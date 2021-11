Prokop (ANO): Staré spory blokují nebo výrazně komplikují rozvoj města

reklama

Milí sousedé, dnes vás zdravíme se ženou z výlovu rybníka. Musím říct, že tuto českou tradici mám moc rád.Sejdou se přátelé, známí i celé rodiny a společně sledují, jak se loví ryby, někdo z nich se do toho třeba i zapojí a pak všichni vyčkávají, až bude jídlo připravené na talíři. Celou tu dobu při přípravě ryb je samozřejmě cítit nezapomenutelná vůně, kterou určitě zná každý, kdo se výlovů někdy účastnil. Máte to také tak rádi jako já? A pokud jezdíte na výlovy pravidelně, tak kam? Dnešek jsme si prostě hodně užili a moje žena se dokonce svezla na koni..Dost už ale k jídlu a zábavě. Pojďme jako vždy na události z posledního týdne, ať jste v obraze!

Pondělí

Ráno jsem vám nahrál video, ve kterém vysvětluji, jak jsem se osobně zasadil proti nekoncepčnímu zastavování louky kousek od stanice metra Háje u ulice Tatarkova. Díky i mé intervenci projekt dostal zamítavé stanovisko výboru. Pokud jste video neviděli, tak si ho prosím pusťte, odkaz dávám do komentářů pod článek. Jsem na vaší straně.Po minulém reportu mi psalo také obrovské množství lidí z okolí kotelny Zdiměřické, ať jim pomůžu i v boji proti tomuto kontroverznímu projektu. Vytvořil jsem s kolegy tedy tlak na radu městské části v čele s pirátským starostou Jiřím Dohnalem a ta přislíbila, že za radu podají námitky do řízení a v případě potřeby se odvolají proti rozhodnutí a využijí tak všech nástrojů, které městská část má pro obranu proti nikým neschválené výstavbě. Na tomto příkladu je jasně vidět, že občanská iniciativa a tlak nejsou vůbec zbytečné. Kauzu nástavby kotelny ve Zdiměřické ulici budu nadále sledovat a vás informovat.

Na radu Prahy 11 v pondělí přišel údajně pirátský starosta s plánem objednat personální audit na odbor správy majetku. To mě fascinuje, protože po mém odvolání, které zdůvodňoval údajným špatným fungováním odboru, říkal, že má jasný plán, jak to změní a opraví. Teď po 2 měsících přichází s tím, že chce objednat externí personální audit, který bude akorát stát radnici další spoustu peněz a bude trvat několik měsíců. A výsledek? Tak já vám to, pane starosto, rád řeknu rovnou, co se dozvíte. S personálními kapacitami v odboru je problém, je s ním problém dlouhodobě a to proto, že již několik let neplníte usnesení, které vám dala rada, tedy to, že máte vyjednat lepší třídy platů pro technické profese na tomto odboru. Dokud nesplníte tento úkol, na který už více než rok kašlete, můžete si udělat jakýkoliv audit, ale vždy se jen dozvíte, že chybí kvalitní lidi, kteří by stíhali a zastali všechnu tu práci, co se na odbor neustále valí. A ty neseženete, dokud je dobře nezaplatíte. Je škoda, že se starosta bojí opozice a nesvolal listopadové zastupitelstvo, kde bych mu to mohl vysvětlit.Na radě byl i tisk vyhlášky, kterým chce magistrát zdražit pobyt pro turisty. Tzv. ubytovací poplatek. Zvedají to z 21 Kč na 50 Kč. Turisti to asi unesou, ale unesou to budoucí nový nájemci ve zrekonstruované ubytovně Sandra? Ti to budou muset platit navíc k nájmu a za měsíc to pak nově bude dělat 1500 Kč. Nepřijdeme tím o možnost dostupného bydlení i v Sandře? Co myslíte, jak se vyjádří servilní pirátský starosta Dohnal svému pirátskému nadřízenému primátoru Hřibovi? Pošle ho s tím k šípku, nebo mu to posvětí?

