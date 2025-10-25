Prokšanová (KSČM): Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy

27.10.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k platům učitelů

Prokšanová (KSČM): Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Jak to bude s platy učitelů za nové vlády? Naplní se alespoň ten závazek 130 %? Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy, kteří musí být adekvátně odměněni. Dobrému fungování škol škodí platová diskriminace, která rozděluje pracovníky škol na pedagogy, za jejichž platy je odpovědné ministerstvo, a nepedagogy, za které nově budou odpovědní starostové a hejtmani.

Stát musí také reagovat na stárnutí pedagogického sboru, přivést a udržet nové učitele a zajistit výuku aprobovanými učiteli. V zájmu dětí a žáků musíme podpořit učitele dalšími odborníky na práci s dětmi, zbavit je administrativní zátěže a vedení škol poskytnout skutečnou autonomii.

Rodičům pak poskytnout základní jistoty – dostatek kapacit od mateřských škol po školy střední a srozumitelné vzdělávací prostředí, nevyžadující mimořádné soukromé investice a osobní vazby.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Nechme dětem dětství
Prokšanová (KSČM): Během projevu Donalda Trumpa byl násilně vyveden
Prokšanová (KSČM): Jsme pokroková strana. Naším programovým cílem je socialismus
Prokšanová (KSČM): Den dukelských hrdinů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , platy , školství , Prokšanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Škodí dobrému fungování škol platová diskriminace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Kultura

Dobrý den, jestli budete příští ministr kultury, budete se zabývat i problémem, že pro stále víc občanů je kultura finančně nedostupná? Třeba pro čtyř členou rodinu je finančně dost náročné, ne-li nemožné, aby za kulturou chodili často, pro některé téměř vůbec, což je podle mě škoda. Děkuji za vyjád...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025 Ledvinové kameny rozpustí mocné prostředky z přírodyLedvinové kameny rozpustí mocné prostředky z přírody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokšanová (KSČM): Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy

4:31 Prokšanová (KSČM): Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k platům učitelů