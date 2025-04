Prokop (Stačilo!): Vládne u nás propletenec organizovaného zločinu, miliardářů a lokajských politik

Kauza Dozimetr se dál nehýbe. Soudci se jí prý bojí soudit. Kauza, která by v normálním státě vyvolala pád ministra vnitra je u nás médii téměř přehlížená a jen občas se o ní něco málo dozvíme.

Občas se ke kauze vyjádří i nějaký politik. Asi nejvtipnější výrok patří pirátovi Michálkovi: "Možná se [soudci] bojí toho, že kolem kauzy Dozimetr je už nějakých pět mrtvých. To je zvláštní věc."

Ne, pane Michálku. Není to zvláštní věc. Je to nebezpečná věc. Vezměme si třeba jednoho z mrtvých svědků Martina Horáka. Několik týdnů před svým úmrtím sháněl ochranku, aby pak spáchal "sebevraždu" skokem z hotelového balkónu v Dubaji. Horák byl vlivný lobbista s kontakty na tajné služby. Kdo ho asi tak mohl vyděsit?

Není to jediná podivná kauza dotýkající se liberálního hnutí STAN. Vzpomeňme na záhadu Rakušanova šifrovaného telefonu či na tajemné dary z Kypru, které hnutí přišly na účet a to je pak muselo vracet poté, co to vyplavalo na povrch.

Pravdou je, že u nás vládne gengsterkapitalismus - propletenec organizovaného zločinu, miliardářů a lokajských politiků. Ale jejich čas se chýlí ke konci. Lidé pomalu procitají a vidí skrz jejich lži a manipulace. Všichni společně jsme silnější než oni! Společně řekneme Stačilo a zajistíme spravedlivé audity, které naplno odhalí tuto hydru a poženou ji ke spravedlnosti.

Bc. Vítek Prokop Levice



