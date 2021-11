Primátor Hřib: Zrušení venkovních vánočních trhů ze dne na den je nehorázné

reklama

I proto vedení města vyzvalo vládu k neodkladnému nabídnutí adekvátních kompenzací za zrušené trhy bez možnosti se na tuto situaci připravit.

Hlavní město mělo pro letošní rok připraveny adventní trhy na Staroměstském náměstí a náměstí Republiky, které měla provozovat společnost Taiko. Další trhy byly v menším měřítku připraveny na Mariánském náměstí, které organizoval přímo pražský magistrát, a prodávat zde své předměty měly výhradně neziskové organizace a chráněné dílny. Vláda nicméně rozhodla ve čtvrtek o zrušení všech vánočních trhů bez výjimky.

„Rozhodnutí vlády o zrušení konání venkovních vánočních trhů doslova ze dne na den je nehorázné vůči všem provozovatelům trhů i samotným stánkařům, kteří si zboží mnohdy zakoupili na úvěr. Je neskutečné, že je nechali ty stánky i postavit a teď je budou nutit je zase zbourat. Vláda musí nabídnout co nejrychleji adekvátní finanční kompenzace všem stánkařům,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Velké množství trhovců se přitom už předem rozhodlo o zrušení konání kulturního programu a dalších aktivit, které by vedly k tomu, že by se na místě pohybovalo v jednu chvíli větší množství lidí. „Rušit vánoční trhy ze dne na den je vrchol ignorance vůči živnostníkům. Obchody zůstávají otevřené, venkovní stánky malých živnostníků na vzduchu ne. Pochopil bych nutnost zrušení programu vánočních trhů, pochopil bych asi zrušení prodeje občerstvení, ale zrušení prodeje vánočních předmětů nikoli. Je nutnost si uvědomit, že pro mnoho drobných živnostníků je konání trhů jeden z hlavních způsobů obživy. Několik měsíců se na trhy připravují, mají nakoupeny zásoby potravin, mají vyrobeny předměty určené k prodeji, kdy hlavní prostor k odbytu nastává nyní. Vláda a Poslanecká sněmovna nyní musí urgentně projednat kompenzační variantu a zvážit variantu konání alespoň redukovaných trhů společně s kompenzacemi. V současné chvíli totiž trhovci nemají ani prostředky na to, aby stánky z náměstí odvezli a rozebrali,“ říká radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

„Děkujeme městu, velmi si vážíme toho, že naši situaci chápe a snaží se pomoct tím, že zasílá apel na vládu, aby přehodnotila svoje nařízení. My i stánkaři - drobní živnostníci - jsme zoufalí, investovali jsme všechny peníze, celý rok jsme se na trhy připravovali, někteří prodejci si museli dokonce vzít úvěr a čas, kdy měly přijít výdělky, takto vláda svým rozhodnutím smetla ze stolu,“ upozorňuje Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, organizátora trhů na Staroměstském náměstí v Praze.

Hlavní město dále projedná, jakým způsobem by mohlo stánkařům pomoci, nicméně bez bližších informací ke kompenzacím by mohlo naopak některých stánkařům zkomplikovat situaci s žádostmi. „Rozhodně budeme chtít za hlavní město pomoci trhovcům co nejvíce a produkty, které mají nižší spotřební dobu, nabídnout školám, sociálním organizacím a složkám Integrovaného záchranného systému. Limituje nás ale neinformovanost ze strany vlády ohledně kompenzací, protože případným nákupem věcí bychom paradoxně mohli některým stánkařům ublížit, jelikož by pak neměli na peníze od státu například nárok. Budeme se nicméně situaci věnovat na nejbližším zasedání Rady hlavního města Prahy a věřím, že do té doby nám vláda poskytne bližší informace. Tato situace se musí řešit neodkladně, kompenzace až za několik týdnů či měsíců by měla pro trhovce fatální následky,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast podpory podnikání Vít Šimral.

Potraviny nakoupené pro zahájení trhů na Mariánském náměstí magistrát daruje složkám Integrovaného záchranného systému a dalším organizacím, prvotní vynaložené náklady se přitom vyšplhaly na přibližně 500 tisíc korun. „Včerejší nařízení vlády zakázalo populární vánoční trhy. Opatření, které na poslední chvíli zasáhlo stovky stánkařů, se dotkne i města samotného, které chtělo pořádat trhy na Mariánském náměstí. Protože jsou všechny stánky již zásobeny jídlem a pitím, rozhodli jsme se, že potraviny a nápoje rozvezeme mezi bezpečnostní složky,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

„Považuji to, za důkaz finálního selhání dosluhující vlády Andreje Babiše a jejich absolutní neschopnosti cokoliv plánovat. Zajímalo by mě, co pro zbrzdění pandemie dělali do teď. Navíc je naprostý paradox zrušit venkovní trhy třeba na náměstí Republiky a vedle toho nechat fungovat přeplněné nákupní centrum. Připomíná mi to situaci z minulého roku. Tehdy jsme ale byli svědky situace, kdy dobrá čísla v Praze umožnila vládě nechat v rámci systému PES velké obchody otevřené v celé zemi. Díky tomu pak pandemie dosáhla v lednu dalšího maxima,“ uzavírá primátor Zdeněk Hřib.

