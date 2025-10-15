Prokšanová (KSČM): Jsme pokroková strana. Naším programovým cílem je socialismus

15.10.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k roli KSČM a jejím cílům.

Prokšanová (KSČM): Jsme pokroková strana. Naším programovým cílem je socialismus
Foto: Se svolením Petry Prokšanové
Popisek: Petra Prokšanová

Volební neúspěch hnutí STAČILO! otevřel hráz různým komentátorům, kteří dle svých schopností různě analyzují příčiny porážky a snaží se nastínit cestu hnutí STAČILO! do budoucna.

Osobně hodnotím volby z pohledu strany, jíž jsem členkou, tedy KSČM. Obšírná vnitrostranická diskuze na toto téma je teprve před námi, ale neodpustím si jednu reakci už teď. A to reakci na postoj „patrona“ hnutí STAČILO! Petra Druláka. Ten se v jednom z rozhovorů také zamýšlí nad otázkou: Jak dál? a navrhuje, aby vzniklo „jedno hnutí s jednou strukturou, protože nazrál čas pro překonání stran a straniček, které se hlásí ke konzervativní levici. STAČILO! či podobný subjekt s jiným názvem bude mít budoucnost jako jedno hnutí s jedním vedením a jednou regionální strukturou. Není zde místo pro samostatné strany komunistů, sociálních demokratů a dalších. Jedinou cestou je sloučení.“

Jako komunistka a členka KSČM tuto cestu NAPROSTO ODMÍTÁM! Komunistická strana má v naší historii své místo více než 100 let. Přestála represe první republiky, hrdinsky se probojovala obdobím nacistické okupace, 40 let budovala socialistickou alternativu, aby pak ustála změny v roce 1989 a dalších téměř 40 let bojovala za práva pracujících v podmínkách restaurovaného kapitalismu.

KSČM je bohatá nevěsta, proto je jasné, že se o ní bude ucházet stále více „zachránců levice“. KSČM disponuje majetkem, stabilním voličským jádrem kolem 3 %, má vlastní celostátní týdeník, vybudovanou strukturu, navázané mezinárodní vztahy. Jenže má také svou ideologii, která je jedinečná a rozhodně nesouzní s představami o existenci jakési „konzervativní levice“, na kterou se pan Drulák, spolek Svatopluk a konečně i hnutí STAČILO! neustále odvolává.

KSČM je pokroková strana. Programovým cílem KSČM je socialismus! Ten chápeme jako demokratickou společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky postavenou na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivou, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Program KSČM vychází z dialektického a historického materialismu, otevřeného novým myšlenkám, poznatkům a dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím.

Pro takovou stranu zde místo rozhodně JE! A bude, dokud bude vládnout režim založený na vykořisťování. A překonat tento systém je možné pouze v případě, že neopustíme své principy, že nepůjdeme do sebedestruktivních kompromisů a že budeme důsledně hájit hodnoty mezinárodní spolupráce, solidarity, pokroku a míru.

Osobně proto naprosto ODMÍTÁM jakoukoliv snahu o likvidaci KSČM!

Letošní volby nepřinesly úspěch, který jsme očekávali. Nicméně KSČM prokázala, že je živoucím organismem, který je a bude na politické mapě potřebnější než kdy dřív.

KSČM nedáme! 

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Den dukelských hrdinů
Sedláček (Národní demokracie): Kandidatura pro-migrační antifačky Petry Prokšanové
Prokšanová (KSČM): Prezident ovlivnil volební výsledky ve prospěch vládních stran
Prokšanová (KSČM): Jediný dobrý komunista je ten mrtvý, řvala na mě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Prokšanová , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Prohrálo volby uskupení Stačilo! částečně i to, že na druhém místě pražské kandidátky nabízelo Petru Prokšanovou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Česko je podle vás bezpečná země

Proč ale pak tak tlačíte na navyšování výdajů na obranu? Já bych nebyla proti, kdyby jinde nebyli potřeba podle mě mnohem víc. Nebo by se aspoň stejně jako na obranu navyšovaly i peníze v jiných resortech a nezvedali jste nám daně. Děkuji za vyjádření. Saudová.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rozvoral (SPD): Povedeme resorty obrany, zemědělství a dopravy

19:03 Rozvoral (SPD): Povedeme resorty obrany, zemědělství a dopravy

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci…