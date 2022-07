Prokop (ANO): Prý podněcuji nenávist vůči Středočechům. To je naprostá pitomost

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 1% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1483 lidí Milí sousedé, celý minulý týden pokračoval mediální hon na Prokopa. Přiznávám, udělal jsem pár chyb v komunikaci. Třeba to, že jsem možná až moc zjednodušil problém denního soužití Středočechů s mými sousedy na sídlišti v Praze.

Pár novinářů a lidí na sítích zjevně často napojených na vládnoucí pětikoalici to hned využili jako senzaci a nástroj na mou likvidaci a příležitost poškodit hnutí ANO. Občas to bylo až absurdní. V některých redakcích evidentně dostali novináři za úkol napsat o mně nějaký dehonestující článek.Třeba Novinky napsali titulek, že prý podněcuji nenávist vůči Středočechům. To je naprostá pitomost. Ve středních Čechách žije část mé rodiny a můj syn tam chodí do školy. Těžko tedy budu proti Středočechům nenávistný. Snažím se o něco úplně jiného. Já totiž bojuji za výstavbu P+R parkovišť na příjezdech do Prahy, aby lidé především ze Středočeského kraje mohli pohodlně zaparkovat a mohli v cestě pokračovat MHD.Bojuji tím třeba za obyvatele pražských sídlišť, které dnes trpí nejen historickým dluhem v kapacitě parkovišť, ale také tím, že se staly sběrným dvorem všech těch, kdo v Praze nemají kde zaparkovat. Bojuji za rozpočet Prahy, který dnes na to vše doplácí. Bojuji také za vyšší plynulost dopravy v Praze a tím za vyšší bezpečnost, ale také za vyšší kvalitu života ve městě. Souhlasím s tím, ze ti, kdo do Prahy musí jet autem, mají parkovat na místech pro to určena a nemají blokovat město. Je to správně a fér pro všechny. Ostatně na principech jsme se velmi konkrétně shodli i s hejtmankou Peckovou.Vtipné byly také Seznam Zprávy, které 5x během odpoledne měnily titulek s mým rozhovorem, aby dokázaly naladit takový, který mě opět co nejvíce diskredituje. Archiv všech titulků, jak se postupně vyvíjely, vám dávám také do komentářů.Absolutní korunu tomu všemu nasadil web forum24, který v článku o mně dokonce spletl moje příjmení a psali o mně jako o Ondřeji Knotkovi, což je náš europoslanec. Redaktor zjevně nevěděl ani o čem a o kom píše a příjmení opravil až po upozornění.Naštěstí ale existuje víc korektních novinářů, kteří mi dali prostor tyto nesmysly vysvětlit. Těch si vážím a děkuji jim, že ještě i dnes dělají slušnou a férovou žurnalistiku.Co mě ale těší nejvíce, je ta nesmírná podpora vás všech od nás z Jižního Města a dalších sídlišť, kteří mi celý týden píšete zprávy a e-maily o tom, jak moc jste rádi, že se za vás konečně někdo otevřeně postavil. Problémy života na sídlišti tady nikdo roky neřešil. Nechtěl je pojmenovat. Až na mě. Jsem kluk ze sídliště, lidi ze sídliště mě zvolili a já jim slíbil, že se o jejich práva a život budu rvát a v tom nepolevím.Například, co se týče parkování, o kterém jsem poslední dny hodně mluvil, na fotce vidíte parkoviště v ulici Gregorova a zároveň vizualizaci malého parkovacího domu, který jsme tu chtěli postavit. Místo 1-2 podlažní nástavby, kterou jsem vymyslel, rozkreslila Pirátská radnice obří parkovací dům asi o 5 patrech s dětským hřištěm a sportovními cvičišti na střeše. Takový dům by naprosto zastínil přilehlou bytovku a dále by zahustil lokalitu. Prostě nepřemýšlejí. Přitom lokalita Gregorova je pro nižší parkovací dům velmi vhodná, současné paroviště je totiž pod úrovní terénu. Tedy 1 podlaží bude na úrovni ulice u přilehlého domu, 2 patra jen o něco málo vyšší. A to je cesta, kterou chci jít, pokud se stanu starostou Prahy 11. V ukázkách našich plánů budu dál pokračovat. Ještě, než půjdeme na klasický report, tak pro vás mám důležitou informaci! Spustil jsem svůj nový web. Kromě archivu těchto reportů 5 let zpět bez jediného vynechání tam najdete třeba hezky popsané výsledky mé práce na radnici, než mě Piráti odvolali. Často mi někteří nepřátelé píšou, že jen kecám a nic nedělám, tak na webu to máte jasně a konkrétně popsané. Mrkněte se, odkaz dávám do komentářů.Teď už pojďme ale na to..

