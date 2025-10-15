Prokšanová (KSČM): Jsme pokroková strana. Naším programovým cílem je socialismus

Volební neúspěch hnutí STAČILO! otevřel hráz různým komentátorům, kteří dle svých schopností různě analyzují příčiny porážky a snaží se nastínit cestu hnutí STAČILO! do budoucna.
Osobně hodnotím volby z pohledu strany, jíž jsem členkou, tedy KSČM. Obšírná vnitrostranická diskuze na toto téma je teprve před námi, ale neodpustím si jednu reakci už teď. A to reakci na postoj „patrona“ hnutí STAČILO! Petra Druláka. Ten se v jednom z rozhovorů také zamýšlí nad otázkou: Jak dál? a navrhuje, aby vzniklo „jedno hnutí s jednou strukturou, protože nazrál čas pro překonání stran a straniček, které se hlásí ke konzervativní levici. STAČILO! či podobný subjekt s jiným názvem bude mít budoucnost jako jedno hnutí s jedním vedením a jednou regionální strukturou. Není zde místo pro samostatné strany komunistů, sociálních demokratů a dalších. Jedinou cestou je sloučení.“
Jako komunistka a členka KSČM tuto cestu NAPROSTO ODMÍTÁM! Komunistická strana má v naší historii své místo více než 100 let. Přestála represe první republiky, hrdinsky se probojovala obdobím nacistické okupace, 40 let budovala socialistickou alternativu, aby pak ustála změny v roce 1989 a dalších téměř 40 let bojovala za práva pracujících v podmínkách restaurovaného kapitalismu.
KSČM je bohatá nevěsta, proto je jasné, že se o ní bude ucházet stále více „zachránců levice“. KSČM disponuje majetkem, stabilním voličským jádrem kolem 3 %, má vlastní celostátní týdeník, vybudovanou strukturu, navázané mezinárodní vztahy. Jenže má také svou ideologii, která je jedinečná a rozhodně nesouzní s představami o existenci jakési „konzervativní levice“, na kterou se pan Drulák, spolek Svatopluk a konečně i hnutí STAČILO! neustále odvolává.
KSČM je pokroková strana. Programovým cílem KSČM je socialismus! Ten chápeme jako demokratickou společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky postavenou na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivou, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Program KSČM vychází z dialektického a historického materialismu, otevřeného novým myšlenkám, poznatkům a dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím.
Pro takovou stranu zde místo rozhodně JE! A bude, dokud bude vládnout režim založený na vykořisťování. A překonat tento systém je možné pouze v případě, že neopustíme své principy, že nepůjdeme do sebedestruktivních kompromisů a že budeme důsledně hájit hodnoty mezinárodní spolupráce, solidarity, pokroku a míru.
Osobně proto naprosto ODMÍTÁM jakoukoliv snahu o likvidaci KSČM!
Letošní volby nepřinesly úspěch, který jsme očekávali. Nicméně KSČM prokázala, že je živoucím organismem, který je a bude na politické mapě potřebnější než kdy dřív.
KSČM nedáme!
Mgr. Petra Prokšanová
