Premiér Fiala: Jedeme do Kyjeva jako představitelé Evropské rady

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.

The visit is organized in consultation with the President of the European Council Charles Michel and the President of the European Commission Ursula von der Leyen. The purpose of the visit is to confirm the unequivocal support of the entire European Union for the sovereignty and independence of Ukraine. The aim of this visit is also to present a broad package of support for the Ukraine and Ukrainians.

International community has been informed about the visit by international organizations, i.a. UN.

Společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska Janezem Janšou jedeme dnes jako představitelé Evropské rady do Kyjeva, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a premiérem Shmyhalem.

Tato návštěva je zorganizována po konzultaci s prezidentem Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a nezávislosti. Zároveň budeme během návštěvy prezentovat široký balík podpory pro Ukrajinu a její občany.

Mezinárodní společenství bylo o této návštěvě taktéž informováno mezinárodními organizacemi, mj. OSN.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády

