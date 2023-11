Primátor Žbánek: Nová multifunkční hala je na dohled

reklama

Otevírá se tím cesta ke vniku nové haly u Velkomoravské ulice, případně na jiných pozemcích v soukromém vlastnictví. Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 2% Ne 14% Vůbec mě tato koalice nezajímá 84% hlasovalo: 1543 lidí

Tržní konzultace by měly začít ještě letos, nejpozději do prosince, a měly by více specifikovat podmínky projektu výstavby multifunkční haly v Olomouci. Teprve poté bude zastupitelstvo rozhodovat o zapojení města do spolupráce se soukromým investorem.

Podle přijatého usnesení má rada města zahájit předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu nové multifunkční haly s dvěma ledovými plochami realizované na jejich riziko, do jejich vlastnictví a jimi provozované.

„Jdeme tou nejtransparentnější cestou, která by měla odpovědět na všechny dotazy, na které dosud nebylo z různých důvodů odpovězeno. To znamená, jak si konkrétní zájemce představuje třicetiletou spolupráci s městem, jak je to s příjmem finanční dotace nebo investiční dotace z města. Zatím víme o jediném zájemci, kterým je společnost RedStone Real Estate pana Richarda Morávka. Byl jediným, kdo dorazil oficiálně na jednání rady města, na jednání zastupitelstva města a jeho projekt byl prezentován na mnoha úrovních, včetně odborných komisí,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Výši investice odhadl na dvě miliardy korun.

„Usnesení, které dnes zastupitelstvo schválilo, nám rovněž ukládá zabývat se i dalšími případnými nabídkami soukromého sektoru mimo předběžné tržní konzultace, a to na výstavbu multifunkční haly nebo rekonstrukce stávajícího zimáku, a prověřit tyto potenciální nabídky a možnosti spolupráce. Ostatně tak bychom museli činit ze zákona i v případě, kdyby takové usnesení zastupitelstvo nepřijalo,“ podotkl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý. Reagoval tak na nepřijatý protinávrh, kdy část zastupitelů prosazovala opravení současného zimního stadionu v Hynaisově ulici.

Novou multifunkční halou se zastupitelé zabývali už na jaře. Čas na rozmyšlenou si vzali právě do října. Za tu dobu absolvovali k celé problematice odborné konzultace a prezentace.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA ANO 2011



