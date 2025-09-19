Premiér Fiala: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Babišovi

Chci vám připomenout něco velmi důležitého a moji kolegové ze STANU, či od Pirátů, kteří by také rádi do čela, se na mě možná kvůli tomu budou trochu zlobit, ale situace je natolik vážná, že to říct musím – vládu bude sestavovat vítěz voleb a koalice SPOLU je v tuto chvíli jediná demokratická, prozápadní volba, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO, vyhrát volby a získat tak od prezidenta republiky pověření opět sestavit vládu.
Zopakuji to ještě jednou: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Andreji Babišovi a zabránit tomu, aby se dostal k moci on a jeho extremističtí spojenci.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV