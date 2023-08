Premiér Fiala: Zaostáváme za nejvyspělejšími zeměmi a bohužel i za některými našimi sousedy

reklama

Nemůžeme být rozvinutá a úspěšná země, pokud nemáme dobrou dopravní infrastrukturu. Musí se dát dojet z jednoho místa v České republice na druhé v mnohem kratším čase než teď. A to se týká jak silnic, tak železnic, kde zaostáváme za nejvyspělejšími zeměmi a bohužel i za některými našimi sousedy.

My se to snažíme napravovat a děláme to rychle, ale přece jenom jsou to věci, které samy o sobě trvají velmi dlouho. Bez toho ale neodstraníme rozdíly mezi našimi jednotlivými regiony a ani se nezbavíme toho, že jsou části republiky znevýhodněné.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



