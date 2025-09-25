Prokop (ANO): Piráti přivedli opravu Libeňského mostu do slepé uličky

25.09.2025 23:08 | Monitoring

Rozhodnutí ÚOHS potvrzuje dlouhodobá varování Hnutí ANO.

Prokop (ANO): Piráti přivedli opravu Libeňského mostu do slepé uličky
Foto: archiv O. Prokop
Popisek: Ing. Ondřej Prokop

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zakazuje Technické správě komunikací pokračovat v pracích na Libeňském soumostí podle přepracovaného návrhu, potvrzuje dlouhodobá varování Hnutí ANO. Zakázku za 2,2 miliardy korun vysoutěžilo vedení Prahy s tím, že most bude zachován a opraven. Realita je ale jiná – část mostu už byla zbourána a demolice klíčových částí měla pokračovat. To podle pravomocného rozhodnutí ÚOHS porušuje zákon o veřejných zakázkách.

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 1408 lidí

“Už v lednu 2024 jsme na zasedání zastupitelstva upozorňovali, že město nepostupuje podle pravidel a že z původní rekonstrukce se stal zcela nový projekt. Prosadili jsme důkladné prověření celé věci - Zdeněk Hřib ovšem závazné usnesení zastupitelstva ignoroval a pokračoval v nezákonném postupu,” říká Patrik Nacher, poslanec a předseda zastupitelského klubu Hnutí ANO.

“Stalo se přesně to, na co jsme celý minulý a letošní rok poukazovali - nelze stavět a projektovat nový Libeňský most na základě soutěže na jeho rekonstrukci. Zdeněk Hřib to věděl, přesto pokračoval v riskantním experimentu. Připravil město nejen o nový most, ale také o stovky milionů korun. Ty už Pražanům nikdo nevrátí,” uvedl Radomír Nepil, zastupitel a místostarosta Prahy 8 za Hnutí ANO.

“Na začátku září se nám na zastupitelstvu podařilo prosadit návrh, který snad ukončí tento marasmus. Město musí vypsat novou, transparentní soutěž na stavbu zcela nového mostu, což mělo být uděláno už dávno,” uvedl Ondřej Prokop, zastupitel a předseda pražské organizace Hnutí ANO.

Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokop (ANO): Hřib pouze pokračuje v tradici. Ideologie před rozumem
Prokop (ANO): Čím se teda mají Pražané dopravovat, pane Hřibe?
Prokop (ANO): Manuál pro kultivovanou Prahu potřebuje zásadní revizi
Prokop (ANO): Pražané přichází každý rok o 2-3 miliardy Kč kvůli inflaci

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , památka , Praha , rekonstrukce , ÚOHS , architektura , ANO , Prokop

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Připravil Zdeněk Hřib Prahu o stovky milionů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Co hodláte udělat pro rodiny?

Pane Juchelko, proč jste vlastně couvli s žalobou na nespravedlivé navýšení rodičovské? Jestli se mají rodit víc děti, nemyslíte, že by proto měl více udělat i stát? Nejde teda jen o peníze, ale celkově se toho pro rodiny dělá málo, nemyslíte? Co by pro rodiny s dětmi udělalo ANO, kdyby bylo v příšt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou Podzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodinyPodzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodiny

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Piráti přivedli opravu Libeňského mostu do slepé uličky

23:08 Prokop (ANO): Piráti přivedli opravu Libeňského mostu do slepé uličky

Rozhodnutí ÚOHS potvrzuje dlouhodobá varování Hnutí ANO.