Primátor Svoboda: Praha představila na Expu v Barceloně město jako živý organismus

Součástí byl i stánek hlavního města, kde městské firmy, univerzity nebo startupy představují své projekty. Mezi nimi pražská městská společnost Operátor ICT (OICT) zde představila inovativní expozici UrbanSense, která posouvá vnímání Prahy od technologicky řízené Smart City k městu vnímavému, adaptivnímu a zaměřenému na své obyvatele. Společnost expozici připravila ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM).
Barcelona na začátku listopadu hostila již tradiční veletrh Smart City Expo World Congress. Od 4. do 6. listopadu 2025 mohli návštěvníci navštívit největší českou expozici na odborném mezinárodním veletrhu za posledních deset let. Na ploše 416 m2 prezentovalo pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR své projekty pět resortů, čtyři města, tucet institucí, 35 inovativních firem a sedm univerzit.
„Praha v Barceloně ukazuje, že chytré město není jen o technologiích, ale především o tom, jak technologie pomáhají porozumět potřebám obyvatel a zlepšovat kvalitu jejich života. Expozice UrbanSense představuje Prahu jako živý organismus – vnímavý, adaptivní a neustále se proměňující. Jsem rád, že v Barceloně můžeme ukázat, že jsme město, které reaguje na potřeby lidí a přírody a učí se z nich,“ říká Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace.
„Velmi si vážím toho, že Praha se představuje jako moderní město s jasnou vizí, která v mnoha oblastech nabízí hmatatelný užitek svým obyvatelům a návštěvníkům. Věřím, že můžeme být inspirací pro další metropole, stejně jako ony díky sdílení pozitivních zkušeností i zde na Expu v Barceloně v mnohém obohacují nás,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Expozice UrbanSense sleduje posun od města, v němž technologie určují směr rozvoje, k místu, kde jsou prostředkem k lepšímu životu. Skrze umění, data a sledování přírodních procesů zviditelňuje neviditelné rytmy městského života – od monitoringu mikroklimatu a biodiverzity až po chytré nakládání s odpady.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Expozice se skládala ze čtyř interaktivních artefaktů. Bee the City je interaktivní projekce, která proměňuje návštěvníky v opylovače a připomíná křehkou rovnováhu mezi přírodou a městským prostředím. Micro-Stations představují sérii konceptuálních prototypů modulárního městského mobiliáře, které fungují jako komunikační rozhraní odhalující neviditelné vrstvy městského života – kvalitu ovzduší, vlhkost či pohyb. Diagram of Transformation mapuje cestu pražských inovací ve třech oblastech: odpadovém hospodářství, mikroklimatu a biodiverzitě. Engagement Wall poté rozvíjí hlavní téma výstavy a zve návštěvníky, aby sdíleli své dojmy a postřehy, čímž vzniká prostor pro společné učení a reflexi.
„Naše expozice představuje nový přístup ke komunikaci městských inovací, který kombinuje interaktivitu, storytelling a zážitek. Tímto celostním přístupem veřejnosti polidšťujeme projekty z oblasti biodiverzity, odpadového hospodářství či mikroklimatu,” vysvětluje Petr Suška, místopředseda představenstva OICT, který je odpovědný za oblast Smart City a inovací.
OICT na veletrhu neprezentovala pouze expozici UrbanSense, ale také dva inovační projekty v rámci oficiálního konferenčního programu. Monitoring blanokřídlého hmyzu pomocí umělé inteligence ukazuje, jak Praha sleduje biodiverzitu ve městě a získává data pro lepší péči o přírodní ekosystémy. Datová integrace parkovišť představuje řešení pro udržitelnou mobilitu, které pomáhá efektivněji řídit parkování v metropoli.
Klíčovou součástí expozice je spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, která přináší kreativní a uměleckou rovinu do světa městských dat. UMPRUM vytvořil konceptuální prototypy Micro-Stations – městského mobiliáře, který proměňuje technická data do vizuální, interaktivní a citově působivé podoby. OICT zajišťuje technologický a datový základ expozice, čímž se propojuje svět městské infrastruktury a současného umění.
OICT dlouhodobě reprezentuje Prahu na evropské scéně v oblasti dat, otevřenosti, inovací a udržitelnosti. Účast na Smart City Expo World Congress je příležitostí pro výměnu zkušeností, navazování mezinárodních partnerství a inspiraci pro města po celém světě. Praha se tak prezentuje jako město otevřené proměně, město, které vybízí k přemýšlení a spoluutváření jeho budoucnosti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV