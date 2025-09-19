Premiér Fiala: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Babišovi

20.09.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.

Premiér Fiala: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Babišovi
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Chci vám připomenout něco velmi důležitého a moji kolegové ze STANU, či od Pirátů, kteří by také rádi do čela, se na mě možná kvůli tomu budou trochu zlobit, ale situace je natolik vážná, že to říct musím – vládu bude sestavovat vítěz voleb a koalice SPOLU je v tuto chvíli jediná demokratická, prozápadní volba, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO, vyhrát volby a získat tak od prezidenta republiky pověření opět sestavit vládu.

Zopakuji to ještě jednou: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Andreji Babišovi a zabránit tomu, aby se dostal k moci on a jeho extremističtí spojenci.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Mgr. Jan Lacina byl položen dotaz

Názor

Píšete, jak si vážíte toho, když se někdo nebojí říct svůj názor. Ale proč je pak politika této vlády opačná? Proč srážíte ty, co mají jiný názor. nálepkujete je nebo dokonce urážíte (viz třeba Foltýn, ale i premiér? A zamýšlel jste se nad tím, proč se v poslední době čím dál víc lidí třeba obává ří...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

