Premiér Fiala: K budoucnosti přistupujeme s rozvahou, pokorou a zkušeností

Cílem konference bylo prohloubení diskuse o programových aktivitách a zapojení členské základny do startu tvorby dokumentu s definicí dalších směrů občanských demokratů v nadcházejících volbách. Konferenci v úvodu zahájil předseda ODS Petr Fiala, společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a místopředsedou Sněmovny Janem Skopečkem.

„V Občanské demokratické straně máme dlouhodobě různé pohledy, přístupy, zkušenosti, zájmy, dokážeme spolu v interních debatách otevřeně diskutovat, někdy se i pohádat, ale navenek vystupujeme jako jeden tým, jako společná síla, která propojuje lokální politiku s politikou evropskou,“ řekl na úvod ve svém projevu předseda ODS Petr Fiala a navázal: „Jsme tým se společnými hodnotami, cíli, s tahem na branku. Nebylo to tak vždycky. Ale naši voliči nechtějí rozpory a rozbředlou diskusi, chtějí řešení a politiky, kteří se umějí domluvit a táhnou za jeden provaz. A taková je dnes ODS.“

„Jsme konzervativně-liberální politická strana. To ale neznamená, že jsme zpátečníci, kteří odmítají novinky a pokrok. Znamená to ale, že k budoucnosti přistupujeme s rozvahou, pokorou a zkušeností. Tím, co společnost drží pohromadě, jsou hodnoty. O ty se opíráme a z nich vycházíme. Nemáme ale zavřené oči. Naopak, máme je otevřené a vnímáme vše, co se kolem nás děje. Nebojíme se to pojmenovat a víme, jak si poradit. Taková musí být Občanská demokratická strana,“ dodal Petr Fiala.

„Ideové konference uskutečňujeme, abychom především koukali do budoucnosti. Pokud ale chceme být úspěšní, musíme si i minulost stále připomínat. Věc, která je v současně hodná zlepšení, je komunikace. Je třeba abychom více vysvětlovali, co a proč děláme. Odpovědnost za to, že jsme ve vládě, máme jako občanští demokraté všichni,“ řekl předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil.

„Společné ideje je to, co nás odlišuje od ostatních politických stran a hnutí, založených na manažerismus nebo principu přelétání z jedné strany na druhou. Během vládnutí se jakákoliv politická strana ideově vyčerpává a obrušuje v těžce vyjednaných kompromisech. Je to přirozené. Aby se z nás nestala strana od ostatních politických subjektů nerozeznatelná, musí být náš program stavěn na pevných základech, o které musíme kontinuálně pečovat,“ dodal místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Skopeček.

„Ideová konference Projekt budoucnost byla vyvrcholením několikaměsíční práce programových týmů ODS. Během konference diskutovali občanští demokraté v patnácti blocích o pohledech k dalšímu směřování Občanské demokratické strany, což bylo cílem konference, podobně jako prohloubení diskuse o programových aktivitách i zapojení členské základny do startu tvorby dokumentu s definicí směrů občanských demokratů v nadcházejících volbách,“ shrnul ke konání mluvčí občanských demokratů Jakub Skyva.

