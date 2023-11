Primátor Svoboda: Shromáždění odborů a odborových svazů mohou mít vliv i na dopravu

reklama

Jednání se mimo jiné zúčastnili zástupci Policie ČR a městské policie. Pondělní akce totiž mohou mít negativní dopad na provoz individuální i veřejné dopravy, a to již od dopoledních hodin. „Cílem koordinační schůzky, kterou jsem na dnešek svolal, bylo připravit se na pondělní ohlášené protesty. To se týká hlavně bezpečnostních a dopravních opatření. Snažíme se, aby byl chod města dotčen co nejméně a aby Pražané ve svém běžném životě pocítili co nejméně komplikací,“ říká primátor hl m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Na pondělí 27. listopadu jsou naplánována dle ohlášeného počtu účastníků tři větší shromáždění na Palachově náměstí a Malostranském náměstí a jedno menší na Jungmannově náměstí. Začátky některých shromáždění organizátoři oficiálně ohlásili na 8:00 hodin, začátky programů se však dle informací magistrátu plánují až od 13:00 hodin. Do té doby budou svolavatelé na místech dělat přípravné práce, které však mohou již dopoledne, zhruba od 11:00 hodin, vyvolat omezení v dopravě. Akce na Malostranském náměstí by dle informací o organizátorů měly skončit ve 14:30 hodin.

Od 11:00 do 15:00 hodin by měla platit dopravní opatření na Malostranském náměstí a v jeho okolí a už dopoledne pravděpodobně dojde v okolí náměstí k odklonu linek městské hromadné dopravy kvůli zvýšenému pohybu lidí v této lokalitě. Bližší informace konkrétních opatřeních v městské hromadné dopravě budou zveřejněny na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Velká stávka 27. listopadu by se samotného provozu pražské hromadné dopravy měla dotknout jen minimálně. Odborové organizace zaměstnanců dopravního podniku se stávky nezúčastní. Tohoto rozhodnutí vstřícného k cestujícím si velmi vážím. Svůj protest proti vládním škrtům někteří zaměstnanci vyjádří pouze slovně, anebo symbolicky oblečením výstražných vest. Pokud dojde k odklonům od běžné trasy zavedených linek z důvodu zvýšeného pohybu osob po městě, bude o tom dopravní podnik včas informovat cestující na svých webových stránkách,” dodává I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 83% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8373 lidí

Na všechna shromáždění bude dohlížet Policie ČR, která může v případě potřeby operativně řídit či zastavit dopravu, a také strážníci městské policie. Cílem jednání bylo zkoordinovat postup magistrátu, dopravního podniku, Policie ČR, městské policie a dalších tak, aby vliv na dopravu a Pražany byl co nejmenší. Informován byl také hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba a dotčené městské části.

„V tuto chvíli neznáme přesný rozsah jednotlivých akcí, tudíž nelze připravit konkrétní dopravní opatření s předstihem. Jsme ve spojení s příslušnými policejními složkami a budeme připraveni dle reálného vývoje situace řídit provoz jednotlivých linek veřejné dopravy operativně dispečersky. Proto počítáme na pondělí s posílením služeb dispečerů, kteří budou v terénu sledovat situaci na jednotlivých místech a ve spolupráci s Policí České republiky koordinovat veřejnou dopravu,” dodává vedoucí odboru Řízení a kontrola provozu DPP Robert Domašínský.

Autobusy odborů a odborových svazů přivážející účastníky na shromáždění by měly postupně přijíždět na Letnou mezi pondělní 10. a 12. hodinou. Účastníci by se pak měli sami neorganizovaně přesouvat na místa shromáždění. Je pravděpodobné, že se účastníci zastaví také před Strakovou akademií, kde by mělo vzniknout i petiční místo. Na situaci bude i zde dohlížet policie.

„Den protestů za lepší budoucnost ČR“, který společně vyhlásily odborové svazy na 27. listopadu 2023, symbolicky podporuje také Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při MHMP. Tato organizace však důrazně upozorňuje, že se nejedná o protest proti vedení magistrátu, ale proti současným krokům vlády ČR.

Psali jsme: Primátor Svoboda: Hlavní město ocení celkem osm osobností Primátor Svoboda: Městská policie o víkendu odhalila přes 700 přestupků jezdců na koloběžkách a kolech Primátor Svoboda: Hlavní město prověřilo protipovodňovou ochranu Primátor Svoboda: Nasvícení Petřínské rozhledny v izraelských barvách je symbolickým vyjádřením solidarity

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE