování tohoto projektu vznikne mezirezortní pracovní skupina.“

Původně měl investor předložit vládě vyhodnocení nabídek jednotlivých uchazečů do 15. února a následně měl mít kabinet lhůtu 50 pracovních dní na posouzení vybraného postupu z hlediska bezpečnosti. To se nyní mění, dodavatelé budou mít do 15. dubna lhůtu pro předložení závazných nabídek, do konce května investor předloží vládě jejich analýzu a kabinet následně do konce června přijme rozhodnutí k navrhovanému výběru dodavatele z pohledu bezpečnostních zájmů státu. Tento časový posun ale neovlivní záměr uvést první blok do provozu do konce roku 2036.

„Velmi si ceníme toho, že se výběrového řízení na nový blok v Dukovanech zúčastnili hned tři významní světoví dodavatelé, a děkujeme jim za jejich zájem. Celý tendr i díky nim pokračuje férově a spravedlivě tak, abychom dostali co nejlepší nabídku za co nejlepší cenu. Se všemi třemi uchazeči spolupracujeme i v ostatních oblastech jaderné energetiky,“ řekl generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Vláda dnes rozhodla také o tom, že v rámci tendru budou dále osloveni pouze dva uchazeči, jejichž finální nabídka obsahovala požadované a pro hodnocení potřebné náležitosti. Jde o firmy KHNP a EDF. Nabídka, předložená společností Westinghouse, nutné podmínky nesplnila, především její nabídka není závazná, a nemůže tedy být srovnatelně vyhodnocena.

