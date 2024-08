Profant (Piráti): 9 806 506 Kč s DPH za systém digitálních přihlášek

Pojďme se ještě jednou vrátit k systému Dipsy a elektronickému podávání přihlášek na střední školy. Máme už totiž k dispozici finální data o ceně i počtu podaných přihlášek.

Přestože podání přihlášky elektronickou formou bylo dobrovolné, byla tato možnost masivně využívána. Systémem Dipsy bylo v prvním kole podáno celkem 144,5 tisíc přihlášek a ve druhém kole přes 29 tisíc.

Termín pro spuštění systému byl šibeniční, protože bylo rozhodnuto, že je třeba stihnout ještě letošní přihlášky. Systém nebyl dokonalý, ale zcela jednoznačně ukázal, že splnil svůj účel a nabídl užitečnou službu občanům. Systém přináší výhody na straně škol i žadatelů. Jasně, na poprvé to bylo trochu stresující, ale do budoucna máme podrobné statistiky o úspěšnosti žadatelů.

Žadatel nemusí s přihláškou nikam jezdit ani platit doporučený dopis. Škola zas má všechno elektronicky, ověřeně. A zřizovatelé škol, což jsou u SŠ většinou kraje, mohou lépe plánovat kapacity, protože jasně vidí poptávku.

Celkové náklady na systém se do 30. 6. 2024 vyšplhaly na 9 806 506 Kč s DPH. Do této částky je zahrnutý vývoj , výstavba serverové infrastruktury a jeho i její provoz s SLA. Pojďme si tady udělat jednoduchý výpočet výpočet. Máme 173 500 přihlášek. Kdyby se každá poslala doporučeně, tak je to při ceně 72 korun za doporučený dopis 12 492 000 Kč. To je víc jak cena celého systému, který sloužit i další roky! A to vůbec nepočítáme ušetřený čas.

Jsem rád, že digitalizace proniká do našich životů a stává se pro nás užitečným pomocníkem!

Ondřej Profant Piráti



