Prokeš (SOCDEM): Bohatí by měli platit vyšší televizní poplatky

V diskusích v parlamentu i pod články se objevuje návrh, aby veřejnoprávní televizi místo poplatků přímo financoval státní rozpočet. Pokud však hlavní námitkou proti poplatkům je to, že ČT a ČRo platí i ti, kdo je nesledují, pak to financování z eráru neřeší.

Když bude televizi platit stát z rozpočtu, tak ji stejně budou financovat lidé z daní. A samozřejmě je to přímo návod, jak zničit nezávislost veřejnoprávních mediálních institucí.

Spravedlivé a účinné řešení by mělo být, aby vysílání veřejnoprávních médií platil každý daňový poplatník, a to podle výše svých příjmů. To je daleko lepší a spravedlivější způsob financování než např. poplatek domácnosti. Rodiny se často stěhují, lidé se rozvádějí, je těžké vyhledávat tu domácnost, která by měla poplatek hradit. Kdežto když každý občan (nebo korporace), bude platit např. 0,7 % ze svých příjmů jako příspěvek České televizi a Českému rozhlasu, tak přes padesát procent lidí bude platit daleko méně, než je dnešní i tak nízký poplatek. A pouze ti majetnější by platili víc. Model je to sociálně spravedlivý a nemusí se složitě vyhledávat neplatiči. A vůbec není nutné zbytečně diskutovat, jestli někdo signál přijímá či nikoliv. Jedná se o veřejnoprávní a zcela nenahraditelnou službu, podobnou ostatním veřejným službám za které z našich daní platíme, i když je třeba aktuálně nevyužíváme.

Zvýšení stávajícího poplatku, jak je předloženo, vůbec nebere ohled na sociálněekonomickou situaci obyvatelstva. Chudší mají přispívat na vysílání stejně, jako majetní.

Každý podle svých příjmů zaplatí v řádu desetin procenta za veřejnoprávní mediální službu. Důchodci pak stejný ekvivalent ze svých důchodů. Výjimky, resp. osvobození z placení pro různé kategorie občanů jsou již dnes uvedeny v zákoně.

Novela mj. uvádí že „osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou od platby osvobozeny“ – co je to za nesmysl? Výjimky jsou už dnes jasně stanoveny – handicapovaní, osoby nad 80 let, složky IZS a další. Rovněž je zcestné a těžko kontrolovatelné, že podniky mají platit podle počtu zaměstnanců. Mají platit jako občané podle svých příjmů po zdanění

Rovněž se tvůrci vůbec nezabývali nesmyslným a privátními vysílateli prolobovaným omezením rozsahu reklamy. Ono minimum 3 % vysílacího času neohrožuje konkurenci na reklamním trhu po které oprávněně volají i zadavatelé reklamy. Zde je důležité dodat, že na obrazovku České televize nepatří "jakákoliv" reklama. Každý příjem z reklamy by mohl vylepšit příjmovou stránku ČT aniž by muselo dojít k navyšování objemu televizních poplatků placených obyvatelstvem. Reklama by se povinně vkládala po hodině nebo mezi pořady a zmizelo by „sponzorování“, které je v principu kvasiilegální reklamou.

Rovněž není odstraněna absurdita placení DPH. ČT má být ze zákona nezisková organizace, není ČEZ ani Budvar a všechny eventuální přebytky má v čase investovat do tvorby nebo z nich vytvářet finanční rezervu, která mj. není rovněž povolena. To je menší než malá novela navíc s mnoha nedostatky.

Mgr. Jan Prokeš

předseda Sociálně demokratických seniorů

bývalý člen a místopředseda Rady ČT