Prezident Pavel: Ukrajina může Evropu v mnohém obohatit

Vážený pane prezidente, Volodymyre,
je pro mě velkou ctí, že mohu potřetí ve svém mandátu navštívit Ukrajinu a jak se říká, z první ruky se přesvědčit o tom, s jak neuvěřitelnou odolností, vynalézavostí a flexibilitou čelíte ruské agresi. Agresi, která svým trváním už překonala druhou světovou válku na východní frontě. Agresi, která přináší den za dnem ztráty na životech, obrovské materiální škody a samozřejmě způsobuje mnoho těžkostí, se kterými se vaše země bude potýkat ještě dlouho.
Jsem vděčný za to, že máme vždycky velice otevřené rozhovory a samozřejmě těžištěm každé mé návštěvy jsou oficiální rozhovory s panem prezidentem, s jeho kolegy, s ministry, s premiérem, tentokrát s premiérkou, ale jsem také rád, že při každé návštěvě mohu navštívit jinou část Ukrajiny. Při mé první cestě to bylo Dnipro, při druhé Oděsa a teď při třetí Lvov. Ve všech těchto regionech je nějaká česká stopa a já jsem rád, že Česká republika se dlouhodobě podílí na podpoře Ukrajiny.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Podílí se na ní proto, že ji vnímáme jako svůj zájem, nejenom zájem bezpečnostní, protože Evropa bude tak bezpečná, jak bezpečná bude Ukrajina, ale máme na tom také zájem osobní, protože máme zájem na dobrých vztazích nejenom mezilidských, ale také ekonomických. Proto se Česká republika dlouhodobě věnuje muniční iniciativě, která poskytuje přes 50 % velkorážní munice pro ukrajinské ozbrojené síly, a jsem rád, že i s novou vládou v České republice tato iniciativa bude pokračovat. Budeme schopni zajistit přibližně stejné množství munice tak jako dosud v pravidelném toku tak, aby ozbrojené síly Ukrajiny netrpěly nedostatkem a nevytvořila se tak situace výhodnější pro Rusko.
Zároveň jsem rád, že se podílíme na pomoci, která souvisí částečně s obnovou některých zničených infrastrukturních zařízení, ale také například se zdravotní a duševní péčí. Včera při návštěvě ve Lvově jsem měl možnost navštívit nemocnici pro veterány, nemocnici pro děti. Na některých programech se Česká republika podílí dlouhodobě a předpokládám, že budeme i nadále v rámci evropského mechanismu Ukraine Facility, který přináší program pro modernizaci ukrajinských nemocnic. Tato aktivita nejenom, že dává velký smysl, protože pomáhá mnoha lidem, ale zároveň je i univerzálně přijatelnou pomocí pro ty, kteří zrovna necítí prioritu v pomoci zbraněmi.
Vidím velkou příležitost do budoucna v tom, že pomoc Ukrajině bychom asi už neměli vnímat jako jednostrannou asistenci, ale jako vzájemně výhodnou spolupráci, a to v mnoha aspektech, o kterých už jsem se tady zmínil. My určitě budeme hledat i nové cesty, jak naši spolupráci rozšířit v oblasti energetiky, v oblasti čistoty vody, v oblasti vyspělých technologií, protože Ukrajina dnes nejenom Českou republiku, ale Evropu může v mnohém obohatit. Bohužel pro Ukrajinu, pro nás naštěstí, nemusíme tyto zkušenosti získávat tak bolestivou cestou, a proto jsou pro nás o to cennější. A já jsem vděčný za to, že Ukrajina je připravena se o tyto bolestně získané zkušenosti s námi podělit.
Já bych rád popřál nejenom prezidentu Zelenskému, ale všemu ukrajinskému lidu, aby vydrželi. Věřím tomu, že úsilí, které dnes osobně prezident Zelenskyj a jeho vyjednávací týmy vedou, povedou v brzké době k tomu, že se nejenom sjednotí pozice Ukrajiny, Spojených států, ale i Evropy, která musí mít své nezastupitelné místo v jednání o míru. Ale že se podaří nakonec vyvinout dostatečný tlak na Rusko, aby i ono bylo konečně ochotno začít jednat a přistoupit na nutné kompromisy. Zatím vidíme tuto vůli pouze na straně Ukrajiny, ale nevidíme ani náznak vůle na straně Ruska.
Bez toho, abychom vytrvali nejenom v podpoře Ukrajiny, ale také vytrvali v dostatečném politickém ekonomickém tlaku na Rusko, tak žádného pokroku dosaženo být nemůže. Já si nedokážu představit, že by bylo v zájmu kterékoliv evropské země, ale ani Spojených států amerických, aby tento konflikt pokračoval nadále, protože nejenom, že má katastrofální důsledky, ale zároveň nás stojí obrovské množství zdrojů a energie, které bychom mohli věnovat na věci, které dávají mnohem větší smysl, jako je obnova, jako je budování nových schopností a jako je běžný a normální život podle pravidel, podle kterých bychom rádi všichni žili.
Ještě jednou moc děkuji a držím palce. Sláva Ukrajině.
Petr Pavel
prezident republiky
Kyjev 16. ledna 2026
