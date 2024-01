Prezident Pavel: Katar je země, která je velice otevřená, nakloněná spolupráci

reklama

Třetí den naší cesty, první den v Kataru. Měl jsem jednání s emírem a místopředsedou vlády, který je zároveň ministrem obrany. Chtěl bych říct, že Katar je pro nás velice slibným partnerem. Je to země, která je dnes jedním ze dvou až tří největších exportérů zemního plynu a ropy na světě. Je to země, která je také jedním z největších investorů. Země, která v posledních letech výrazně přispěla k moderování některých velkých napětí ve světě, ať už to byla situace v Afghánistánu, situace na Ukrajině s unesenými dětmi a teď v poslední době konflikt v Gaze. Navíc je to země, která je velice otevřená, nakloněná spolupráci. Tady v Kataru působí dvacet osm českých firem a potenciál pro spolupráci je, řekl bych, ještě stále nevyužitý a hodně velký.

Já jsem emíra informoval o tom, že Katar je na sedmdesátém devátém místě v pořadí našich obchodních partnerů z hlediska objemu. A protože je soutěživý, tak si dal závazek, že do dvou let bude Katar v Top Ten, tak uvidíme, jestli se jim to podaří naplnit.

Každopádně je v našem zájmu vztahy se zeměmi, jako je Katar, rozvíjet. Katar patří k těm velice umírněným zemím v regionu a s takovými zeměmi má smysl vést dialog, protože jsou schopny nejenom moderovat některé problémy, které jsou velice citlivé, ale jsou také nakloněny tomu, aby Izrael, arabské země, Rusko, Ukrajina, západ s východem více komunikovaly a snažily se hledat společná řešení, což si myslím, že je v našem obecném zájmu.

Takže já jsem z dnešního jednání měl velice dobrý pocit. Myslím si, že to přinese i velký impuls pro rozvoj dalších vztahů jak v ekonomice, tak možná i v těch financích. Dohodli jsme se na tom, že ve druhém pololetí tohoto roku proběhne jednání společné hospodářské komise, která byla dohodnuta při návštěvě emíra v Praze v říjnu roku 2022, která jasně stanoví konkrétní témata pro další spolupráci. To samé jsme se domluvili s místopředsedou vlády, že se sejdou experti na definici možných projektů v obranné spolupráci.

A zároveň jsme se také shodli na tom, že bezpečnostní situaci konkrétně v Gaze je nutné řešit v komplexnějším balíku, to znamená nejenom za účasti regionálních států a hlavních světových hráčů, ale také jako balík, který má konkrétní cíl na svém konci, a tím koncem je forma státnosti pro Palestince, protože bez toho, že by Palestinci dosáhli na dlouhodobý cíl, tak stabilita v regionu nebude a nepokoje se budou opakovat periodicky, tak jako jsme toho byli svědky dosud.

Myslím si, že je v zájmu nejenom Izraele, ale i v zájmu arabského světa, a nakonec celého světa, aby tady v regionu byl klid, protože problémy, které vidíme dnes v Gaze, problémy mezi Hizballáhem a Izraelem, problémy, které způsobují Hútíové v Rudém moři, rozhodně nepřispívají ke světové stabilitě a jenom zhoršují situaci, a to včetně té ekonomické v celém světě.

Petr Pavel

prezident republiky

Katar, 17. ledna 2024

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

