Prokop (ANO): I drobná laskavost bude hřát víc než ten nejluxusnější kožich

Po roce jsou tu zase Vánoce. Nevím, jak vám, ale mně tento rok utekl asi nejrychleji v životě. Naší rodině se letos nevyhnuly vážnější nemoci ani úrazy, a tak jsem se hned několikrát opravdu bál o zdraví svých nejbližších. Do toho sotva jsme se vymotali z pandemie, přišel konflikt na Ukrajině, dříve nepředstavitelně drahé energie a rekordní inflace, která tvrdě dopadá na mnoho z nás.

Ti, kteří by měli lidem pomáhat najít v temných časech světlo, přitom jako by najednou oslepli. Na mysli mám politiky na všech úrovních, co se už měsíce akorát hádají, kdo za současné potíže může. Přehazují vinu na druhé, handrkují se o funkce a před skutečnými problémy naší země a jejích občanů jen zavírají oči. I já jsem politik a nedivím se, že při všech těch žabomyších válkách o koryta, jichž jsme denně svědkem, přestávají lidé politikům věřit.

O to důležitější jsou pak skutečné výsledky práce, o níž by politika měla být především. S kolegy z hnutí ANO v Praze 11 se denně snažíme řešit problémy, o kterých nám píšete, a s jasnými plány, jak život u nás na Jižňáku zlepšit, jdeme i do příštího roku. Chceme tu pro vás otevřít pobočku potravinové a oděvní banky, rozšířit naši lékařskou pohotovost o dětské oddělení, podpořit sportování dětí, jejichž rodiče už na kroužky nemají peníze, a navýšit kapacity sociálních služeb. Chceme prostě pomoci všem, které současná krize nejvíce ohrožuje, a udržet je tak nad vodou.

I na pražském magistrátu už se nám s Patrikem Nacherem podařilo prosadit řadu opatření cílených na pomoct těm nejzranitelnějším. Z opozičních lavic jsme zajistili schválení několika podpůrných ekonomických balíčků pro naše seniory nebo maminky samoživitelky. Na prosincovém zastupitelstvu, kde se všichni ostatní jen hádali o post primátora, jsme navíc prosadili vyčlenění 105 milionů korun pro rodiny s dětmi s postižením, kterým krize prodražuje už tak velmi nákladnou péči.

Přesto mi to ale pořád připadá málo. V hlavním městě stále sedíme v opozičních lavicích a podle všeho v nich hnutí ANO bude sedět i na Praze 11, a tak nás čeká boj s mocipány o každou korunu, každou pomoc, kterou si vy všichni zasloužíte. S manželkou jsme proto letos založili vlastní rodinný nadační fond, v rámci něhož pomáháme především opuštěným seniorům či charitám a nadacím, které se o naše starší spoluobčany starají.

Na závěr vám chci říct ještě jedu věc: vím, že to většina z vás nemá lehké. Prožíváme velmi složité období, možná nejtěžší v novodobé historii ČR, a bohužel ani příští rok 2023 zatím nevypadá, že by byl výrazně lepší. Pokud ale máte to štěstí a máte se dobře, pomozte prosím těm, kteří tolik štěstí nemají. Často stačí jen drobnost – trocha cukroví, co dáte opuštěné mamince, která je na děti sama, takže na pečení nemá čas a možná ani peníze. Nebo pozvání ke štědrovečernímu stolu pro toho milého staršího souseda, který žije sám. Možností je nepřeberné množství a je jen na vás, pro kterou se rozhodnete. Jedno vím ale jistě, i drobná laskavost vás bude hřát víc než ten nejluxusnější kožich.

