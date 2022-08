Prokop (ANO): Mnoho lidí si umění nemůže dovolit, to mě mrzí

reklama

Psal jsem o tom podrobně ve čtvrtek, do komentářů vám dávám celý článek. Převzala ho i média. Protože se o to zajímají novináři a vyvolalo to opravdu velký tlak od všech opozičních zastupitelů, i radnice podvolila tlaku a pirátský starosta Jiří Dohnal v prohlášení opatrně napsal, že bude souhlasit s projednáním na zastupitelstvu, které se bude konat 10.8. Budu navrhovat jako pevný bod katastrofální situaci v parkování na Jižním Městě na 17:00, aby mohli dorazit i občané po práci.Bohužel o víkendu jsem zjistil, že to není zdaleka poslední “super zpráva” pro občany Prahy 11, co se týče parkování, za kterou vedení radnice nese odpovědnost! Už v příštím týdnu má začít oplocení a zavření parkoviště Ledvinova! Toho parkoviště, které dnes vidíte za mnou na fotce. Toho parkoviště, které kdysi bylo zavřené, hlídané a hnutí ANO za starosty Petra Jiravy ho dalo lidem zdarma. Pirátská radnice se svým radním pro dopravu Martinem Duškou rozhodla, že parkoviště svěří Jihoměstské majetkové, a.s. “na kšeft”, aby z místních vytahali za parkování nějaké peníze. Takže od 1. 9. 2022 se na tomto parkovišti už nebude parkovat zdarma, ale za minimálně 950 Kč za měsíc! A to prosím bez toho, aby to radní projednali s místními a představiteli bytových domů. S těmi jsem o víkendu mluvil a byli velmi (nemile) překvapení. O ničem nevěděli.

A to není vše. Od čtvrtka se na mě obracejí sousedé z Jižního Města II kolem Hotelu Globus, kde se objevily značky zákazu zastavení z důvodu natáčení filmu. Bez jakékoli informace radnice, radního Dušky. Jak radnice, odbor dopravy, tak radní pro dopravu pirát Duška od čtvrtka neodpovídají na dotazy. Já ani místní nic nevíme. Takzvaná otevřená radnice pod Piráty, jak oni rádi hlásali, tak úplně nefunguje. Naopak absolutní ignorace a žádná komunikace.Myslím si, že zastupitelstvo ve středu by nemělo řešit pouze a jen parkoviště Kaplanova, i když to je obrovské téma, ale rovnou i další problémy. Protože teď jich je opravdu dost. Budu chtít vědět, jak si to naši radní představují třeba kolem Sandry a Hotelu Opatov, až tyto rekonstrukce dokončí, kde místní budou parkovat?Prosím, kdo můžete, doražte do Top Hotelu ve středu v 17 hodin. Kdo nemůžete, pusťte si alespoň přenos. Bude to stát za to!A teď už pojďme na klasický report po dnech. Bylo toho mraky…

Pondělí

V pondělí po dlouhé době zase začali pracovat na magistrátu hl.m.Prahy. To, že primátor Zdeněk Hřib vedl na dálku přes Webex Radu hl.m.Prahy z nějaké chalupy, pominu. Za mě to je absolutní degradace a zneuctění vážnosti instituce, jakou Rada hl.m.Prahy je, ale třeba to naopak oceníte. Přeci jen jsme v 21. století. Je moderní home-office a moderní technologie. Mně osobně to OK nepřijde, primátor by prostě měl být ve svém městě, když je v práci, a věnovat se mu a občanům. Ne rozhodovat o miliardách a složitých projektech na dálku někde z chalupy. Klidně mi za to vynadejte.Ještě před Radou kolega Patrik Nacher poslal primátorovi a Radě dopis, ve kterém je všechny vyzval, aby po kauze Dozimetr už nerozhodovali o ničem, co by sneslo odkladu. Jak jsme čekali, na dopis nejenže nedostal žádnou odpověď, ale ještě na radu dali celou řadu fakt vypečených tisků.Hned po zahájení Rady se přela radní Marvanová s primátorem ohledně jeho přemrštěného návrhu na právní služby v IT. Hřib se v diskusi bránil a doslova řekl, že kvůli útokům opozice musí objednávat víc právníků, aby nešel sedět. Tohle fakt řekl. Co z toho plyne? To, že se bojí a neví, co tam jeho kolegové páchají? Radši než aby to prověřil, objedná víc právníků, kteří zahladí stopy? Celé to hodně smrdí.Paní doktorka Marvanová předložila pozměňovací návrh na snížení výdajů na tyto právní služby z cca 45 mil. Kč na 35 mil. Kč. Tento pozměňovací návrh neprošel. Piráti si to protlačili přes odpor několika koaličních radních. Advokátní kanceláře budou mít letos pirátské žně.Rada hl.m.Prahy taky sebrala 6 milionů Kč naší Praze 11 na vybudování dopravního hřiště. Tak žádané atrakce, která na Jižním Městě zcela chybí! A proč? Protože Pirátská radnice nebyla schopna projekt nikam posunout. Mrzí mě to. V pondělí jsem vás taky informoval o rozpadlé zdi v ulici Tatarkova. Často mi o tom píšete. Máte strach a radnice to neřeší. Jak asi víte, často vyzývám občany k tomu, aby mi posílali podněty na opravy a úklidy veřejného prostranství. Vždy odpovídám všem a snažím se aktivně problémy řešit, když už je Pirátská radnice dlouhodobě ignoruje (a lidem kolikrát není schopná odpovědět). Právě takto mi občan poslal podnět na tuto zeď, což jsem následně začal řešit s odpovědnými úředníky.Nicméně od úřadu mi přišla odpověď asi zhruba taková, že se na místě byli podívat a s vlastníkem objektu si o tom popovídali. Jsem zvědavý, zda se s tím něco bude dál dít, ale mám o tom jisté pochybnosti, když si vzpomenu, s jakým "úsilím" řešili jiné problémy.Pokud mi svěříte důvěru v letošních volbách, zasadím se o to, aby se Jižňák dal znovu do pořádku. Do té doby mi ale i nadále pište, co vás trápí! Udělám vše, co bude v mých silách a možnostech.

Úterý

V úterý dopoledne jsem pro vás točil videa. O Aréně ledových sportů, o neopravovaném metru a dalších palčivých problémech Jižního Města.Odpoledne jsem měl první ze série setkání u piva s občany Jižního Města. První setkání jsem udělal v hospodě kousek od mého rodného paneláku v Hrabákově ulici. Neformální pivo se velmi vydařilo. Dorazilo hodně z vás a stačili jsme toho i dost probrat. Nejčastěji vás trápí parkování, strach z neuvážené výstavby, ale i prodražující se energie a zvyšující se ceny, konkrétně u nás na Jižňáku třeba také problematická Aréna ledových sportů. Dorazila i slečna Hrabáková ze Středočeského kraje a kromě toho, že si přála vidět, jak vypadá hospoda v ulici, která nese její příjmení, tak chtěla poznat osobně i mě a pochopit místní problémy s parkováním na sídlišti, které řeším. Diskuse jako tyto mi dávají naději, že dokážeme všichni hledat společnou cestu, jak v Praze žít a pracovat. Moc rád jsem Vás poznal osobně!Pokud jste to nestihli, nevadí, už v pondělí 8.8. se se mnou můžete vidět ve Stodole na Hájích v 19 hodin.

Středa

Na středu jsem si naplánoval setkání s předsedy nebo lídry subjektů, kteří kandidují na Praze 11. Nestihl jsem obejít zatím všechny, ale alespoň s některými jsme diskutovali palčivé otázky Jižního Města. Pochopitelně se na všem neshodneme, ale byl jsem až překvapen v kolika tématech máme společnou řeč. Věřím, že sestavení nové koalice a opravdu funkční rady MČ Praha 11 nebude po volbách snad složité. Na Praze 11 byla ve středu mimořádná rada, která měla jen jeden bod - a to schválení dodavatele pro výměnu umělého povrchu fotbalové hřiště Mikulova. Ano, čtete dobře, v pondělí se radní nesešli vůbec a ve středu si svolali Radu jen kvůli tomuto jednomu bodu. To jsou výkazy práce, co? A to berou všichni skoro 100 tisíc měsíčně. Večer jsme šli s manželkou do divadla. Na Shakespearovské slavnosti na Pražský hrad. Vzali jsme i její rodiče a byl to pro mě zase šok, kolik umění dnes stojí. Mnoho lidí si jej nemůže dovolit a to mě mrzí. Roky podporuji nadaci ŽIVOT90, která má i vlastní divadlo. Ale to nestačí, musíme kulturu udělat dostupnější. Vždyť kultura utváří a drží pohromadě národ.

Čtvrtek

Řešil jsem většinu dne kauzu parkoviště Kaplanova. Parkoviště Kaplanova (ulice Hrdličkova a Blatenská) je od 3.8. zpoplatněno, a to částkou 100 Kč na den nebo 1000 Kč na měsíc. Jinými slovy z Jižního Města mizí další veřejné parkoviště, kde místní obyvatelé desítky let parkovali svá auta zdarma. To celé díky naprosté nečinnosti a ignoraci Pirátské radnice.Parkování na sídlištích je už takhle velice obtížné. Zpoplatnit celé jedno veřejné parkoviště, které je v dané oblasti navíc jediné svého druhu, situaci v lokalitě ještě výrazně zhorší. Senioři nebo nízkopříjmové rodiny si platit tuto částku, tedy 1000 Kč měsíčně nebo 12 000 Kč ročně, v dnešní složité době zvyšujících se cen a inflace rozhodně dovolit nemůžou.Jak je vůbec možné, že se něco takového zničehonic děje? Jedná se o ukázkový příklad toho, co se stane, když vládnoucí garnitura absolutně nejedná a nic neřeší.Ono to celé totiž není ani tak, že by tyto pozemky ze dne na den koupil nějaký zlý investor, který by v honbě za svým ziskem začal vybírat poplatky za parkování. Ve skutečnosti tyto pozemky patří dotyčnému investorovi už mnoho a mnoho let. Kdysi mu je prodal Dalibor Mlejnský (ODS), přičemž dotyčný investor měl dlouhodobě záměr na pozemcích provést výstavbu bytů.Zakopaný pes je v tom, že místní lidé a Praha 11 byla s investorem dlouho ve sporu a stavbu bytů nechtěla jen tak nechat spustit. Avšak místo toho, aby celou situaci MČ nějak zkusila rozumně vyřešit, naprosto tento problém ignorovala a nepodnikla žádný krok. Jako už tradičně Piráti čekali, že se to asi vyřeší samo.Co měla radnice už dávno udělat? Vést diskuse s místními obyvateli, přezkoumat zamýšlený developerský projekt, případně pak pokusit se vyjednat změnu záměru výstavby na něco více přijatelného, s čím by lidé mohli souhlasit, nebo naopak, pokud by stavbu MČ nechtěla dovolit vůbec, mohla zkusit tyto pozemky odkoupit.Podle mých dostupných informací byl soukromý majitel pozemku ochoten o prodeji pozemků městské části jednat, ale Praha 11 s tím za ním nikdy nepřišla. Pirátská radnice nepřišla s žádným návrhem řešení. Prostě se nic nedělo.Kromě toho, že MČ nenavrhovala žádné možnosti řešení, dokonce investora začala šikanovat. Posílala mu například různé předžalobní výzvy, protože neměl pozemek posekaný, a podobně. To, co dotyčná firma nyní udělala, když vzala místním bezplatné parkoviště, je tedy spíš zoufalý pokus o to, aby konečně donutila radnici k nějakému jednání a vyřešení zamrzlé situace.Piráti na Praze 11 ale neřeší nikdy nic a hodlají v tom pokračovat. Když se tento týden na parkovišti objevila budka kvůli placení parkovného, radní Martin Duška nehnul ani prstem.Protože mi o tom ale lidé napsali, zajel jsem se tam alespoň osobně podívat já, i když z pozice opozičního zastupitele. Potkal jsem se s provozovatelem parkoviště a asi půl hodiny jsme celou situaci diskutovali. Nelíbí se mi, že si tímto placeným parkovištěm vzal místní lidi jako “rukojmí”, aby donutil MČ jednat. Zároveň jsem ale naštvaný na Pirátskou radnici, protože je to primárně ta, kvůli které se to už dávno nevyřešilo ku prospěchu všech.Domluvil jsem na místě alespoň to, aby v obsazování placených míst dávala firma přednost místním, aby byl zachován průchod skrz parkoviště, a domluvili jsme se, že se pokusíme společně tlačit na dopravní odbor, aby udělal ulici u tohoto parkoviště jednosměrnou a vytvořil tu nová parkovací místa zdarma pro místní. Oceňuji, že na své náklady zřídil alespoň 2 invalidní místa pro přilehlou polikliniku. To vše jsem se dozvěděl a vyjednal za 30 minut na místě. Představte si, co býval mohl vyjednat radní pro dopravu pirát Duška, kdyby s vlastníkem jednal 4 roky.Samozřejmě se současným stavem spokojený nejsem a nemůžu být. Chci to řešit!Budu proto chtít o parkovišti Kaplanova jednat na příštím zastupitelstvu Prahy 11 v TOP Hotelu dne 10. srpna v 17:00.Přátelé, pokud žijete v této lokalitě a dotýká se vás to, PROSÍM, přijďte na toto zastupitelstvo také. Chci, aby občané měli možnost o tom promluvit. Městská část přece nemůže hájit zájmy svých lidí, když si je nejdříve ani nevyslechne. Pojďme společně hledat ŘEŠENÍ!bTOP Hotel, Blažimská 1781, Praha 1110. 8. 2022 v 17:00h. A taky jsme s kolegy začali točit seriál o sídlištích. Jako první se můžete těšit na sídliště Solidarita, které je nejstarší v Praze! Video vám brzy pustím.

Pátek

V pátek jsme s kolegy opět řešili zastávky MHD. To je nekonečný příběh. Kdyby Piráti a Praha Sobě pokračovali v tom, co vymyslelo hnutí ANO, tedy v soutěži na nového dodavatele, který zároveň měl být i provozovatel, dnes mohla Praha mít všechny přístřešky nové, nemuselo jí to stát ani korunu a taky mohla už inkasovat příjem z reklamy. Ale inženýři od Pirátů a od Čižinského si řekli: “Ne. Uděláme si to sami!” Výsledek je účet někde kolem 1 miliardy korun z peněz daňových poplatníků, nekonečně se protahující doba výměny přístřešků a zatím zcela nejistý příjem z reklamy. Konec týdne už byl radostnější. Vzal jsem děti do muzea Lega v Kutné Hoře. Byli jste tam? Zavzpomínal jsem na dětství. Akorát za mě to bylo tak, že se prostě vystála fronta a koupila se krabice, která na vás vyšla. Žádné přebírání stovek modelů celé hodiny, jako to je dnes. A to je vše, jen ještě připomínám to pivo v pondělí 8.8. v 19 hodin ve Stodole na Hájích. Bude tam hodně času probrat cokoli, co vás na Praze 11 nebo v Praze trápí, tak za mnou určitě doražte. Zvu vás na jedno! Tím bychom byli na konci. Moc děkuji a přeji hezký zbytek víkendu.

Převzato z profilu politika.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): 4 z 5 podezřelých členů představenstva soutěží další etapu metra D Prokop (ANO): Kvalita života v českých a světových metropolích Prokop (ANO): Prý podněcuji nenávist vůči Středočechům. To je naprostá pitomost Prokop (ANO): Dělají se nesmyslné cyklopruhy, které nakonec nikdo nepoužívá

Článek byl převzat z Profilu Ing. Ondřej Prokop