Pondělí

Skoro na konci července se konečně sešli naši radní Prahy 11, aby řešili některé problémy, které Prahu 11 trápí. Sláva! To je pracovní výkon.Na pondělní poradě vedení řešil pirátský starosta Jiří Dohnal otevření dalšího centra pro malé Ukrajince, které má vzniknout v objektu Konstantinova 1479/1. Nové komunitní centrum by mělo mít kapacitu cca 60 dětí a provozovat by jej mohl opět nadační fond Help Ukraine. K jeho zprovoznění by však došlo nejdříve v říjnu, spíše však později. Jistě je to bohulibý krok, nicméně starosta byl měl primárně řešit zcela odlišné problémy, které naše občany trápí. Na poradě vedení se také řešila příprava každoročních Dnů Prahy 11, kde se nyní řešily propagační předměty, které pro vás budou k dispozici, a rovněž došlo k projednání vizuálu reklamních vlajek Prahy 11. Prostě a jednoduše řeší, aby z městských peněz měli co nejlepší předvolební kampaň.Na jednání Rady MČ Praha 11 se mimo jiné řešilo veřejné griloviště v parku u Chodovské tvrze, jehož vybudování bude stát necelý milion Kč. V tuto chvíli se jednalo o navýšení alokovaných finančních prostředků, neboť bylo zjištěno po otevírání obálek, že celková částka na realizaci celé akce je vyšší než původně alokované finanční prostředky. Předmětem realizace je umístění a zprovoznění veřejného elektrického grilu double s integrovaným odpadkovým košem a dvěma elektrickými plotnami, s dálkovým on-line ovládáním v provedení anti vandal včetně doplnění mobiliáře. Tento nápad si dlouhodobě prosazuje pirátský starosta Jiří Dohnal, bohužel však nehledí na skutečnost, že MČ Praha 11 kvůli hospodaření v uplynulých letech na takovéto projekty jednoduše nemá finanční prostředky. Za vlády ANO v minulém volebním období jsme dokázali zařídit veřejné griloviště, a to zcela zdarma, neboť jej Praze 11 zaplatila soukromá společnost VITANA jako svou reklamu, doteď funguje. Nerozumím tedy, proč takto nelze postupovat i nyní? Tímto způsobem je možné ušetřit skoro milion korun, které by bylo možné investovat například do oprav našich mateřských a základních škol či veřejných prostranství!Radní také podpořili svěření srubu Gizela, což sice oceňuji, nicméně je zapotřebí si říct, jak budeme se srubem do budoucna nakládat a za jakým účelem. V neposlední řadě radní rovněž schválili darovací smlouvu na částku 120 000,- Kč a 180 000,- Kč na vypracování „Dopravní studie, Praha 11, Jižní Město II - 2021“ se společnostmi Roztyly Invest III, a.s. a Roztyly Invest II, a.s.Pozitivní zpráva z porady vedení je, že inspekce v našich MŠ dopadla dobře. Problémy nezjištěny. Alespoň něco na Praze 11 funguje!Skvělá zpráva je, že na tlak hnutí ANO, konkrétně našeho dopravního experta Tomáše Břízy, bylo rozhodnuto, že pronajaté pozemky u Jihoměstského Pivovaru se prodávat nebudou. Starosta dostal úkol jednat s majitelem, aby parkovací místa pro pivovar byly po zavíračce pro občany!Zato na radnici Prahy se v pondělí nepracovalo a Rada hl.m.Prahy zasedala výjimečně až ve čtvrtek a to kvůli jednomu bodu. Holt léto asi táhne naše radní a primátora ven z radnice.Odpoledne jsem měl pak velký rozhovor s hejtmankou Středočeského kraje pro TV Nova. Debatovali jsme o nedostatku parkovacích míst v Praze a přeplněných sídlištích. Problém, na který se snažím neustále poukazovat, je ten, že místní lidé ze sídlišť si nemohou pomalu zajet ani nakoupit a hned zpátky, aniž by jim někdo místo rychle nezabral. Často jsou to právě mimopražští řidiči, kteří na parkovištích na sídlišti odstavují své vozidlo, aby mohli dál pokračovat do práce metrem.Řešení je komplikované, ale ne nemožné. Musíme začít tím, že budeme investovat do P+R parkovišť na okrajích Prahy. Hlavní město tomu musí jít prostě naproti. Ne situaci ignorovat, jako se to dělo doteď.Zajímavé na tom je, že ke vzteku mnohých novinářů a mých nepřátel jsme byli s paní hejtmankou z 20 minut rozhovoru 19 minut v naprosté shodě a jednu minutu jsme se o pár věcech přeli. Co z toho vyplývá? To že žádný reálný konflikt se Středočechy nemám ani neřeším. Oba jsme pojmenovávali stejné problémy a dokonce navrhovali velmi podobná řešení. Dejte si celý rozhovor, odkaz máte v komentářích.

