Prokop (ANO): Policisté bez maturity? Nebráním se tomu

reklama

Ale jen za předpokladu, že se o tyto policisty bude policie starat a systematicky je vzdělávat a zvyšovat jejich kvalifikaci. Policie ČR rozhodně musí zajistit, aby tito lidé nezaplnili administrativní místa někde v kancelářích, protože pak by celá věc postrádala smysl. Potřebujeme víc bezpečnosti v ulicích, ne víc excelovských tabulek.

A co se týče toho, jak policisty motivovat, pak jak jinak než finančně. Když může Česko dávat tak velké peníze na obranu zvenku, tak by mělo najít prostředky i na posílení bezpečnosti ve vlastních městech. To považuji za naprosto klíčové a důležité pro klidný každodenní život našich občanů.

Pokud ale Policie ČR uvažuje o tom, že bude přijímat nové posily bez středoškolského vzdělání, svědčí to především o jedné věci. Nejspíš od sboru lidé masově odcházejí. Ztratit kvalifikované policisty je naprostá katastrofa a selhání veřejné správy.

Ovšem kdo se jim může divit, že chtějí lepší podmínky (jak platové, tak osobní). Je naprosto nepřijatelné, aby policisté, kteří nastavují krk na ulicích, si museli sami kupovat prádlo, rukavice a jiné věci, které by měli dostat AUTOMATICKY.

Nejspíš jejich náladě také nepřidá to, že se v podstatě ze všech stran dozvídají, jak o další peníze na platech nejspíš ještě přijdou. Vládní úspory v této oblasti povedou jen a pouze k tomu, že do sboru se budou hlásit ti, kteří už se jinde neuchytili. To je zcela katastrofální scénář, kterému musíme zabránit!

Nicméně by mě ještě zajímalo, zda se vláda vůbec zamyslela nad tím, že v městské policii bylo maturitní vysvědčení kdysi přikázáno zákonem. Pokud tento požadavek u městské zůstane, ale u státní policie zmizí, jaké to bude mít důsledky? Nevím jak vy, ale já už mám plné zuby nepromyšlených rozhodnutí naší vlády. Tohle je rozhodně třeba důkladně prozkoumat.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Praha ušetřila za energie díky nám, zastupitelům za hnutí ANO Prokop (ANO): Co je za otočkou Pirátů ohledně vizuálního smogu? Prokop (ANO): Koalice na Praze 11 chce modré zóny, rezidenti ale nemají kde parkovat Prokop (ANO): Neexistuje žádný plán na řešení parkování na sídlištích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE