Primátor Měřínský: Co si přejí Přerované? Kino, koše na psí exkrementy, zelené zastávky a rozhlednu

Z třiadvaceti návrhů si zvolili pořízení mobilního kina za 350 tisíc, zelené autobusové zastávky za 450 tisíc, koše na psí exkrementy za 90 tisíc a rozhlednu na Čekyňáku za 500 tisíc korun. Všechny tyto návrhy se vešly do vyčleněné částky milion a půl.

Nápady, co by se dalo realizovat v Přerově, posílali na radnici přímo občané. A hlasující do konce července rozhodovali, který projekt chtějí upřednostnit – jednotlivým tipům přitom mohli přiřazovat podle svých priorit plusové i minusové hlasy. „Do hlasování v prvním ročníku přerovského participativního rozpočtu se zapojilo 1327 lidí, přičemž větší zájem byl mezi ženami – těch se zapojilo 61 procent. Návrhy chceme co nejdříve realizovat, na radě už jsme schválili záměr přípravy,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský. Vzhledem k tomu, že se do vítězných návrhů dostala i rozhledna na Čekyňském kopci – a radní už před měsícem schválili záměr stavby rozhledny v této lokalitě za předpokládanou cenu 5 až 8 milionů korun - čekají zástupce města jednání s autorem návrhu.

Předkladatelé konkretizovali, co by si v rámci svých návrhů přáli. Pořízení mobilního kina navrhl Vojtěch Nezval, který svůj nápad okomentoval takto: „Letní kino má své kouzlo, když v letních měsících můžete sednout na deku nebo do trávy a s občerstvením sledovat nějaký film. Náklady na pořízení plátna a promítací techniky nejsou nijak vysoké. Letní kina jsou mezi občany oblíbená a Přerov není výjimkou.“ S nápadem na zelené zastávky přišel Jaromír Horký, který popsal svou představu: „Stávající zastávka v Palackého ulici ve směru Velká Dlážka bude přestavěna/doplněna o konstrukci a květináče, které budou umístěny okolo stěn. Květináče budou osázeny vybranými druhy popínavých a okrasných rostlin. Druhy rostlin by měly být vybrány tak, aby byly efektivní na údržbu a plnily svůj účel. Popínavky by měly zakrývat vybraný úsek stěny a střechy zastávky tak, aby poskytovaly přirozený stín. Projekt může být realizován jako pilotní - a pokud se nápad osvědčí, může se v příštích letech pokračovat i na dalších vhodných zastávkách.“ Koše na psí exkrementy, instalované zejména v Předmostí – v ulicích Pod Skalkou, Dr. Milady Horákové, Hranická a na stezce lovců mamutů – prosazovala Jitka Majerová, která navrhuje: „Na vhodných místech nainstalovat koše s dávkovači na eko sáčky na psí exkrementy. Nejen v bezprostřední blízkosti obydlí a chodníků, ale i v oblastech mimo zástavbu. Psí odpad se tak dál bude dát použít jako hnojivo nebo do kompostu.“ A navrhovatel rozhledny Petr Chmelař popsal svou představu takto: „Rozhledna v Knejzlíkových sadech, kousek od památníku, nabídne výhled na Přerov a přilehlé okolí. Rozhledna by měla být jednoduchá, s použitím dřeva – s ohledem na omezený rozpočet.“

A které návrhy v hlasování neuspěly? Fit stezka Přerovským luhem, pítka ve městě, jógová stezka s platformou pro cvičení, nová autobusová zastávka v Újezdci, workoutové hřiště Kabelička, workoutové hřiště u nemocnice, relax zóna ve městě, mobiliář – rybník Předmostí po revitalizaci, zelená střecha na zastávce MHD, workoutové hřiště Laguna, grilovací stánek na Laguně, zrcadlo u Bečvy, relaxační chodník, dešťová voda pro Hvězdárnu, revitalizace veřejného prostoru před a za kulturním domem ve Vinarech, venkovní betonový stůl na stolní tenis na třídě 17. listopadu, grilovací zóna na Laguně, stojany na kola u dětského hřiště Malá Trávnická - Kozlovská a zpomalení dopravy v ulici Jateční.

