Prokšanová (KSČM): Protestuji!

To, že se asociální česká vláda rozhodla vést na Ukrajině válku do posledního Ukrajince, je věc známá. Že ohrožuje bezpečnost naší země a našich občanů trapnými dětinskými provokacemi, to jí jistě budoucnost spočítá. Stejně tak ta velkohubá prohlášení, že jsme ve válce, a výzvy matek ve volených funkcích ke sbírkám na vraždící stroje ukrajinským dětem k Vánocům.

Co je ale naprosto neakceptovatelné, je fakt, že česká vláda v naší zemi normalizovala ukrajinský nacionalismus i se všemi jeho Bandery natolik a ukrajinskou vládu přesvědčila o naší bezbřehé a nekritické loajalitě i v tomto směru, že se naše země stává destinací, ve které chce nacistický pluk Azov oslovovat potenciální rekruty na setkání s bojovníky jeho 3. útočné brigády.

Když krvelační ukrajinští vojenští fanatici nedokázali ukrajinské muže, kteří odmítají umírat za zájmy zkorumpované ukrajinské vlády, jejích oligarchů a mafiánů, dostat na bojiště byrokraticky nebo násilím, pokusí se o to marketingem, a my budeme tiše přihlížet?

Azov, to nejhorší z ukrajinského nacionalismu a neonacismu, pluk založený rasistou, členem Pravého sektoru Andrejem Biletským, přezdívaným Bílý vůdce, vedený v současnosti Denisem Prokopenkem, nazi-chuligánem Dynama Kyjev, přijede do Prahy výpravět zážitky z fronty a agitovat mladé (nejen) ukrajinské muže, aby vstoupili do armády.

Proboha! Válka není videohra! Není to žádné prima dobrodružství, a už vůbec ne tahle válka, která je naprosto zbytečná, destruktivní a rozhodně není vedená v zájmu ukrajinského pracujícího lidu.

Tuto akci ukrajinské armády, tím spíš pluku Azov, v našem hlavním městě považuji za plivnutí do tváře antifašistické podstatě naší země. A věřím, že každý, komu zůstal po vládní propagandistické vymývárně kousek zdravého rozumu, to vidí stejně. A taky pevně doufám (že pokud se tedy vůbec akce uskuteční), že tam nezamíří naši vládní představitelé, aby opět dokázali, že jsou na straně války za každou cenu. I za tu nejodpornější.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



