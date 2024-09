Premiér Fiala: Shrňme si fakta

1. Měsíce před červencovým spuštěním DSŘ jsme ve vládě i ve vedení koalice diskutovali s Ivanem Bartošem, zda bude systém opravdu funkční. Vždy se nám dostalo odpovědi, že ano.

2. Protože mě již na jaře řada lidí a odborníků upozorňovala na to, že DSŘ není připravené, nabídli jsme Ivanu Bartošovi pomoc. Tu odmítl s tím, že to zvládá a že žádná pomoc není potřeba.

3. V červenci došlo k spuštění DSŘ. Během následujících dní a týdnů se bohužel potvrdily černé scénáře, na něž byl pan ministr mnohokrát upozorňován, a které vždy odmítal.

4. Během léta a září proběhlo mnoho jednání (na vládě, K5, K15), na nichž se probíraly problémy funkčnosti DSŘ. Vždy jsme byli ujišťováni, že problémy se řeší a opraví. Nejprve do konce července, pak do konce prázdnin. Nestalo se. A nakonec jsem už ani nedostal konkrétní odpověď na to, kdy bude systém plně funkční.

5. I proto jsem požádal IT experty z dalších resortů (MPSV, MF, MD), aby udělali analýzu stávajícího stavu. Tu jsme dostali minulou středu a byla s nimi seznámena vláda. Závěry analýzy byly zdrcující. Ukázalo se, že DSŘ není funkční, a k jeho opravě budou potřeba měsíce a další peníze.

6. I proto jsem pozval Ivana Bartoše, abychom jednali o dalším postupu. Bohužel jsem po této schůzce definitivně nabyl přesvědčení, že pan ministr nebude schopen tyto problémy vyřešit a že si vůbec nepřipouští vážnost situace. Proto jsem se následně rozhodl navrhnout jeho odvolání z funkce ministra.

7. Se svým rozhodnutím jsem nejprve seznámil Ivana Bartoše, a poté svoje koaliční partnery a samozřejmě pana prezidenta Petra Pavla, který je nyní v USA. Následně jsem o svém rozhodnutí informoval veřejnost. Poté jsem se znovu osobně setkal s Ivanem Bartošem na jednání předsedů koaličních stran. Za komentáře snad ani nestojí zpochybňování formální stránky mého postupu a jeho kolegy šířené konspirační teorie, které měly zakrýt problém a jediný skutečný důvod odvolání Ivana Bartoše: jeho neochotu vnímat realitu, hloubku problému a neschopnost ho řešit.

8. Měsíce jsme Ivana Bartoše s kolegy ve vládě hájili v naději, že DSŘ bude plně fungovat. Bohužel se tak nestalo. A to ani po třech měsících od jeho spuštění. Nemohl jsem už na nic čekat. Pokud bych ho neodvolal včera, musel bych ho odvolat dnes, příští týden či někdy později. Tuto agónii jsem již nechtěl absolvovat. Bylo by to neodpovědné.

9. Být premiérem vyžaduje být schopen přijmout obtížná rozhodnutí, když je to potřeba. Nebyl bych dále schopen vysvětlovat veřejnosti, proč digitalizace stavebního řízení nefunguje a proč nezjednám nápravu.

10. Nebudu na své kolegy z Pirátské strany teď házet špínu a oplácet jim úterní výroky. Nebudu klesat na tuto úroveň. Je mi to cizí, neodpovídá to mému naturelu ani stylu politiky, který prosazuji. Považuji Ivana Bartoše za slušného člověka. To nic nemění na tom, že musí nést politickou zodpovědnost za své manažerské selhání.