Zajímavější to však v pondělí bylo na Mariánském náměstí, kam chodím na radu za opozici.Jak už jsem vám psal v týdnu, tak na Radě hl.m. Prahy v pondělí primátor Zdeněk Hřib po pochybných zakázkách schválil reorganizaci magistrátního IT odboru. Pod tíhou kritiky sporných IT zakázek vyhlašovaných magistrátem je totiž potřeba zahladit, co se dá..Pražští radní schválili změnu Organizačního řádu MHMP, která se týká struktury odboru informatické infrastruktury a odboru informatických aplikací. V důvodové zprávě schváleného materiálu se píše, že změna spočívá v centralizaci agend v této oblasti.Na tom by asi nebylo nic divného, ovšem kdyby toto rozhodnutí radních v praxi neznamenalo návrat do situace, která fungovala do konce ledna 2019. Jinými slovy, radní sloučili dva odbory v jeden. Obdobný tomu, který rozdělili právě koncem ledna 2019. Co za rozdělením odboru stálo tehdy? Podle mě potřeba odstranit tehdejšího ředitele odboru INF MHMP Roberta Fialku, který byl pro nynější magistrátní garnituru nepohodlným dědictvím po Adrianě Krnáčové. A to velmi těžce nesl primátor Hřib, do jehož gesce oblast IT spadá.A co můžeme hledat za tímto sloučením? Vsadil bych se, že tentokrát je potřeba elegantně odstavit ředitele odboru informatických aplikací, středočeského pirátského zastupitele Milana Krcha, který je přímým podřízeným primátora.A proč se Piráti obrací zády proti svému stranickému kolegovi? Na vině jsou podezřelé IT zakázky pražského magistrátu, na které jsme upozornili letos v létě. Právě ty jsou nyní v hledáčku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže to chápu tak, že člověk, který se spolupodílel na zadávání pochybných zakázek, nyní potichu odejde z magistrátu s odstupným. A jak by na to mohl zareagovat tehdejší ředitel Fialka? Pokud se stane, co jsem zaslechl, a on zažaluje magistrát za účelový vyhazov, bude ještě na magistrátu veselo.Dále odsouhlasil pochybnou zakázku na nákup médií za 5 milionů Kč, která se přímo na radě stala terčem hádky mezi primátorem a jeho koaličními partnery. Důvod byl prostý, do soutěže o 5 milionů Kč na nákup médií se přihlásil jen jeden ne nijak známý a renomovaný účastník. Piráti prý tendr nijak nepropagovali. Nepsalo se o něm v žádném oborovém médiu a pouze visel na úřední desce tak, jak zákon ukládá nejnutnější minimum. Piráti si zakázku přes odpor koaličních partnerů samozřejmě protlačili a schválili.

Úterý

Celé dopoledne jsem strávil komunikací s lidmi ze Zdiměřické ulice, se kterými jsem řešil přístup rady a radil jsem, jak dále postupovat. Taky jsme měli pracovní schůzku na Jihoměstské majetkové ohledně novinek, které se na nás teď valí. Ať už inflace, další vlna koronaviru, tak i Zahrady Opatov. Tady bych se vám chtěl pochlubit tím, co se mi s kolegy povedlo! Slíbil jsem, že Zahrady Opatov dám dokupy a že je otevřu obyčejným lidem. Vše splněno!Současná obsazenost objektu Zahrady Opatov je 98,5%! To je číslo, které mnozí tvrdili, že ani nelze dosáhnout. Pod smlouvou máme nyní dohromady nájmy v hodnotě 2.987.000,- Kč / měsíc. Neplatiče se nám podařilo dostat postupně pod 2,43% a i s těmi aktuálně hledáme řešení. 11 bytů je přiděleno v tzv. veřejném zájmu (180 Kč/m2) učitelkám a učitelům našich základních škol! Všechny nebytové prostory jsou obsazené.Jsem hrozně hrdý na tým v Jihoměstské majetkové, a.s., který se provoz domu dokonale naučil a je tak připraven a schopen i na další výzvy, jakými bude třeba zabydlení zrekonstruované ubytovny Sandra. Jmenovitě pak chci poděkovat za tyto výsledky hlavně řediteli Radku Adamcovi a panu Ivu Krocovi, který denně na Zahradách pracuje.