Úterý

Hned ráno jsem točil velký rozhovor pro Seznam Zprávy s Marií Bastlovou pro pořad Ptám se já. Paní Bastlová mě sice nešetřila, ale musím říct, že byla zcela korektní. Nechala mě vše podrobně vysvětlit a navíc jsme otevřeli další téma vedle parkování a to jsou střední školy. Jediné, co mě mrzí, že velmi korektní a profesionální práci paní Bastlové pokazili její kolegové, kteří během odpoledne 5x změnili titulek, aby nakonec dali takový, který celý korektní rozhovor shazuje a mě zase diskredituje. Celý rozhovor opět dávám jako odkaz do komentářů.Odpoledne jsem pak publikoval fotky jednoho hrozného autovraku na Jižním Městě. Stovky autovraků v ulicích nejen na Jižním Městě ale i po celé Praze stále blokují parkovací místa, která pak chybí pro místní. Další obrovský a přesto neřešený problém, který mě trápí. Tyto vraky nejen, že kazí celkový dojem z našich ulic a okolí, ale zabírají taky parkovací místa nebo dokonce blokují stavební práce. Nechápu ten nedostatek úsilí naší městské části s tím něco udělat.Odstranění vraků z ulic je jedna z mých důležitých priorit, kterou chci řešit co nejdříve po volbách. Víte-li o dalších místech, které jsou takto blokovány, neváhejte mi dát vědět. Zase se jinak ukázala síla mého Facebooku a dosahu, protože vrak už v pátek v ulici nebyl. Předtím tam trčel víc než rok. To mi udělalo velkou radost. Jedeme dál.

