Primátor Svoboda: Všem pražským prvňáčkům startovací balíčky zdarma

28.08.2025 16:21 | Monitoring

I letos obdaruje hlavní město všechny žáky prvních tříd základních škol v metropoli praktickými potřebami k výuce.

Primátor Svoboda: Všem pražským prvňáčkům startovací balíčky zdarma
Foto: Hana Brožková
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Balíček pro prvňáčky je doplněn o drobnosti, které poskytla řada městských společností i další partneři. Celkem do 223 školních zařízení tak putuje okolo 17 000 balíčků. Praha za jejich pořízení zaplatila 1 972 200 Kč bez DPH.

„První školní den je pro děti i rodiče velkým krokem a chceme, aby na něj měli jen hezké vzpomínky. Proto hlavní město všem pražským prvňáčkům rozdává startovací balíčky zdarma – jako malý dárek na uvítanou do školního života a také jako podporu rodinám, které vychovávají naše Pražany,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Prvňáčci ve všech školách zřizovaných městskými částmi a pražským magistrátem se mohou i letos těšit na užitečné dary od hlavního města. „Je mi potěšením, že i letos máme možnost našim prvňáčkům nabídnout praktické balíčky, které jim usnadní začátek ve školním prostředí. Díky spolupráci s městskými organizacemi a partnery poskytujeme nejen základní školní potřeby, ale i další užitečné a zábavné předměty. Přeji všem dětem radostný a úspěšný vstup do nového školního roku a mnoho krásných zážitků ve škole,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.

V balíčku najdou děti bavlněný sáček na přezůvky v některém ze čtyř barevných provedení, oboustranně stíratelnou tabulku A4, dále trojhranné středně silné pastelky v šesti barvách, trojhranné grafitové tužky, papírové pravítko s důležitými čísly na složky IZS, gumu, velkou trojúhelníkovou tužku nebo například lepící tyčinku.

Stejně jako v předešlých letech jsou školní potřeby doplněny o předměty věnované jak Magistrátem hl. m. Prahy, tak příspěvkovými organizacemi hl. m. Prahy a partnery. Ani letos nechybí dětské vstupenky do Botanické zahrady hl. m. Prahy a do pražského planetária. Dopravní podnik hl. m. Prahy dětem věnuje reflexní pásek, Městská knihovna v Praze záložku do knih, EKO-KOM tabulku na rozvrh hodin nebo například pexeso, městská policie reflexní přívěsek, společnost PRE poskytne do balíčku časopis KoPREtina, ROPID jim věnuje papírovou skládanku autobusu s edukativní pomůckou, Pražské vodovody a kanalizace tematický přívěšek, pražská záchranka omalovánky, Zoo Praha přispěje zápisníčkem se zvířecím motivem a omalovánkami a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy informativní letáky o Praze s pracovním listem.

Aby byly balíčky ve všech 223 základních školách včas, rozvážejí je po metropoli strážníci Městské policie hl. m. Prahy. Děti do školy nastupují v pondělí 1. září 2025, kdy by měly být už všechny balíčky připraveny ve třídách. Pražští strážníci se již tradičně také vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol, aby dohlíželi na bezpečnou cestu dětí do škol. Zejména v prvních zářijových dnech bude dohled navýšen na maximum, děti se ale se strážníky budou nadále potkávat v ranních hodinách u vytipovaných přechodů každý školní den.

Hlavní město vysoutěžilo 17 000 balíčků pro prvňáčky za celkovou cenu 1 972 200 Kč bez DPH. Zakázka zahrnuje dodávku školních pomůcek i jejich kompletaci.

autor: PV

