Prezident Pavel: Před Ruskem musíme chránit fakta, svobodná média a demokracii

13.10.2025 23:00 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.

Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

Ruská válka na Ukrajině zásadně proměnila bezpečnostní prostředí Evropy i globální rozložení sil. I proto letošní konference Forum 2000 hledá cesty, jak posilovat demokracii a čelit autoritářství.

Rusko však nevede válku jen fyzickými zbraněmi. Šíří dezinformace, zasévá nedůvěru a rozkládá naši společnost zevnitř. Tento scénář je již v celé Evropě dobře známý a ani Česká republika v něm není výjimkou. Proruské dezinformační weby dnes produkují více obsahu než klasická média. Česká republika i Evropa proto musí nadále podporovat na bojišti Ukrajinu, ale současně být odolnější i na tom svém – chránit fakta, svobodná média a demokratickou kulturu, která je základem naší svobody.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Článek obsahuje štítky

Rusko , Prezident Pavel

autor: PV