Středa

Ve středu ráno měl tiskovku primátor, který vítězoslavně oznámil, že řeší počty míst na středních školách. Po tom všem, co jsem k tomu napsal a namluvil v mnoha rozhovorech. Hmm, za to ho fakt chválit nebudem.Zaprvé něco takového měl magistrát začít řešit už dávno. Minulý rok se hlásilo na střední školy 84 tisíc dětí, letos už 103 tisíc! Zadruhé a hlavně, celá věc se začíná teď řešit jen díky tlaku opozice, která tu bije na poplach už řadu měsíců.Před pár týdny jsem vám psal o tom, jak se hnutí ANO podařilo na zastupitelstvu prosadit návrhy Patrik Nacher, které byly zaměřené právě na rozšíření míst na středních školách. Na náš popud magistrát ve spolupráci se Středočeským krajem prozkoumá možnosti změny zákona a opatření, která by vedla k navýšení finančních prostředků do našich škol. Také prověří možnosti zapojení soukromých škol na území Prahy a osloví vlastníky soukromých budov, které by se pro potřeby našeho školství daly koupit či pronajmout.Magistrát má také za úkol iniciovat změnu školského zákona na celostátní úrovni tak, aby si Praha jako kraj mohla vymezit spádovost středních škol, jež zřídila. To je zcela zásadní událost, protože tato změna by "ochránila" místa na SŠ, které nyní ve velké míře obsazují i studenti ze Středočeského kraje nebo odjinud, pro studenty přímo z Prahy. Vznikne dále pak analýza reflektující nejen demografický vývoj, ale i náročnost počtu dětí a mladistvých z Ukrajiny.Jsem velice rád a také velice vděčný, že se s tím něco konečně začíná dít, ale především bych chtěl poděkovat právě svým kolegům z opozice. Byli to právě oni, kteří to celé odstartovali. Hlavní díky patří našemu lídrovi do podzimních voleb Patriku Nacherovi. Pokud Patrika ještě nesledujete na sociálních sítích, určitě doporučuji! Odpoledne jsem dával rozhovor pro portál PrahaIn.cz o dopravě v Praze, parkování, stavbě metra D i zavedení mýtného. Stručně v několika bodech..

- Chceme zajistit dost parkovacích míst Pražanům. Středočechy a další dojíždějící zase motivovat k tomu, aby parkovali na okrajích města a využívali P+R.

- Je třeba investovat do výstavby dalších P+R parkovišť.

- Nechceme zvýhodňování kol na úkor aut, ani jakékoliv jiného druhu dopravy na úkor dalšího.

- Mýtné ve městě nezavádějme. Raději dostavme okruh a motivujme k parkování na okrajích.Čtěte celý rozhovor, odkaz máte zase v komentářích pod článkem.

Čtvrtek

Ve čtvrtek byla výjimečně Rada hl.m. Prahy pro akci Praha v Pohybu, která se bude konat už 25 až 28. srpna na obou březích Náplavek na Praze 2 i Praze 5. Město v pohybu je platforma, která se věnuje budoucnosti městské mobility ve skutečném městě a se skutečnými lidmi. Je to příležitost pro setkání veřejnosti, zástupců municipalit a soukromého sektoru, aby sdíleli své vize a společně tak vytvořili město, ve kterém se bude lépe žít.Odpoledne jsem vám pak natočil a pustil video o absurdních prioritách Pirátů a Praha v Sobě ve výstavbě parkovacích domů na Praze 11. P+R přímo před okny domova seniorů dostalo přednost před místními a několika připravenými parkovacími domy, které se pod Piráty nikam neposunuly. Odkaz na video vám dávám zase dolu do komentářů.

Pátek

Další dobrá zpráva mi přišla od kolegů z firmy starající se o nový městský mobiliář. Poškozená zastávka Benkova opravena! Potom, co jsem situaci minulý týden nahlásil, byla nasazena provizorní fólie a teď už je opravena kompletně! Velké díky patří skvělým chlapům z Technologie hlavního města Prahy, a.s. Nechápu, proč má někdo zapotřebí ničit novou zastávku. Byla tam asi měsíc. Achjo.. Pokud objevíte kdekoliv poškozenou zastávku, lavičky nebo třeba nepořádek, neváhejte mi napsat. Řeším to pro vás.Odpoledne jsem pak dělal několik rozhovorů pro dvě vydavatelství, která vyjdou příští týden. Budu je samozřejmě sdílet, tak mě sledujte.Jinak o víkendu jsem dopisoval poslední kapitoly do mé knihy o (ne)dostupném bydlení v Praze, která už brzy vyjde. Máte se na co těšit!Tím se dostáváme opět na konec. Děkuji za váš čas. V případě dotazu nebo podnětu mě kontaktujte. Mějte se fajn!

Převzato z Profilu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Dělají se nesmyslné cyklopruhy, které nakonec nikdo nepoužívá Prokop (ANO): Piráti ani jejich koaliční partneři o tomto problému jednat nechtěli Prokop (ANO): Ke kvalitě života ve světových metropolích Prokop (ANO): Patrik Nacher je jednou z nejvýraznějších tváří pražské politické scény

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama