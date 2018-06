Primátorka Krnáčová: Připravenost, koordinace a adekvátní rychlá reakce jsou naprosto zásadní

Hlavní město čeká jedno z největších cvičení za posledních několik let. Konat se bude ve středu 20. června v brzkých ranních hodinách a zúčastní se jej stovky figurantů a členů složek Integrovaného záchranného systému. Místem „teroristického útoku“ se stane vestibul stanice Muzeum na trase metra C. Cvičení má za cíl připravit bezpečnostní a záchranné složky na případný zásah v reálném prostředí.

Evropa a celý svět se potýká v posledních dekádách se zhoršenou bezpečnostní situací, která je ve většině případů spojena s extremismem. Ten si v mnoha evropských zemích vyžádal stovky obětí, drtivou většinu z nich tvořili náhodní kolemjdoucí nebo cestující v dopravních prostředcích. „Na území České republiky k takovýmto událostem naštěstí doposud nedošlo, Praha je dokonce šesté nejbezpečnější město na světě,“ připomíná primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Přesto je cílem našeho snažení se na tuto eventualitu náležitě připravit. Připravenost, koordinace a adekvátní rychlá reakce jsou v takovou chvíli naprosto zásadní,“ uvedla dále primátorka. Právě proto Praha ve spolupráci se všemi bezpečnostními složkami připravuje velké cvičení v metru, které by pomohlo zlepšit koordinaci zasahujících hasičů, policistů a záchranářů.

300 cestujících a 60 obětí

Celé cvičení bude rozděleno do tří částí. Nejdříve dojde k útoku v oblasti nástupiště stanice Muzeum na lince C pražského metra. Na místě bude poté přibližně 300 lidí, z toho 60 zraněných a mrtvých, ke kterým budou vyjíždět záchranáři. Na závěr bude svolán Krizový štáb hl. m. Prahy. Celkem se do nočního cvičení zapojí deset různých organizací včetně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo Českého červeného kříže. Součástí cvičení bude také omezení v dopravě v nočních hodinách od 18. do 20. června. To se bude týkat několika ulic v okolí Národního muzea.

Veřejnost a média

Vzhledem k povaze celého cvičení nebude povolen přístup veřejnosti do vestibulu metra. Pro novináře bude vyhrazen prostor v okolí stanice výhradně na povrchu. Veřejnost bude o konání cvičení informovat projíždějící vozidlo Policie ČR s amplionem v několika jazycích. Mimo českého jazyka zazní informace v angličtině, němčině a ruštině.

Dopravní opatření

V souvislosti se cvičením a jeho přípravou budou zavedena některé dopravní opatření od 18. do 21. června. Vlastní cvičení se uskuteční 20. června od 1:30 hodin do 4:00 hodin a ulice Wilsonova a Mezibranská budou v té době uzavřeny pro dopravu. Doprava ve směru na Nuselský most bude převedena do protisměru. Provoz v Legerově ulici povede jedním jízdním pruhem a řidiči se ulicí Anglickou dostanou zpět do svého směru do Sokolské ulice. V opačném směru zůstane provoz v Legerově ulici zachován dvěma jízdními pruhy.

V noci z 18. června na 19. června, od cca 22:00 hodin do cca 05:00 hodin, bude na komunikaci Wilsonova uzavřen levý jízdní pruh. Jeřáb zde bude přemísťovat deltabloky pro změnu provozu v jízdních pruzích.

V noci z 20. června na 21. června, od cca 22:00 hodin do 05:00 hodin, bude opět uzavřen levý jízdní pruh na komunikaci Wilsonova. Jeřáb bude v tomto čase vracet deltabloky na původní místo.

MHD – noční autobusové linky

Cvičení se nijak nedotkne cestujících metra a to ani v dotčené stanici metra Muzeum C. Cvičení se uskuteční v pravidelné přepravní výluce po odjezdu posledního metra, kdy je stanice pro cestující pravidelně uzavřena.

V době cvičení, tedy od cca 01:00 do 04:00 hodin 20. 6. 2018, bude pro noční autobusové linky 905, 907, 908 a 911 pouze bez náhrady zrušena zastávka Muzeum.

Cvičení Muzeum 2018

Termín: středa 20. června 2018

Čas taktické části: 1:00 až 4:00 hodin

Štábní cvičení krizového štábu: 9:00 až 12:00 hodin

Místo taktické části: Stanice Metra Muzeum, linka „C“

autor: PV