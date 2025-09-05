Primátor Svoboda: Zoo Praha patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě

06.09.2025 10:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Zoo Praha.

Primátor Svoboda: Zoo Praha patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Navštívil jsem Zoo Praha. Potkal jsem i dva nové obyvatele – lachtana a tygra. Oba jsou skvělou novinkou pro návštěvníky a zároveň připomínají, jak důležitá je ochrana ohrožených druhů.

Zoo Praha patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě. Modernizuje expozice, rozvíjí vzdělávání a dělá špičkovou ochranářskou práci. Ředitel Miroslav Bobek a celý tým odvádějí výbornou práci a je to vidět na každém kroku.

Děkuji všem zaměstnancům a partnerům za profesionalitu a nasazení. Je to výkladní skříň Prahy a místo, kam se lidé rádi vracejí. Pokud jste už dlouho nebyli, přijďte se podívat. Lachtan i tygr stojí za to.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • poslanec
autor: PV

