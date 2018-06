Profant (Piráti): Novou datovou platformu Prahy vítáme

Aby město bylo chytré, je potřeba, aby spolu jednotlivé části komunikovaly a rozhodnutí byla založena na datech. A přesně k tomu tato platforma slouží – k výměně dat mezi jednotlivými institucemi ve městě.

V Praze je dat nepřeberné množství: od městských částí přes příspěvkové organizace až po akciové společnosti. Golemio je rozšířením a nástavbou pražského katalogu otevřených dat, který spoluzaložil pirátský zastupitel Ondřej Profant (ZDE).

„Díky sdílení dat může město dosáhnout značných finančních úspor na budoucích IT systémech, rychleji a přesněji rozhodovat a poskytnout data občanům, kteří s nimi mohou dále pracovat. Třeba zkoumat, jak zlepšit síť MHD, či zjistit, kdy snáze zaparkuje,“ vysvětluje Ondřej Profant, který je dnes již poslancem.

Piráti krok k lepšímu sdílení dat za profesionálních podmínek chválí. „Velmi oceňujeme i to, že Operátor buduje interní kapacity, které drží know how, a dokonce hodlá integrační části řešení vyvinout jako open source software,“ dodává Profant.

Připomínky však máme k samotnému technickému řešení pro pilotní provoz. To bylo totiž soutěženo zcela bez dlouhodobé finanční rozvahy (TCO). Velmi se obáváme výrazného navýšení ceny v momentě, kdy do systému budou přibývat data ve větších objemech. Přitom právě navyšování objemu dat (a tím jejich přesnosti) je cílem datové platformy. Doufáme, že se s tímto problémem současný tým datové platformy dokáže vyrovnat.

autor: PV