Prezident Zeman: Na Hradě budou přijati všichni bez ohledu na to, jestli se umístili nebo neumístili

V Míčovně Pražského hradu jsem se zúčastnil slavnostního podpisu přihlášky Českého olympijského výboru na XXXII. Letní olympijské hry 2020 v Tokiu.

A při té příležitosti jsem uvedl:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, dámy a pánové,

samozřejmě, že bych chtěl popřát našim sportovcům maximální úspěch na olympijských hrách, ale až se z těchto her vrátí, tak se s nimi může zacházet dvojím způsobem. Buď na Pražském hradě budou přijati pouze medailisté, pokud ovšem nějací budou, anebo, a to je můj způsob, budou přijati všichni bez ohledu na to, jestli se umístili nebo neumístili, protože všichni poctivě bojovali.

Ale nejen ty. Myslím si, že je naší povinností přijmout i realizační týmy. To jsou lidé, kteří jsou často opomíjeni, nikdo o nich nepíše, nejsou to mediální hvězdy. Přitom, u některých sportovců, nebýt masérů a dalších, tak kdo ví, jak by dopadli.

Těším se, bez ohledu na výsledky, na setkání na Pražském hradě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dětinský pan Minář chtěl zaujmout, tak roztrhal Ústavu. V Praze se lidé bojí říct nahlas že volili ANO, to je šílené, varuje poslanec Juchelka Kalousek (TOP 09): Zeman důsledně ničí obraz České republiky jako demokratické civilizované země Přestaňme žvanit o lidských právech, vyzval prezident před velvyslanci. Boří obraz civilizované země, vyskočil okamžitě Kalousek Fendrych varoval národ před „chlastem“: Chcete dopadnout jako Zeman?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV