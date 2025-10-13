Prezident Pavel: Před Ruskem musíme chránit fakta, svobodná média a demokracii

Ruská válka na Ukrajině zásadně proměnila bezpečnostní prostředí Evropy i globální rozložení sil. I proto letošní konference Forum 2000 hledá cesty, jak posilovat demokracii a čelit autoritářství.
Rusko však nevede válku jen fyzickými zbraněmi. Šíří dezinformace, zasévá nedůvěru a rozkládá naši společnost zevnitř. Tento scénář je již v celé Evropě dobře známý a ani Česká republika v něm není výjimkou. Proruské dezinformační weby dnes produkují více obsahu než klasická média. Česká republika i Evropa proto musí nadále podporovat na bojišti Ukrajinu, ale současně být odolnější i na tom svém – chránit fakta, svobodná média a demokratickou kulturu, která je základem naší svobody.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
