Prezident Pavel: Nesdílím názor, že by kraje byly zbytečné

Vážená paní hejtmanko, páni hejtmani, pane primátore,

nejprve bych vám chtěl poděkovat, že jste mnozí vážili dlouhou cestu, abyste sem dnes přijeli. Jsem moc rád, že jste přijali mé pozvání, protože tak, jak se nám blíží termín krajských voleb, tak se zároveň blíží konec vašeho volebního období, tedy s výjimkou pana primátora. Bez ohledu na to, jestli se budete nebo nebudete znovu ucházet o přízeň vašich voličů, tak si myslím, že je správné vám poděkovat za vaši práci v tomto volebním období, která rozhodně není jednoduchá.

Já určitě nesdílím názor, že by kraje byly zbytečné nebo že byste na krajích neměli co dělat. Já si naopak myslím, že práce, kterou děláte, je mimořádně důležitá, a že se její význam projevuje právě v obdobích, kdy se nedaří nebo kdy je nějaká krize, ať už to byla krize covidová nebo uprchlická, případně jakékoliv jiné problémy jasně ukazují, že kraje mají svoje nezastupitelné místo.

Já jsem měl možnost navštívit všechny kraje při oficiálních návštěvách, mnohé i neoficiálně při tematických krátkých návštěvách, a díky vám jsem měl možnost nejenom vidět to, co se daří a s čím se v kraji chcete pochlubit, ale i ta místa a instituce, kde se tak úplně nedaří. Oceňuji vaši otevřenost a vstřícnost nejenom při komunikaci těch problémů, ale i při výběru míst, kam by bylo vhodné se podívat, abych si udělal obrázek o tom, jak skutečnost opravdu vypadá.

Mně ty návštěvy daly nejenom hodně v tom, že jsem si udělal mnohem lepší obrázek o řadě problémů, kterým dnes naše země čelí. Ale zároveň pro mě měly i velice pozitivní náboj, a sice v tom, že na krajích, obcích, ale i mimo samosprávy a případně vládní sektor je mnoho lidí, kteří nevidí život u nás nijak pesimisticky. Naopak, ať už je situace jakkoliv složitá, vidí řešení, dělají to, co je potřeba, nečekají, až jim někdo pomůže, a dělají to, co jim dává smysl, což pro mě a myslím si, že i pro ostatní, kterým jsem se to pak snažil komunikovat, má velký dopad v tom, že ve svém snažení nejsou sami a že má smysl se starat o to, co je kolem nás, a nerezignovat, případně nad tím mávnout rukou, že se stejně nic nepodaří.

Za to bych vám chtěl moc poděkovat, stejně tak poděkovat i vašim spolupracovníkům, protože při našich návštěvách se chovali velice profesionálně a vycházeli vstříc. Chtěl bych vám všem popřát, pokud budete kandidovat, tak úspěch podle vašich představ, pokud ne, tak hodně úspěchů v čemkoliv dalším, co uvidíte jako svoji budoucnost. Ještě jednou moc děkuji a myslím, že budeme mít po této části i chvíli na to, abychom si popovídali poněkud neformálněji.

Petr Pavel

prezident republiky

Pražský hrad, 26. srpna 2024

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