Středa

Ve středu jsem uctil památku událostí jak z roku 1989, tak i samozřejmě roku 1938, na který se často zapomíná, a to u Památníku Svobody na Jižním Městě. Protože právě díky Jižnímu Městu a životu zde jsem dnes takový, jaký jsem. Věděli jste, že památník u Chodovské tvrzi ukrývá ve svých útrobách něco pro budoucí generace? Do komentáře vám dám odkaz na článek, který památník a jeho historii detailně popisuje.I když mi 17. listopadu 1989 byly teprve 3 roky a události tehdejších dní i předcházejících desetiletí znám spíše z vyprávění, tento den každý rok oslavuji. Proč? Svoboda, kterou máme, je pro mě nesmírně důležitá. Svoboda projevu, svoboda pracovních příležitostí i možnost svobodně cestovat. Měl jsem štěstí, že jsem už vyrostl ve svobodné zemi a demokracii. Díky tomu od 18 let podnikám a zaměstnávám další lidi. Cestuji po světě, kde sbírám cenné zkušenosti a kde si vždy uvědomím, že v Česku a v mé milované Praze je mi nejlépe. Díky svobodě slova mohu otevřeně mluvit nejen o politických poměrech na pražském magistrátu, ale také své názory svobodně publikovat.Bohužel mi ale hlavně v poslední době přijde, že po těch 32 letech od revoluce si toho všeho přestáváme jako Češi vážit, nebo s tím stále neumíme úplně dobře pracovat. Třeba nerozumím tomu, čeho jsme denně svědky na sociálních sítích. Přijde mi, že někteří lidé si pletou svobodu slova s tím, že mohou cokoliv, bez ohledu na to kolika jiným lidem jejich slova či prohlášení ublíží. Třeba to, že někdo nabádá ostatní lidi, aby úmyslně zahltili pracovníky hygieny v době zhoršující se pandemie, mi přijde naprosto absurdní. Opravdu je tohle ta svoboda, kterou jsme si tak pracně vybojovali? Proto bych vás, pokud čtete tyto řádky, chtěl poprosit o vyšší toleranci, větší solidaritu ke svým spoluobčanům a otevření mysli v tom směru, že svět, ve kterém žijeme, není černobílý. S názorem svého souseda nemusíte souhlasit, ale i nesouhlas lze vyjádřit kultivovaně.Respektujme se, prosím, navzájem. Pokud se někdo chce očkovat a druhý ne, tolerujme toto rozhodnutí. Není nutné se radikalizovat a neustále mezi sebou kopat příkopy. Hledejme cesty, jak si porozumět a jak stavět mosty, místo kopání nových a nových příkopů. Zkusme, prosím, navázat na myšlenky, naději a atmosféru z 89. roku, kterou buď pamatujete, nebo ji znáte jako já spíše z vyprávění rodičů a prarodičů.Zkusme být hrdým, slušným a soudržným národem, ve kterém jedna skupina občanů nebojuje proti jiné, ale kde všichni táhneme za jeden provaz právě v této nelehké době.Děkuji.Zbytek svátečního dne jsem strávil s rodinou a pracovní přípravou na další dny..

Čtvrtek

Hned ráno jsem vám zase komentoval aktuální dění z bytového trhu v Praze. Pravidelný komentář kopíruji níže…

Milí Pražané,umíte si představit, že byste bydleli v maringotce, domečku o pár metrech čtverečních, ve kterém nemáte ani sprchu, nebo že byste většinu bytových prostor sdíleli s dalšími rodinami?Právě tak žijí protagonisté rozsáhlého speciálu s názvem Bydlení za všechny prachy, který před pár dny vydalo Aktuálně.cz.Příběhů o okrajových způsobech bydlení ale nejsou samoúčelné; slouží jako odrazový můstek k hlubšímu pochopení neutěšené situace, ve které se mileniálové toužící se usadit nacházejí -- dostupné jim ve většině případů není nejen vlastnické bydlení, ale ani předražené komerční nájmy.Reportáže hojně doplňují komentáře sociologů Tomáše Hoření Samce a Petra Kubaly, kteří se fenoménem nedostupného bydlení i možnými řešeními dlouhodobě zabývají. Nechybí ani řada grafů ilustrujících současnou situaci a její vývoj.Speciál je poměrně rozsáhlý a na jeho četbu je třeba vyhradit si dostatek času. Přesto jej ale doporučuji každému se zájmem vnímat bytovou otázku v širších souvislostech. Novináři z aktualne.cz odvedli opravdu skvělou práci.

