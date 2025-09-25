Prokop (ANO): Piráti přivedli opravu Libeňského mostu do slepé uličky

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zakazuje Technické správě komunikací pokračovat v pracích na Libeňském soumostí podle přepracovaného návrhu, potvrzuje dlouhodobá varování Hnutí ANO. Zakázku za 2,2 miliardy korun vysoutěžilo vedení Prahy s tím, že most bude zachován a opraven. Realita je ale jiná – část mostu už byla zbourána a demolice klíčových částí měla pokračovat. To podle pravomocného rozhodnutí ÚOHS porušuje zákon o veřejných zakázkách.
“Už v lednu 2024 jsme na zasedání zastupitelstva upozorňovali, že město nepostupuje podle pravidel a že z původní rekonstrukce se stal zcela nový projekt. Prosadili jsme důkladné prověření celé věci - Zdeněk Hřib ovšem závazné usnesení zastupitelstva ignoroval a pokračoval v nezákonném postupu,” říká Patrik Nacher, poslanec a předseda zastupitelského klubu Hnutí ANO.
“Stalo se přesně to, na co jsme celý minulý a letošní rok poukazovali - nelze stavět a projektovat nový Libeňský most na základě soutěže na jeho rekonstrukci. Zdeněk Hřib to věděl, přesto pokračoval v riskantním experimentu. Připravil město nejen o nový most, ale také o stovky milionů korun. Ty už Pražanům nikdo nevrátí,” uvedl Radomír Nepil, zastupitel a místostarosta Prahy 8 za Hnutí ANO.
“Na začátku září se nám na zastupitelstvu podařilo prosadit návrh, který snad ukončí tento marasmus. Město musí vypsat novou, transparentní soutěž na stavbu zcela nového mostu, což mělo být uděláno už dávno,” uvedl Ondřej Prokop, zastupitel a předseda pražské organizace Hnutí ANO.
