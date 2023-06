Premiér Fiala: Přehledný, srozumitelný a jednoduchý systém

reklama

Zjednodušujeme sazby DPH. Chceme zavést jen dvě. Do základní sazby 21% patří všechno. Proto je to základní sazba.

Do snížené sazby 12 % jsme se rozhodli zařadit jenom to, kde vidíme sociální rozměr a kde to má speciální význam. To je jasná logika.

Je to přehledný, srozumitelný a jednoduchý systém.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lhali jsme ráno, v poledne, večer. Expertka SPD o vládním balíčku Odborný výklad ministerstva financí ke kávě s mlékem. Kocourkov, žasnou lidé Odboráři z ČMKOS budou na sněmu rozhodovat o postupu proti vládnímu balíčku Fiala odmítá ustupovat nátlaku. Skoro všichni odborníci mu prý řekli, že balíček je potřeba

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.