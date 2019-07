Primátor Měřínský: Práce se udělat musejí a budou ve prospěch občanů

Na výkop v krajské silnici v Želatovské ulici – naproti základní školy – narazí v pondělí 22. července řidiči projíždějící Přerovem. Dopravní značky je upozorní na částečnou uzavírku silnice, která je nutná kvůli plánované opravě kanalizačního systému. „Dopravní omezení v křižovatce ulic Želatovská a Klivarova – včetně zákazu stání aut v dotčeném území - potrvá do 29. srpna, kdy by měla být stavba hotova,“ říká náměstek přerovského primátora Michal Zácha.

Propojení stok a vybudování rozdělovací šachty – to je důvod, proč budou na dvaceti metrech rozkopány dvě silnice, jedna krajská a druhá místní. Zástupci společnosti LB 2000, která bude rekonstrukci pro Vodovody a kanalizace provádět, chtějí práce provádět po částech, aby dopad na řidiče i na chodce byl co nejmenší. Zdůrazňují ale, že z projektové dokumentace vyplývá, že je už nevyhnutelně nutné nahradit staré a technicky nevyhovující části kanalizačního systému, které jsou za hranicí životnosti. A bez výkopu v silnici se zkrátka neobejdou. „I když způsobíme v dopravě jistá omezení, celá akce bude mít po dokončení příznivý vliv na zlepšení čistoty a kvality vod v daném území i na zamezení infiltrace odpadních vod do podzemí, která vlivem špatného stavu staré kanalizace hrozila,“ uvedl stavbyvedoucí Milan Diviš ze společnosti LB 2000. Připomněl i to, že odvádění splaškových a dešťových vod bude bezpečnější - a především bude umožněno napojení odpadních vod z rozvojové lokality v ulici Pod Hvězdárnou.

„Další částečná uzavírka ve městě, které je sužované komplikovanou dopravou, je pro nás všechny pochopitelně nepříjemná. Nicméně práce se udělat musejí a budou ve prospěch občanů. A je logické, že se musí stavět v době příznivého počasí,“ konstatoval primátor Přerova Petr Měřínský.

V současné době řidiči narazí v Přerově hned na několik částečných či úplných uzavírek, způsobených jak modernizací silniční sítě, tak i opravou kanalizace či přeměnou parovodní soustavy na horkovodní. Momentálně je stále neprůjezdná páteřní komunikace v Polní ulici, která už od jara prochází rozšířením – a v příštích měsících ji čeká zprůjezdnění jen jedním směrem. Provoz je omezen rovněž na nábřeží Edvarda Beneše, kde se vyměňuje osmdesát let staré potrubí. „Tam se omezení dotklo i městské autobusové dopravy, neboť od čtvrtku 18. července až do odvolání nejsou obsluhovány zastávky od mostu Legií k mostu Míru – takže cestující musejí nasedat a vysedat na nábřeží Protifašistických bojovníků,“ vzpomněl radní pro dopravu Tomáš Navrátil. Vozovka je uzavřena i v ulici Prokopa Holého, kde probíhá oprava průjezdu. Částečně neprůjezdné jsou kvůli opravě kanalizace či kanalizačního sběrače rovněž ulice Za Mlýnem, Osmek, Brabansko, Slaměníkova a Purkyňova. A další částečná uzavírka čeká na řidiče v Palackého ulici, kde se příští týden začne se stavbou nového autobusového zálivu a zastávky, která potrvá dva měsíce.

