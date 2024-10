Rajchl (PRO): 58 miliard fakt nelze svést na chybu

Když Fiala tvrdil, že náš rozpočet za minulý rok skončil se schodkem 289 miliard korun, tak jsme společně s Ivanou Turkovou tvrdili, že ve skutečnosti je rozpočtové saldo ještě o 50 miliard vyšší. Nebyli jsme daleko od pravdy. Podle Eurostatu činil schodek státního rozpočtu za rok 2023 ve skutečnost 347 miliard, tedy byl o 58 miliard vyšší, než jak se nám snažil Stanjura s Fialou nalhat, aby udrželi ten poslední zbytek zaslepených občanů této země v relativním klidu.

Teď se ukázalo, že si záměrně upravovali čísla, protože 58 miliard fakt nelze svést na chybu. V normální společnosti by dostali hodinový vyhazov. V naší republice se však stále najde klika iracionálních voličů, kteří je drží u moci. Jsou to ti, kteří by bombardovali hotel Štekl, přáli naší zemi takovou malou válku, případně by souhlasem s použitím raket dlouhého doletu zavlekli Evropu do vojenského konfliktu s jadernou velmocí.

Sami o sobě si myslí, že jsou elitou národa. Ve skutečnosti jsou to však fanatici, neschopní vnímat realitu okolního světa. Pokud je nedokážeme ve volbách přečíslit, tak budou naši zemi plundrovat bezostyšně dál. A co se týče obřího rozpočtového schodku, jenž ohrožuje ekonomickou stabilitu České republiky, jim bude opět stačit jediné - když jejich zbožštělý imám Fiala řekne, že "čísla Eurostatu nesedí".

A pak kdo je tady dezinformátor.