Dopoledne nám (po týdnu!!!) starosta Dohnal odpověděl, proč nesvolá listopadové zastupitelstvo. Místo, aby nám napsal lidsky, že se mu dělat nechce, to nechal sepsat právníky a poslal nám dopis plný paragrafů a zákonů. Nepřekvapuje mě to. Snad prosincové zastupitelstvo vůbec bude moci být kvůli pandemii...Taky jsem řešil sochu na Pošepného náměstí, kde jste mi poslali fotku jak je zničená. To mě vzalo u srdce. Jde o moji oblíbenou sochu z dětství na náměstí u školy, kam jsem 9 let chodil jako dítě. Zeptal jsem se jen ze zvědavosti úředníků, v jakém stavu je řešení opravy a kdy a kdo to opraví. K mému překvapení jsem zjistil, že o tom ani nikdo neví a nikdo to neřeší! Je to výsledek neschopnosti současné rady, radní tu snad ani nebydlí, nepohybují se v ulicích a nebo je jim jedno, jak se Jižňák kolem rozpadá?!Proto vás všechny prosím sdílejte tento příspěvek a posílejte mi vše, co je rozbité. Budu to řešit za radní, jako tuto sochu. Posílat můžete zprávou tady nebo e-mailem na prokopo@praha11.cz. Ve čtvrtek jsme tady dali dohromady s kolegy z Jihoměstské dopis, který jsme poslali na všechny bytové domy na Jižním Městě s informací a nabídkou pomoci ohledně energií. Zřídili jsme speciální telefonní číslo pod Jihoměstskou určené pro družstva a vlastníky bytových domů na Praze 11, kteří byli klienty Bohemia Energy a dalších firem, které ukončily provoz, a tak se tyto domy dostaly do složité situace. V Jihoměstské máme odborníky, kteří s dodávkami energií pro bytové domy umí pomoct! Pokud jste náhodou dopis od Jihoměstské nedostali a jste majitelem nebo družstevním na Jižním Městě, napište mi a já vám jej zašlu. Taky mě ve čtvrtek 18. 11. 2021 zaujalo na sociálních sítích od kolegyně Hovorkové (HPP11) připomenutí smutného výročí, že to je přesně rok, kdy se naposledy sešla pracovní skupina pro změnu jednacího řádu zastupitelstva. Přitom to byli právě Piráti, kteří šli do voleb s tím, že změní, zprůhlední, ztransparentní jednání. Dlouho se vymlouvali na nás, na ODS a na další, proč to nejde. Teď vládnou téměř sami a výsledek? Rok! ROK se pracovní skupina, které předsedá radní pro transparentnost a dopravu Martin Duška (Piráti), vůbec nesešla. A podobných pracovních skupin má pan starosta Dohnal na Praze 11 celou řadu. Třeba ta pro vybudování bazénu se nesešla od května.

Pátek

V pátek jsem měl skvělou snídani s některými významnými majiteli pozemků na Praze 11, především tedy s těmi, kteří získali své majetky zpět po komunismu v restitucích. I přes veškeré sliby na různých úrovních stále nejsou dořešeny některé detaily jednotlivých dohod vedoucích k vypořádání těchto někdy i 30 let starých sporů a křivd. Tyto spory blokují nebo výrazně komplikují nejen rozvoj Prahy 11, ale i výstavbu zásadních infrastrukturních staveb, jako jsou třeba P+R parkoviště. Bohužel, i když jsme to za Prahu 11 vše připravili na zlatém podnose, tak administrativa primátora Hřiba (Piráti) a jeho náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) nekonají. Čas běží, vztahy chřadnou a životně důležité stavby pro dopravu v Praze se oddalují a prodražují. Hodlám si v tomto dát neprodleně schůzku s odpovědnými lidmi na magistrátu, aby se to konečně dořešilo. Teď na to mám víc času, což je fajn.Zbytek dne jsem vyřizoval vaše zprávy, e-maily a dopisy. Posíláte mi toho dost a díky za to! Budu rád, když mě budete informovat o všem, co vás na Praze 11 i v Praze naštve. Tento týden jste mě třeba zavalili fotkami nepořádku v ulicích a u kontejnerů. Díky tomu se mi podařilo v rekordním čase jednoho týdne zajistit na magistrátu přesun kontejnerového místa. Ne všichni v radě hl.m.Prahy se flákají a třeba s náměstkem Petrem Hlubučkem (STAN) je řeč. Takže jemu a jeho lidem patří velký dík, že jim záleží i na lidech na Jižním Městě. Někdy ty věci jdou takhle rychle, jindy pomaleji, ale můžete vzít jed na to, že cokoli mi pošlete, tak se tím budu zabývat. Jsem tu pro vás. Každý den. Těším se na vaše podněty! A děkuji vám za čas, který věnujete mým reportům. Tímto jsme opět na konci. Tak zase příští týden!

Převzato z Profilu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



