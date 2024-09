Premiér Fiala: MMR dvakrát muselo zrušit zakázky a to si vyžádalo taky určitý čas

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

jsem rád, že se opět setkáváme při interpelacích, a věřím, že otázky a témata, kterým se zde budeme věnovat, jsou ta, která zajímají veřejnost a občany, a také ty, kteří nás sledují, zdravím.

Pokud jde o otázku položenou paní poslankyní, která se týká nefunkčnosti systému digitalizace stavebního řízení, tak chci říct jasně, že se nebudu tvářit tak, že spuštění systému digitálního stavebního řízení proběhlo v pořádku a že všechno funguje. Částečně to funguje, ale s aktuální podobou nejsem spokojen ani já, ani vláda a systém se musí nadále zlepšovat. Chtěl bych ale říct, že problémy tady nenastaly 1. 7. letošního roku, a netvařme se, že předtím jsme tady měli výborně fungující stavební řízení. Opak byl pravda.

Extrémní délka a komplikovanost stavebního řízení patří dlouhodobě mezi největší problémy naší země. Je to věc, která otravovala celá léta podnikatele, život lidí, odrazovala investory, prodražovala ceny nemovitostí, lidé si na to pravidelně stěžovali a dožadovali se změny.

My jsme byli od začátku připraveni celý ten systém předělat, a to znamenalo nejprve připravit a schválit nový stavební zákon a v návaznosti na to rozběhnout samotnou digitalizaci povolovacího řízení. Naším cílem bylo, a to je ve stavebním zákoně, aby ten, kdo žádá, tak jednal s jedním konkrétním úřadem, aby nemusel dokládat nesmyslné množství dalších údajů, aby se celý ten proces zjednodušil prostřednictvím portálu stavebníka a tak dál a tak dál.

Ten přesun do digitálního prostoru měl zároveň odstranit zastaralé postupy, různé nesmyslné požadavky, přinést větší transparentnost, zjednodušit komunikaci všech zúčastněných občanů, developerů, úřadů. A naším cílem je ve finále zajistit konkrétní zrychlení, tak aby každý mohl počítat s tím, že jeho vlastní stavební řízení proběhne v době výrazně kratší, než tomu bylo dříve. Jsou tam jasné lhůty 30 dnů pro jednoduchou stavbu, 60 dnů pro třeba bytový dům.

Zavádění takto složitých systémů nebo rozsáhlých systémů je často provázeno problémy, ale samozřejmě naší snahou bylo a mělo by to být snahou každého, kdo takový systém zavádí, aby těch problémů bylo co nejméně. A digitalizace stavebního řízení je součástí také masivní modernizace, rozsáhlé modernizace a digitalizace státní správy, která probíhá úspěšně, a je mi líto, že problémy s digitalizací stavebního řízení, za které odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj, i když odpovědnost je samozřejmě na vládě jako celku, na to vrhají určitý stín.

Já se tady nechci vymlouvat na problémy, které tu byly, ale připomenul bych, že rozjezd nového systému od počátku provázely určité komplikace. Stavební zákon byl schválen až na jaře roku 2023 a podmínkou vlastně pro to, aby se mohly začít soutěžit systémy, byla existence tohoto zákona. Proto se to všechno mohlo rozběhnout až na jaře minulého roku, kdy do termínu zbýval už jenom jeden rok. A sice jsme slyšeli rady, ať to odložíme, ale odložení nepřicházelo v úvahu kvůli podmínkám evropských fondů, respektive Národního plánu obnovy.

Ano, byly tu připravené zakázky z minulého vládního období v hodnotě 1,9 miliardy korun z roku 2021 kdy, tento úřad, ministerstvo, vedla Klára Dostálová, ale ty byly vyhodnoceny jako předražené, nevyhovující a musely se tedy zrušit. A tohle způsobilo na začátku určité zpoždění.

Dalším faktorem byl vliv rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; Ministerstvo pro místní rozvoj dvakrát muselo zrušit zakázky a toto si vyžádalo taky určitý čas. A třetím problémem je mimořádné navýšení počtu žádostí, které stavebníci poslali na úřady těsně před začátkem účinnosti nového stavebního zákona.

Nemám čas teď mluvit o tom, co jsme udělali... (Předsedající: Ano, čas.) ...a jak se systém zlepšuje, ale vím, že je ještě jedna interpelace na stavební zákon... (Předsedající: Čas, prosím.) ...takže tam ten prostor mít budu.