Primátor Svoboda: Zoo Praha patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě

Navštívil jsem Zoo Praha. Potkal jsem i dva nové obyvatele – lachtana a tygra. Oba jsou skvělou novinkou pro návštěvníky a zároveň připomínají, jak důležitá je ochrana ohrožených druhů.
Zoo Praha patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě. Modernizuje expozice, rozvíjí vzdělávání a dělá špičkovou ochranářskou práci. Ředitel Miroslav Bobek a celý tým odvádějí výbornou práci a je to vidět na každém kroku.
Děkuji všem zaměstnancům a partnerům za profesionalitu a nasazení. Je to výkladní skříň Prahy a místo, kam se lidé rádi vracejí. Pokud jste už dlouho nebyli, přijďte se podívat. Lachtan i tygr stojí za to.
autor: PV