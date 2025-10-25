Prokšanová (KSČM): Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy

Jak to bude s platy učitelů za nové vlády? Naplní se alespoň ten závazek 130 %? Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy, kteří musí být adekvátně odměněni. Dobrému fungování škol škodí platová diskriminace, která rozděluje pracovníky škol na pedagogy, za jejichž platy je odpovědné ministerstvo, a nepedagogy, za které nově budou odpovědní starostové a hejtmani.
Stát musí také reagovat na stárnutí pedagogického sboru, přivést a udržet nové učitele a zajistit výuku aprobovanými učiteli. V zájmu dětí a žáků musíme podpořit učitele dalšími odborníky na práci s dětmi, zbavit je administrativní zátěže a vedení škol poskytnout skutečnou autonomii.
Rodičům pak poskytnout základní jistoty – dostatek kapacit od mateřských škol po školy střední a srozumitelné vzdělávací prostředí, nevyžadující mimořádné soukromé investice a osobní vazby.
Mgr. Petra Prokšanová
